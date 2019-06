Santander se convierte en la primera gestora en España con la compra del 60% de Allianz Popular AM

El acuerdo alcanzado entre Banco Santander y Allianz para la venta del 60% que mantenía la compañía aseguradora en la firma Allianz Popular AM va a significar que la entidad cántabra dé un salto cualitativo en la industria de gestión de activos en España. Santander Asset Management se convertirá a partir del próximo año en la primera firma por volumen de gestión de activos, superando a sus eternos rivales, Caixabank AM y BBVA AM, que lideraban hasta ahora la clasificación.

Si se suman los activos que gestiona Allianz Popular en la actualidad, 8.185 millones de euros, según los datos de mayo de Inverco, la gestora del Santander aumentaría su patrimonio hasta los 45.740 millones de euros, por encima de los 44.511 millones de la entidad catalana y los 39.468 millones del banco azul. Y en función de la evolución del mercado y de la capacidad de captación de nuevo dinero, la cifra de la nueva Santander AM podría variar significativamente.

CaixaBank y BBVA habían logrado mantener su posición de liderazgo en los últimos años gracias a la integración de las distintas cajas de ahorros que fueron adquiriendo en los últimos años, llegando en algunos momentos a superar claramente a sus directos competidores, que nunca lograba sobrepasar su volumen de activos, como era el caso de Santander AM.

Con el acuerdo alcanzado con Allianz, que tendrá efectos a partir del primer trimestre de 2020, Santander AM consigue posicionarse como primera firma en gestión de activos, aunque el momento de mercado no está siendo especialmente halagüeño para las gestoras, con un regreso de los ahorradores a sus perfiles más conservadores, lo que se ha traducido en la entrada de dinero en fondos de renta fija, y reembolsos netos en las categorías de renta variable.

Allianz Popular AM fue la firma que nació del acuerdo entre Banco Popular y Allianz para la distribución de productos de inversión, entre los que se incluían fondos de inversión y planes de pensiones. Con la compra del Popular en 2017, era cuestión de tiempo que el Santander revisara ese acuerdo. Y finalmente ha decidido pagar 936,5 millones de euros para su ruptura.

Esta firma gestiona 4.018 millones en fondos de inversión y 4.163 millones en fondos de fondos, con un gran peso en fondos de renta fija, donde controla 1.707,5 millones, y en garantizados, con un volumen de 1.339 millones de euros.

En planes de pensiones, si no se produce ningún cambio, sumando la parte de Allianz Popular, Santander mantendría el tercer puesto por volumen de activos, con 9.537 millones de euros, acortando algo la distancia con los 22.000 millones y los 27.000 millones de euros que gestionan BBVA y Caixabank, respectivamente, según los datos del primer trimestre de 2019 de Inverco.

¿Qué puede hacer un inversor de Allianz Popular AM?

Hasta que no se aprueben por los reguladores la compra y sea efectiva el próximo año, Allianz Popular AM seguirá funcionando como una firma independiente y será decisión de los inversores si quieren permanecer en los fondos y planes.

Una vez que se haya producido, comenzará el proceso de integración de los productos en la estructura de Santander AM, fusionando los productos que tengan una estrategia de inversión similar.

En cualquier caso, en ese momento se abrirá una período en el que los inversores podrán salir de los fondos de Allianz Popular sin que se les pueda aplicar una comisión de reembolso, como marca la normativa siempre que se produce un hecho de estas características.

Pero Allianz quiere seguir siendo un jugador fuerte en la gestión de activos en España y está preparando el lanzamiento de su banca privada en España, una actividad en la que ya cuenta con experiencia en otros países europeos.