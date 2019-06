Trump ataca al euro y agita el miedo a una guerra de divisas global

El presidente de EEUU, Donald Trump, agita el miedo a una ofensiva global con una guerra de divisas a través de su medio favorito, Twitter. El mandatario ataca al euro y denuncia que la moneda europea y otras divisas están devaluadas frente al dólar para perjudicar a EEUU. Trump ha vuelto a atizar a la Reserva Federal por mantener un dólar fuerte con los tipos de interés altos y su estrategia de reducir el balance de activos.

Un artículo de Bloomberg sobre el aluvión de turistas que espera Europa en la campaña de verano ha desatado la furia de Trump. El presidente de EEUU ha compartido su reflexión a través de red social favorita y ha señalado que los problemas de sobrecapacidad del trurismo europeo se debe a un euro manipulado a la baja. "Esto se debe a que el euro y otras monedas están devaluadas contra el dólar, lo que pone a Estados Unidos en una gran desventaja", ha afirmado.

This is because the Euro and other currencies are devalued against the dollar, putting the U.S. at a big disadvantage. The Fed Interest rate way too high, added to ridiculous quantitative tightening! They don't have a clue! https://t.co/0CpnUzJqB9