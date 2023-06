Bruno Mattucci (Nissan). "Todavía tendremos que esperar tiempo hasta que llegue el coche eléctrico por menos de 20.000 euros"

Nissan apuesta por las tecnologías e-Power y cien por cien eléctrica. Serán los dos pilares sobre los que se asiente la marca nipona en los próximos años. En su hoja de ruta hasta 2030 contempla un total de 27 modelos electrificados. Hablamos con su consejero director general, Bruno Mattucci.

Aprovechamos nuestra visita al galardonado concesionario Nissan CATAC en Córdoba para hablar con el máximo responsable de Nissan en España, Bruno Mattucci. El consejero director general nos habla de tecnologías, de ayudas a la compra, de nuevos modelos, de eléctricos y de futuro.

Los coreanos, en los primeros puestos de ventas; los chinos entrando sin piedad en el mercado... ¿Cómo se ve esto desde una marca japonesa?

Lo que está pasando con los chinos es lo que pasó con los coreanos en los primeros años del 2000, y lo que pasó con los japoneses en los años 90. Está claro que las marcas chinas tienen una estrategia enfocada a precio barato, para entrar en el mercado europeo. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando con la base de cliente que tenemos aprovechándonos de una red consolidada que tenemos en España. Son otros competidores y la competitividad entre marcas se intensifica. Pero nosotros tenemos nuestra estrategia. Tenemos claro que hemos de gestionar la transición a un mundo 100% eléctrico, trabajando con nuestros clientes y con las nuevas tecnologías para atraer nuevos compradores.

Con Bruno, durante la entrevista en el concesionario CATAC de Córdoba.

¿Cuáles son los principales valores de Nissan?

Siempre innovamos donde los demás no lo hacen. Muchos ejemplos. Fuimos la primera marca en poner en escena una carrocería crossover con el Nissan Qashqai. No existía este tipo de vehículo e hicimos algo que nadie había pensado. También fuimos la primera marca en lanzar un coche 100% eléctrico de masas, el Nissan Leaf, cuando todos decían que la electrificación era algo de locos y que en algunos años con esta estrategia de electrificación íbamos a entrar en banca rota. Ahora todos trabajamos para electrificar las gamas.

El Nissan Qashqai fue un modelo pionero en su segmento.

Hoy, otra vez, somos pioneros en una nueva tecnología, e-Power, y por tanto somos los únicos que ofrecemos al mercado un híbrido, pero de conducción cien por cien eléctrica (los e-Power tienen etiqueta ECO). Esta tecnología funciona de forma semejante a un coche eléctrico: combina un motor eléctrico para mover las ruedas y un motor de gasolina para cargar la batería. Así que nuestra baza principal es la de innovar de manera diferente a los demás.

¿La tecnología e-Power está convenciendo a la gente? ¿El cliente sabe lo que se está llevando?

Cuando llega al concesionario tiene una ligera idea, pero tiene que probarla antes. Es una tecnología que ofrece muchas ventajas, pero realmente se entiende lo que es e-Power si se prueba. Hemos pedido a todos los concesionarios que incidan sobre la prueba del coche. Convencemos a nuestros clientes de la necesidad de probar esta tecnología para poder valorarla. Y los números nos están dando la razón, porque hoy el 50 por ciento de lo que vendemos ya es e-Power.

El responsable de Nissan en España, Bruno Mattucci, presume de tecnología e-Power.

¿Nissan va a pasar del e-Power al eléctrico directamente?

Sí, esa es nuestra estrategia. La de gestionar la transición hasta 2035, cuando solo podamos vender eléctricos, fabricando hasta entonces modelos e-Power y eléctricos. Vamos a calibrar los volúmenes de cada uno mirando al mercado porque al final es el consumidor el que decide.

No creemos en el e-fuel o combustible sintético. Es un carburante complicado y no va a solucionar los problemas de combustión. En cuanto al hidrógeno, es una tecnología muy interesante, pero muy costosa. Se necesita un catalizador para la electrólisis que contiene platino, un material escaso y costoso.

¿Por qué Nissan no está en el top ten de marcas que más vendieron en España en 2022?

El año pasado Nissan sufrió mucho, más que los demás por falta de suministro. Con el tema de los microchips, de la logística mundial, nos hemos visto mucho más afectados que nuestros competidores. Pero no hemos parado de lanzar nuevos modelos. En un año en el que desafortunadamente el suministro no nos ha ayudado, hemos lanzado el nuevo Qashqai e-Power, el X-Trail e-Power, el Juke híbrido y el Nissan Ariya. Un año para renovar toda la gama. Y ahora que ya la tenemos y que el suministro está mejorando mucho, vamos a crecer y ya lo hemos visto en la primera parte del año que hemos subido más que el mercado.

¿Cómo ayudar a los ciudadanos a renovar sus coches viejos?

