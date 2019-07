De la Lastra (Bestinver): "No estoy seguro que la cultura de la gestión del riesgo haya arraigado en España"

Ángel Alonso Madrid

En Bestinver consideran que el último trimestre ha sido "curioso" por las implicaciones que ha tenido para la renta variable que muchas emisiones de deuda gubernamental se encuentren en terreno negativo. "Yo no prestaría dinero al gobierno español ni a nadie a cinco años gratis", subrayó Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de la firma propiedad de Acciona.

Estas implicaciones se notan en aquellas empresas cuyos dividendos se perciben como si fueran un bono, de mucha calidad pero que están muy caras actualmente y que han tenido una expansión de sus múltiplos pero no por la generación de valor. Compañías que se pagan a 30 veces su PER y que pueden aumentar esta ratio con una revalorización de la acción pero que "no sabemos dónde pueden tener el límite", apuntó De la Lastra, durante el encuentro trimestral con periodistas.

En este sentido, tan peligroso pueden ser este tipo de compañías como las que son muy malas y están baratas. "A nosotros ninguna de las dos opciones nos parecen atractivas. Una buena compañía no es necesariamente una buena inversión. Si en lugar de especular a corto plazo queremos invertir a largo plazo tenemos un bloque de compañías buenas, sólidas, con una generación de caja del 10% y es ahí donde estamos incrementando posiciones", explicó el responsable de Bestinver.

Entre las compañías donde han incrementado su participación en los últimos meses se encuentran Convatec, Zooplus y Delivery Hero en la cartera internacional y Banco Sabadell en la cartera ibérica, donde han reducido posiciones en Corporación Financiera Alba y ACS y han salido de Telepizza. Respecto a esta compañía de restauración, De la Lastra aseguró que "nos hubiese gustado no vender, pero lo hicimos por la gestión de la liquidez. Intentamos ganar algo más dinero [antes de la opa] pero no puedes amagar por una posición. Se trata de ganar dinero y no de tener razón".

Gestionar la liquidez

Precisamente la gestión de la liquidez acaparó gran parte de la intervención del presidente de Bestinver, un tema que considera junto a la inflación los verdaderos "riesgos serios" y al que los reguladores prestarán cada vez más atención, como ha ocurrido con los fondos de Woodford en Reino Unido o en la gestora H2O, filial de Natixis IM.

"No estoy seguro que la cultura de la gestión del riesgo haya arraigado en España. Los reguladores prestan cada vez más atención al tema de la liquidez, con mayores requerimientos y más monitorización. Hace unos años me decían que si no tenía la suficiente convicción en una compañía para estar más invertido en ella, pero es una cuestión de gestión del riesgo. No queremos tener un 10% de ninguna compañía porque te conviertes en propietario y es un riesgo latente. Hay grandes oportunidades de inversión pero los riesgos no son cosas de niños", advirtió De la Lastra.

Bancos

Pese a que en Bestinver siguen sin gustarles los bancos, el sector financiero acapara un 17% de la cartera internacional, con Standard Chartered, Intesa Sanpaolo e ING como las principales posiciones, y un 20% de la cartera ibérica, con Unicaja, Merlin Properties y Banco Santander encabezando este segmento. Respecto a Deutsche Bank, De la Lastra considera que se percibe un cambio del regulador respecto a las exigencias de capital en la reestructuración de la entidad que puede ser positivo. "Y puede ser la antesala de un BCE dispuesto a comprar deuda bancaria", subrayó, siempre que mantengan una política de dividendos adecuada.