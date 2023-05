Las marcas chinas cuadruplican hasta abril las ventas de coches en España

El desembarco de las marcas chinas en los mercados europeos es imparable. Aunque lo cierto es que tres marcas son las responsables del 97,2% de las ventas de este tipo de modelos en España.

En los cuatro primeros meses del año se han matriculado en nuestro país un total de 8.895 modelos de origen chino, lo que supone más de cuatro veces las matriculaciones que registraron estas marcas en el mismo periodo del año anterior. Es cierto que algunas marcas no habían desembarcado en el mercado español hace un año, aunque el empuje de estos modelos en las ventas es considerable.

De lo que no hay duda es de su imparable avance. Tal es así que 13 marcas del gigante asiático comercializan sus vehículos en el mercado español. No obstante, el peso de las matriculaciones lo llevan tan solo tres marcas. Se trata de MG, propiedad del grupo chino SAIC, Lynk & Co, marca propiedad del consorcio chino Geely, y DR, que pertenece a JAC Motors y Chery. Pues bien, entre estas tres marcas aglutinan 8.553 unidades comercializadas en los cuatro primeros meses del año. Es decir, el 96,2% de las ventas de modelos chinos realizadas en España pertenecen a una de estas tres marcas chinas. Entre ellas suman el 2,7% de las ventas que se han realizado en el primer cuatrimestre del año.

Tal es su penetración en el mercado español que entre las 13 marcas chinas ya suman más ventas que otras automovilísticas que llevan varios años asentadas en el mercado europeo y español. Es el caso de Fiat, enseña propiedad del grupo Stellantis, que en los cuatro primeros meses del año ha logrado vender 8.321 unidades en España, un 29,9% más en tasa interanual. No es la única, ya que estas marcas también han logrado superar a Nissan. La automovilística nipona ha entregado 8.045 modelos en los cuatro primeros meses del año, un 51,2% más en tasa interanual.

Pero esta situación no es exclusiva del mercado español. Reino Unido es el mercado en el que la cuota de vehículos de origen chino es más elevada. En el primer cuatrimestre se vendieron 30.710 modelos chinos de cinco automovilísticas, lo que supuso el 4,9% de las matriculaciones en las islas y más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

En el mercado italiano, la penetración de las marcas chinas se sitúa en el 3,7% y los actores se reducen a DR, MG, Lynk & Co, Evo, Polestar (marca propiedad al 50% de Geely).

En el mercado alemán, principal plaza europea tanto en fabricación como en venta de vehículos del Viejo Continente, la penetración de las marcas chinas se sitúa por debajo del 1%. Así, en el primer cuatrimestre del año se han comercializado un total de 8.535 vehículos de 9 marcas. En el mismo periodo del año anterior, las marcas chinas comercializaron un total de 4.914 vehículos de un total de tres marcas (Lync & Co, MG y Polestar), lo que supuso una cuota de mercado del 0,6%.

Francia, por su parte, es el mercado europeo que menos volumen tiene con las marcas chinas. En el primer trimestre —últimos datos disponibles— se matricularon 6.017 vehículos, aunque la cuota de mercado alcanzó el 1,4%.