Tenemos uno de los parques más viejos de Europa con una antigüedad media de 14 años. Tenemos mucho que hacer. Si miramos a este parque vemos que una parte tiene ya una rotación importante. En este sentido, aquí, no tenemos un problema, porque se trata de clientes que renuevan el coche cada 4-5 años. Pero en la otra parte están los usuarios que tienen coches antiguos y que en muchos casos no disponen del poder adquisitivo necesario para comprar nueva tecnología. Lo que intentamos es ofrecer planes de financiación que puedan reducir la cuota mensual. Los nuevos coches llegan con mucha tecnología que hay que incorporar sí o sí para cumplir con toda la normativa de emisiones, y ello encarece el producto. Una parte de esta subida la hemos tenido que reflejar en el precio final al consumidor, al cliente. En los años que vienen tenemos todos que trabajar en buscar, a través de nuevas formas de ventas, la manera de dar la oportunidad a los que no tienen para comprar un coche híbrido o eléctrico.

¿En qué fórmulas de compra trabaja Nissan?

Estamos trabajando en modelos de suscripción y de financiación que pueden dar la oportunidad a los clientes de adquirir coche mediante el pago de una cuota mensual que sea atractiva. La prueba piloto para el servicio de suscripción ya está en marcha. El cliente podrá firmar en web una suscripción con un coche y alquilarlo solo por un periodo de tiempo determinado. No lo hemos desarrollado todavía al 100% pero el objetivo es empezar a finales de 2023 con este tipo de servicios en toda la gama de Nissan.

¿La llegada de Euro 7 va a modificar el precio de los coches?

Sí, Euro 7 (la normativa entrará en vigor el 1 de julio de 2025 para turismos y furgonetas) va a impactar porque tenemos que cumplir con la nueva ley de emisiones y ello comportará una subida de precios (la asociación europea de fabricantes de automóviles ACEA habla de una media de 2.000 euros). Tendremos que compensarlo de alguna forma para ayudar a las familias españolas.

¿Por qué no miramos a lo que están haciendo otros países con mayor demanda de coches eléctricos y lo implementamos aquí?

En otros países, como Portugal, han puesto en marcha un sistema de incentivos que funciona, es simple y se entiende. El Moves en España no funciona. Es complicado, no es percibido como un incentivo porque no se aplica en el momento de la compra, sino que hay que esperar y, después, cuando al final se concede, hay que declararlo y pagar impuestos. No se entiende. En Portugal han dado la oportunidad de rebajar el peaje en las autopistas para los eléctricos, el aparcamiento es gratuito, no se aplica IVA en la compra... En España es todo mucho más complicado que en otros países.

Aquí, para instalar un punto de recarga se requiere como mínimo de un año, cuando en Francia es solo de un mes. Y esto tiene un impacto negativo en el desarrollo de la movilidad eléctrica.

En este sentido, ¿qué pides al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio?

Le pido que no invente nada; solo que mire lo que están haciendo bien en materia de eléctricos en otros países, como Francia o Portugal.

El coche eléctrico por 20.000 euros ¿va a ser una utopía?

Creo que llegará, pero tendremos que esperar. No creo en lo que dicen hoy de que en algunos meses o en un año podremos lanzar un coche de 20.000 euros. Nosotros estamos trabajando en una tecnología que puede realmente impactar en el coste de producción de baterías. Es la nueva tecnología de baterías de litio de estado sólido, que los ingenieros nos dicen que va a reducir el coste de una batería actual en un 50 por ciento. En el caso de Nissan somos los más avanzados del mundo en este terreno y la vamos a introducir en algunos mercados en 2026 y después, desde el 2028, se va a lanzar en todos los países. Sí tendremos que esperar algunos años para ese eléctrico barato. Pero con esta tecnología tendremos la oportunidad de reducir el coste del coche y, por tanto, su precio.

¿Qué lanzamientos tiene Nissan en cartera a corto plazo?

Va a llegar un nuevo Leaf, que va a cambiar completamente respecto del que conocemos. Es un coche totalmente nuevo, con nueva plataforma, nuevo diseño, y, aunque en tamaño no sufrirá apenas variaciones, sí su fisionomía, ya que llegará con carrocería crossover. Ya hemos visto internamente su diseño final, su arquitectura, y nos ha encantado. Conservará el nombre de Leaf y llegará al mercado en 2025.

El Nissan Leaf 2025 saldrá al mercado con carrocería crossover.

En el Nissan Micra estamos trabajando en la nueva generación que será 100% eléctrica y será un coche fruto de la alianza con Renault, porque sobre la misma plataforma fabricaremos el nuevo Micra y el nuevo Renault 5. También llegará en 2025.

¿Cómo prevé Nissan terminar el año en España?

Tenemos un plan para alcanzar una cuota de mercado de un 3,5 por ciento, siempre que el suministro de componentes siga en la misma línea que la primera parte del año, meses en los que no hemos tenido problemas. Estamos produciendo lo que necesitamos. Si nada ocurre, porque nunca se sabe, prevemos pasar del 2,5 actual al 3,5 al final de 2023.

A nivel nacional, ¿crees que conseguiremos alcanzar el millón de matriculaciones a finales de este año?

Mirando a la primera parte del año, debería decir que estamos en esa línea. Pero es muy complicado, porque estamos viendo que la demanda en España de cliente particular no está subiendo. La demanda de rent a car sube por efecto del incremento del turismo; el de flotas también aumenta porque se renuevan las flotas; pero lo que vemos floja es la demanda del particular. Si esta demanda despega creo que podremos superar ese millón. Si no es así, será complicado.