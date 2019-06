El Ibex 35 se toma un descanso por debajo de los 9.300 puntos

Descanso merecido en las bolsas europeas. Tras seis días de avances, los principales índices del Viejo Continente cotizan con cierta calma en una jornada en la que el Ibex 35 se mueve por debajo de los 9.300 puntos. Esta calma llega después de que el principal índice de la bolsa española se aproximase a la parte inferior del rango resistivo que presenta el selectivo español en los 9.335-9.410 puntos, que es el que tiene que superar de cara a que se alejen los riesgos bajistas.

Y es que, los expertos de Ecotrader recuerdan que su alcance es probable que frene las subidas y provoque una consolidación de parte de las mismas. "Mientras no se forme esa consolidación, que debería de servir para corregir parte del rebote de las últimas sesiones, no somos partidarios de comprar más renta variable española ya que en estos momentos la ecuación rentabilidad riesgo no es atractiva", determinan los citados analistas.

Al margen del aspecto técnico de los índices, el optimismo de las jornadas anteriores va a menos. Las subidas de la víspera se apoyaron en el acuerdo provisional entre EEUU y México por el que el presidente Donald Trump no impondrá aranceles a los productos mexicanos a cambio de un mayor control de la inmigración ilegal, pero hoy la jornada no cuenta apenas con referencias desde el punto de vista macro.

Además esta calma chicha en el plano internacional se vio interrumpida ayer después de que Trump amenazase ayer con ampliar los aranceles del 25% a los 300.000 millones de dólares de productos chinos aún no gravados en caso de que Xi Jinping no se reúna con él en la cumbre del G-20 (28 y 29 de junio). Aun así, el mercado espera que la reunión entre presidentes tendrá lugar y que China no tendrá más remedio que llegar a un acuerdo, acuerdo que también abarcaría a Huawei.

En el ámbito político, varios temas de interés. En Reino Unido, será el jueves a las 13 horas la primera ronda de votaciones en el Parlamento para elegir al sucesor de May al frente del partido conservador. Actualmente habría diez candidatos y tienen que quedar en dos, entre los cuales votarán todos los afiliados del partido. En Grecia, el primer ministro ha solicitado al Presidente la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones anticipadas para el 7 de julio, después de la derrota de su partido en las elecciones europeas y locales del 26 de mayo.

En España, el presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, abre este martes con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la ronda de contactos con los partidos mayoritarios para intentar sacar adelante su investidura.

En el plano empresarial, Tubos Reunidos centra parte de las atenciones. La CNMV ha suspendido la cotización de la compañía antes de la apertura del mercado a la espera de la difusión de una información relevante.