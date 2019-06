Las bolsas de Europa ya no ofrecen una ecuación rentabilidad/riesgo atractiva: ¿Cuándo volverá a abrirse una ventana de compra?

Pese a que pueda resultar extraño, durante las últimas horas el optimismo y el tono positivo han predominado en las negociaciones comerciales que involucran a Donald Trump, el presidente de EEUU, con varios de sus principales socios, como México o China. Algo que, como no podía ser de otra forma, ha sido recibido con alzas en el mercado de renta variable.

Los principales selectivos de renta variable de uno y otro lado del Atlántico, así como de Asia, han conseguido encadenar un puñado de sesiones al alza desde el lunes de la semana pasada que les han permitido rebotar desde los soportes que alcanzaron en la primera sesión de hace dos semanas (los que desde Ecotrader se había señalado como idóneos para volver a entrar en el mercado bursátil) y acercarse a la parte inferior del rango resistivo que presentan en la actualidad.

De hecho, la complacencia que se respira ahora en el mercado ha favorecido que la ecuación rentabilidad-riesgo deje de ser atractiva para los inversores que ahora pretendan entrar de nuevo en la bolsa.

"La ocasión la pintan calva", decían los romanos en alusión de la representación de la conocida como Diosa de la Oportunidad, y esta vez, la ventana temporal de compra ha durado apenas una semana. Al menos en el mercado norteamericano, donde el S&P 500, está a menos de un 2% de los máximos históricos que registró en los 2.954 puntos, en concreto, a un 1,9%, mientras que de la zona de soportes de los 2.720 puntos le separa un 6%.

"Es muy probable que veamos en próximas sesiones una consolidación generalizada que debería de servir para corregir parte de este rebote", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. "Mientras no se forme esta consolidación no somos partidarios de comprar más bolsa ya que la ecuación rentabilidad riesgo en el entorno actual no es atractiva".

¿Y si el rebote prosigue?

En este sentido, si el rebote prosigue habrá que estar pendientes para ver si las subidas son capaces de romper las resistencias a las que se enfrentan y cuya superación serviría para alejar el riesgo de ver en próximas semanas una consolidación o corrección más amplia y compleja.

En el caso del Ibex 35, esta resistencia se encuentra en los 9.410 puntos mientras que en el EuroStoxx 50 se localiza en los 3.440 puntos.

Conoce tu perfil inversor: