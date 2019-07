Magallanes sufre la mayor cantidad de reembolsos entre los gestores value a pesar de su buen rendimiento

El buen rendimiento que han ofrecido los fondos de gestoras value como Magallanes Value Investors no se ha visto reflejado en la captación de dinero este año. Es más, durante el primer semestre ha sido la firma value que más reembolsos ha registrado. En concreto, la gestora de Iván Martín ha sufrido una retirada neta de dinero de 46 millones de euros, según Vdos con datos a 25 de junio. Le siguen azValor AM y Cobas AM, con 10,6 millones y 7,3 millones de euros en reembolsos netos respectivamente, a pesar de que sus fondos han tenido un rendimiento mucho más discreto.

La inversión value cada vez tiene más adeptos y seguidores, pero las gestoras independientes que aplican esta estrategia no se han librado de la huida generalizada de inversores en fondos, si bien es cierto que en menor proporción que las gestoras de los grupos financieros. A cierre del primer semestre, el volumen neto de reembolsos fue el mayor desde 2012, por valor de 360 millones de euros. Desde septiembre del año pasado, el dinero no ha parado de salir de los vehículos de inversión de renta variable para refugiarse en fondos de deuda, coincidiendo con las primeras tensiones en renta fija provocada por el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y los primeros síntomas de debilidad de la economía global.

Este movimiento de flujo de capitales no se ha detenido a pesar del excepcionalmente buen semestre para la renta variable. Los fondos de inversión dedicados a bolsa vieron como 1.796 millones salieron de su patrimonio hasta junio. La subida de doble dígito de los principales índices occidentales pilló por sorpresa a los inversores en plena retirada de posiciones, pero no para la mayoría de gestores value que han registrado importantes ganancias semestrales en sus principales vehículos de inversión.

Grandes rendimientos en el semestre y también salidas

Es el caso de los fondos gestionados por Iván Martín: Magallanes European Equity obtiene una rentabilidad del 20%; Magallanes Iberian Equity, del 8% y Magallanes Microcaps Europa, en cuyo radar están compañías europeas de pequeña capitalización, registra un rendimiento del 7%. De hecho, se sitúan en los primeros puestos de las Ligas de la Gestión Activa de elEconomista, muy por delante de sus competidores españoles, en el caso de la Liga Global y con mucha diferencia de los fondos de Cobas y azValor en el caso de la Liga española.

Esta revalorización de los mercados ha permitido a las firmas sortear la salida de dinero. En el caso de Magallanes, ha podido compensar con 100 millones los flujos netos hasta situar su patrimonio en casi 887 millones, con datos a 25 de junio de VDOS. azValor ha conseguido 76 millones por el rendimiento de sus carteras hasta situar su volumen patrimonial en 1.121 millones, mientras que Cobas solo ha obtenido 12 millones de revalorización, incrementando su patrimonio hasta 1.232 millones.

Estos flujos netos de las firmas independientes más conocidas se justifican, a juicio de sus responsables, en el conocimiento que tienen sus clientes de la estrategia de inversión, aparte de que no todas aplican comisión de reembolso ni en la misma cuantía en el caso de las que lo hacen ni todas las gestoras cuentan con productos de renta fija a los que desviar a sus inversores menos arriesgados.

"En un entorno de fuertes reembolsos, Magallanes no se ha quedado al margen, si bien éstos representan un porcentaje bajo sobre nuestros activos. Esto demuestra que nuestros partícipes son inversores de largo plazo y entienden el comportamiento de la renta variable. Por otra parte, mientras el ritmo de entradas domésticas se ha ralentizado, quizá por una mayor cautela tras 2018, las internacionales, en forma de mandato, han aumentado significativamente", justifica Mercedes Azpiroz, directora de relación con inversores de Magallanes Value Investors.

"Gran parte de los reembolsos en nuestros fondos han venido motivados por necesidades puntuales de liquidez de los partícipes. De hecho, el comportamiento de nuestros inversores podemos decir que es excepcional, teniendo en cuenta como se suele comportar el inversor particular tras eventos de mercado como el del cuarto trimestre de 2018 y la evolución de los reembolsos en renta variable en general", señalan en Cobas AM.

Bestinver lidera las suscripciones pero son tres veces menos que en 2018

Este mayor apego hace que los partícipes de estas firmas inviertan periódicamente en los fondos. "En azValor tenemos una base de clientes que han optado por un programa de aportaciones regulares, mensuales o trimestales, de tal forma que amortiguan momentos de bajada y subida con inversiones en diferentes momentos, lo que les permite conjurar los efectos de los picos bajos del ciclo", apuntan en la firma.

Pero no todas las firmas han sufrido la salida de los inversores. Bestinver ha conseguido 52,6 millones de suscripciones netas, seguida de Metagestión, con 14,5 millones, y Horos AM, con 6,5 millones. Prueba del entorno complicado para atraer nuevo dinero son las cifras que se manejaron en el primer semestre del año pasado, en el que los flujos netos fueron positivos para todas las firmas value, destacando Cobas AM, con 276 millones de euros, seguida de Magallanes, con 200 millones, y Bestinver, con 169 millones de euros.