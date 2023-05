Coche por suscripción, una alternativa a la compra de un coche en propiedad. Datos, claves y empresas que lo ofrecen

Si tienes en mente comprar tu primer coche o renovar el que tienes, quizá te interese leer este artículo. El coche en propiedad está dando paso a otras formas de disfrutar del vehículo. Hablamos, entre ellas, del coche por suscripción. MyEuropcar ha sido la última en incorporarse.

Para muchos usuarios, la propiedad de un vehículo ya no es una prioridad. Son los propios fabricantes de coches los que tienen claro que en unos años se convertirán en empresas de movilidad (ya están en plena transformación). Un número muy pequeño de clientes poseerán un automóvil en propiedad, porque se irán imponiendo otras formas de disfrutar del vehículo. Entre ellas, y cada vez son más las compañías que lo ofrecen, está la suscripción. Pagar por el uso del coche. No requiere el pago de una entrada y se convierte en una alternativa sencilla y sin riesgo para personas que no quieren un contrato de larga duración, porque no saben si necesitarán el coche por menos tiempo o bien porque no quieren atarse a un coche.

La última es incorporarse al servicio de suscripción ha sido myEuropcar, perteneciente a la compañía de alquiler de coches Europcar. MyEuropcar, como es la tónica de las compañías que ofrecen este servicio, permite al conductor elegir de manera online un coche dentro de una amplia gama de vehículos (desde un Fiat 500 Hybrid o un Opel Corsa hasta un Tesla 3 o un Audi e-tron) y empezar a disfrutarlo en los días siguientes con un plazo máximo de 10 días, recogiéndolo en una oficina de Europcar o, recibiéndolo en su domicilio.

Si estás manejando esta nueva opción de suscripción para disfrutar de un coche, te aclaramos algunas dudas

¿Qué es la suscripción de coches?

La suscripción de coches consiste en pagar solo por el uso de un servicio. El coche no es tuyo, tú solo lo disfrutas pagando una cuota, pero pudiendo cambiar de modelo cuando lo consideres, olvidándote del resto de los pagos que conlleva un coche.

La contratación de un coche por suscripción deberás hacerla a través de internet. El proceso resulta sencillo. Solo tienes que seleccionar el modelo que quieres, y el periodo o los kilómetros a contratar.

Entonces, ¿en qué se diferencia la suscripción del renting?

En la suscripción, los coches no pueden emplearse ni asociarse con ninguna marca o actividad empresarial, como ocurre con el renting, ya que es un servicio solo para particulares. Si hablamos de renting a particulares, la diferencia principal se centra en la duración de los contratos. Mientras que en el renting los contratos suelen ser de dos a tres años, con la suscripción tienes la posibilidad de firmar contratos de un año o menos. Por regla general, podremos darnos de baja en cualquier momento, con las condiciones que especifique cada compañía.

¿Cómo funciona la suscripción?

Pues como si de Netflix se tratara. El funcionamiento es el mismo: tendrán que pagar un importe mensual mientras disfrutas del uso (sin entrada, gastos adicionales o cuota final), que podrás interrumpir en cualquier momento, lo que supondría también dejar de pagar por la posesión y utilización del vehículo.

Deberá existir un contrato entre ambas partes: entre quien ofrece los coches de suscripción y el usuario, y en él se establecerá el pago de unas cuotas durante un tiempo variable. Esta cuota consta de una tarifa mensual que va sin entrada u otros gastos asociados o de gestión. Además de utilizar el coche, se disfruta de una serie de beneficios.

Al final de contrato, la empresa de suscripción realizará una revisión del coche para comprobar que se devuelve en el mismo estado en el que se recogió.

¿Qué hay que hacer para iniciar la suscripción de un coche?

Lo primero, descargarte la App de la compañía donde quieras contratar la suscripción o bien regístrate en su web. Ya solo tienes que elegir el coche que quieras o necesites y el tiempo de suscripción (recuerda que cuanto mayor sea el período, menor será la cuota mensual). Resérvalo. Te lo suelen llevar al punto donde elijas o puedes acercarte al concesionario a recogerlo. Podrás finalizar la suscripción sin penalizaciones.

Podrás añadir un segundo conductor, pero deberá estar registrado. En el momento de la firma del contrato, también deberá dejar su rúbrica.

