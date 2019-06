Wall Street abre al alza por séptima jornada consecutiva: el Dow Jones sube un 0,6%

Subidas generalizadas en Wall Street por séptima sesión consecutiva. Los principales índices estadounidenses se resisten a caer en terreno negativo en una jornada en la que el Dow Jones está a punto de firmar su racha más alcista desde mayo de 2018. El S&P, por su parte, también cotiza con avances y ya está a poco más de un 2% de sus máximos históricos. Optimismo también el Nasdaq, que se mueve con alzas de un punto porcentual.

Este cambio de tono del mercado sorprende a analistas e inversores. "El péndulo ha oscilado significativamente en la otra dirección", considera Art Hogan, estratega jefede National Securities. "Hemos pasado de seis semanas bajistas a siete días de avances", apunta el experto. "Parece que hemos pasado de la desesperación a la exuberancia en un período de tiempo muy corto sin que los hechos hayan cambiado demasiado. Me gustaría ver algo de estabilización aquí", indicó Hogan.

Así las cosas, el parqué neoyorquino sigue en positivo a pesar del nuevo mensaje hostil del presidente de EEUU, Donald Trump. El mandatario ha vuelto a echar mano de su Twitter y esta vez lo ha hecho para arremeter de nuevo contra la Reserva Federal de Jerome Powell.

This is because the Euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. The Fed Interest rate way too high, added to ridiculous quantitative tightening! They don't have a clue! https://t.co/0CpnUzJqB9