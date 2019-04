Dia sufre la 'fuga' de casi la mitad de los analistas desde que presentó el 'profit warning' en octubre

Buena parte de los analistas han dado por hecho que todo el pescado ya está vendido en lo que respecta al futuro de Dia. Muchos se han marchado en los últimos meses y, de entre los que persisten, son mayoría quienes aconsejan a los accionistas acudir a la opa y cerrar este laberíntico proceso que ha provocado pérdidas que superan el 90% en los inversores históricos de la cadena. El propio consejo de administración recomienda acudir a la oferta de LetterOne, formulada a 0,67 euros por acción, dos más a los que cotiza la compañía.

En el último semestre Dia se ha convertido en la compañía de toda la bolsa española que ha sufrido una mayor fuga de analistas. Cerca de la mitad de las 23 casas que seguían al valor el pasado 1 de octubre han dejado de hacerlo, no sólo por el desplome que motivó el profit warning –reconocido el 15 de ese mismo mes–, si no también ante la salida del valor del Ibex 35, una capitalización nimia de 400 millones de euros, la opa que, de salir adelante, la excluiría de cotización, y también por Mifid II. Esta normativa ha elevado los costes del análisis, lo que ha llevado a muchas grandes gestoras a reducir o, incluso, prescindir de él.

De entre los 8 analistas que han revisado recientemente su recomendación sobre Dia, tres de ellos –Oddo, Sabadell y Ahorro Corporación– aconsejan abiertamente aceptar la opa; mientras que otras firmas como Renta 4, BBVA, Barclays o Alantra prefieren mantenerse neutrales o a precios de mercado, a la espera de que se resuelva la opa de Mikhail Fridman, que sigue generando ciertas dudas a los expertos.

Una semana más para la opa

Faltan desde hoy seis sesiones para que el accionista de Dia decida si acudir o no a la opa lanzada por LetterOne a 0,67 euros por acción, pero existe una tercera vía, que algunos analistas consideran la menos arriesgada, como vender los títulos a mercado si está dispuesto a prescindir de los 2 céntimos de diferencia que hay entre lo que se ofrece en la opa y su cotización actual.

"El importante componente minorista" es lo que, en palabras de Barclays, hace peligrar el éxito de la operación. En manos de los pequeños inversores se encuentra, aproximadamente, el 20% del capital de la compañía, por lo que, como poco, cuentan con mayoría suficiente de bloqueo, al menos, para evitar la exclusión de bolsa de la compañía.

El consejo de administración escribe una carta a los accionistas para presionarles a que acudan a la opa

¿Qué necesita LetterOne? Para sacar adelante la opa requiere que el 35,51% del 70,9% al que se dirige diga que sí y venda a 0,67 euros. Solo con el mínimo de aceptación, Fridman tendría en sus manos el 64,51% de la firma. Ahora bien, para excluir a Dia de bolsa necesita que el 63,9% acuda a la opa y el último dato no es alentador -del 4,6% sobre el capital al que se dirige la oferta, el 70,9%-, menos considerando que L1 Retail retrasó una semana, hasta el 30 de abril, el plazo de aceptación, frente al día 23 de este mes, inicialmente previsto.

De la Cierva escribe al accionista

En la batalla de David contra Goliat que protagonizan los minoritarios de Dia, hasta hace una semana se creía que el consejo de administración estaba de su lado. De hecho, muchos de los pequeños accionistas se habían propuesto, sobre todas las cosas, defender a la actual dirección con tal de impedir que el control llegara a manos de LetterOne. Pero ahora resulta que tanto alentar a las masas se les está volviendo en contra y su oposición a la opa está poniendo nervioso al consejo de administración.

El consejero delegado de Dia, Borja de la Cierva, ha redactado una carta destinada a los inversores, a falta de seis sesiones para poder acudir a la opa, para recordarles que la mejor opción -tal y como ya se pronunció el consejo formalmente, aconsejado por BofAML y Rotchschild- es acudir a la oferta por la que LetterOne ofrece 0,67 euros por acción, dos céntimos más del precio al que cotiza la compañía.

"Debo recordarle que, si la oferta no tiene resultado positivo, el aumento de capital aprobado por los accionistas y asegurado por LetterOne no podrá ejecutarse y, en tal caso, existe un riesgo elevado de que Dia no disponga de tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar debidamente sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria", versa dicha carta.

Según De la Cierva, en el caso de que la sociedad fundada por Mikhail Fridman no consiguiera su objetivo, la empresa se vería abocada "a un proceso de reestructuración de su deuda e, incluso, a un proceso concursal o de disolución y liquidación, situaciones todas ellas que podrían comportar la pérdida sustancial o total de su inversión en la compañía". No es la primera vez que el consejo habla de esta posibilidad. Ya lo hizo en la valoración de la oferta en la que Rothschild mencionaba explícitamente el posible desplome de la acción.