Los coches que se ofrecen, ¿son nuevos?

Por regla general, los coches tienen menos de 4 años. Hay de todo tipo: nuevos, km 0, usados y todos ellos han sido revisados para que estén en perfecto estado para su uso.

Olvídate del seguro, pero no de las multas

El seguro del coche está incluido en la suscripción (suelen empezar a cubrir a los usuarios con al menos un año de carné). En la mayoría de las compañías se ofrece el seguro a todo riesgo con franquicia. Además del seguro, otros gastos que tampoco tendrás que pagar son el impuesto de circulación o la asistencia en carretera en el caso de necesitarla. Todo ello lo gestiona la empresa que has contratado para la suscripción.

Lo que sí te corresponderá pagar es el combustible o la electricidad, los peajes y las multas de tráfico. Si la empresa que has contratado recibe una multa o una infracción de tráfico, te la notificarán y serás tú la que tendrás que gestionarla.

Incluye revisión y mantenimiento

En el contrato de suscripción queda incluido el mantenimiento del vehículo, las revisiones periódicas que deban de hacerse e incluso las inspecciones técnicas (ITV). Ello supone ahorro en los gastos que genera un coche, sin menospreciar la comodidad que supone no tener que preocuparse de todas estas gestiones.

¿Qué empresas ofrecen coches por suscripción?

Ya son muchas las empresas que cuentan en su oferta con esta modalidad de uso del coche. De marcas de coches, de momento, solo el Grupo Astara, Hyundai y Lynk & Co son las que se han animado. Ahora bien, otros consorcios automovilísticos también se han embarcado en la suscripción de vehículos. Fue el caso del Grupo Renault que, a través de su entidad financiera RCI Bank & Services, adquirió la compañía española Bipi por 100 millones de euros.

ASTARA MOVE

En su lista de modelos de la división de nueva movilidad del grupo Astara puedes encontrar coche desde 319 euros al mes (el eléctrico biplaza Invicta DS2). No hay límite de kilometraje.

BIPI

En su amplia oferta, encuentras un modelo desde los 335 euros al mes del Fiat 500 híbrido, en el contrato de 24 meses (365 euros/mes si eliges 18 meses). Ofrecen suscripciones desde 3 meses hasta los 36. El kilometraje incluido parte de los 800 km.

LYNK & Co

Lynk & Co, propiedad del gigante chino Geely, ha optado por el modelo de suscripción para sus vehículos. De momento solo ofrecen un solo modelo, el 01, un híbrido enchufable que se ofrece desde 550 euros al mes. 1.250 km/mes acumulables.

MOCEAN

El servicio de suscripción de Hyundai solo ofrece modelos de la marca. Tienes un Hyundai i10 66CV de gasolina desde 279 euros al mes, para el contrato de 24 meses (399 euros/mes, para contrato de 3 meses). El servicio de suscripción te ofrece 1.000 km mensuales de base. Si no fueran suficientes, podrás cambiar el paquete de kilometraje según tus necesidades durante la configuración de tu contrato y elegir entre 1.500, 2.000 o 2.500 kilómetros mensuales.

MyEUROPCAR

Desde 369 euros al mes tienes un Fiat 500 Hybrid para un contrato 24 meses. Si eliges el mínimo de 3 meses la cuota mensual sube a 429 euros. El kilometraje inicial es de 750 km. Como mínimo, el conductor deberá suscribirse por un mes.

REVEL

En la oferta de modelos, se ofrece coche por suscripción desde 375 euros al mes (Fiat 500 Hybrid 70 CV) para un contrato de 12 meses. Podrás darte de baja sin ningún coste a partir del primer año de suscripción. Incluye 1.500 euros al mes.

SIXT+

Tienes coche desde los 419 euros al mes que piden por un Fiat 500. Podrás cancelar el servicio mensualmente. Para los menores de 21 años, la oferta de modelos que se ofrece se reduce.

WABI

Tienes coches desde 199 euros al mes (Dacia Sandero de 2018), con la suscripción de 12 meses. Si elijes la de 6 meses, la cuota sube a los 255,86 euros. Cada suscripción de 30 días incluye un kilometraje de 1.500 kms. Si lo excedes, podrás abonar el extra de kilómetros conducidos.