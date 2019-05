Ence cae cuatro puestos en 'la Liga Ibex', pero no pierde la recomendación de compra

Coincidiendo con su entrada al Ibex 35, la papelera se incorporó con fuerza en la Liga Ibex de El Economista el pasado mes de diciembre, situándose en sexto lugar. En esta clasificación, en la que se incluyen las recomendaciones de los analistas recogidos por Facset y Bloomberg, Ence llegó a auparse al tercer lugar en marzo. Sin embargo, la continuidad de un gobierno socialista, que complica que se mantenga la operativa de la planta de Pontevedra, provocó que bajara hasta la séptima posición de la Liga y una nueva caída en bolsa que este martes se ve agravada por los resultados presentados por la compañía el lunes, con lo que ya pierde más del 12% desde la celebración de los comicios electorales.

La compañía presentó este lunes una reducción del beneficio del 41% respecto al primer trimestre del año anterior, al ganar 17.300 millones, un 26% menos de lo esperado. Según Ence, se debe a los efectos de cambio y el aumento de los inventarios de cara a la parada técnica anual de la biofábrica de Navia, que será más larga de lo habitual para aumentar su capacidad de 80.000 toneladas. La acción ha acogido estos resultados con caídas que rondan el 7 por ciento, situándose en mínimos de septiembre de 2017.

A pesar de todo, la recomendación del consenso de FactSet sigue siendo comprar y la mayoría de analistas de momento mantiene sus valoraciones a la espera de que la compañía mantenga hoy una conference, salvo Banco Santander que ha pasado de un precio objetivo de 9 a 7,70 euros. Desde Banco Sabadell apuntan que "esperábamos unos resultados flojos (como anticipó la compañía), si bien éstos han estado algo por debajo de lo esperado en términos de ebitda por menores ventas y mayor cash cost en la división de celulosa", poniendo su precio objetivo bajo revisión. Según Bloomberg, el 69% recomienda comprar, el 23% mantener y solo un 7,7% vender.

Potencial alcista

Su potencial alcista no para de crecer gracias a que las valoraciones no se están deteriorando tanto como cae la acción y ya se sitúa en un 65%. La compañía tocó máximos históricos el pasado octubre y desde entonces sus títulos han perdido un 47% de valor, pasando de 8,93 euros a los 4,4 actuales. La caída de la cotización se ha visto reflejada en un descenso de su PER (número de veces que el beneficio se ve reflejado en el precio de la acción), situado actualmente en las 7,18 veces.

Desde JPMorgan señalan que se deben mantener posiciones alejadas del "ruido del mercado" y han incluido a Ence dentro de la sección de oportunidades de inversión ya que creen que esta siendo "castigada injustamente por el mercado".

La diferencia entre el precio objetivo (7,33) y el precio actual (4,4) se ha disparado desde principio de marzo cuando el Ejecutivo ordenó el cambio de postura de la Abogacía del Estado. Esto provocó que la compañía viviera dos semanas negras a mitad de marzo, dejándose un 11,8% en la primera y un 6,5% en la segunda.

Del Ebitda de 2018, que alcanzó el montante de 291 millones de euros, 245 millones procedieron del negocio de la celulosa y 99 vinieron de la planta pontevedresa. En caso de que la prórroga fuera tumbada por los tribunales, desde Ence estiman que el impacto supondría un coste extraordinario de 185 millones.

Desde la empresa aseguraban en un comunicado remitido el pasado marzo a la CNMV que "la fortaleza del balance de la sociedad y su bajo endeudamiento, unidos a los precios de la celulosa previstos para los próximos años, permitirían a la sociedad hacer frente a la situación reformulando su plan estratégico sin renunciar a sus objetivos".

La continuidad de la planta, en peligro

En enero de 2016 el gobierno de Mariano Rajoy le otorgó a Ence una prórroga que se extendía hasta el año 2076. Una decisión que fue denunciada por el ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra y diversas asociaciones ecologistas. La Abogacía del Estado, inicialmente, se personó a favor de la empresa pero tras el cambio de Gobierno se cambió la postura. Así, el 8 de marzo la Abogacía del Estado cambiaba de criterio por orden del Ministerio de Transición Ecológica y apoyaba la anulación de la concesión.

Tocaba esperar la decisión de los tribunales y a principio del mes de abril la Audiencia Nacional decidió continuar con el proceso judicial abierto, otorgándole mucho más tiempo a la compañía. Ence ya ha avisado que agotará todas las acciones legales, llegando incluso a instancias europeas, lo que puede alargar el proceso hasta seis años. Además en el documento remitido este lunes a la CNMV aseguraban que "no hay alternativa viable a Galicia, ni técnica ni económica, al actual emplazamiento de la biofábrica de Ence en Pontevedra".