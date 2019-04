¿Qué debe hacer el accionista en la opa de Dia?

Los accionistas de Dia se enfrentan a una decisión clave ante la opa que ha lanzado LetterOne sobre la cadena de distribución a 0,67 euros por acción. Y no es fácil ya que hay quien considera que no se ofrece un precio justo que refleje el valor de la firma.

De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no considera "equitativo" los 0,67 euros ofrecidos en Dia, teniendo en cuenta su cotización durante el último año. El periodo de aceptación de la oferta arrancó el pasado 1 de abril y se limita a 20 días. Terminará el próximo 23 de abril.

Las dos opciones del accionista

La oferta lanzada por el holding fundado por Mikhail Fridman ofrece 0,67 euros por Dia, lo que valora a la firma en 417 millones de euros. Esto implica una prima del 59% sobre los 42 céntimos a los que cotizaba el día anterior al anuncio de la oferta, el pasado 4 de febrero. Sin embargo, es un 82% inferior a los 3,73 euros que debería haber abonado Fridman si hubiera lanzado una opa obligatoria, para lo cual debería haber controlado el 30 y no el 29% de la compañía, como es el caso.

¿Qué recomiendan los expertos? El accionista de Dia tiene dos opciones básicamente: o acudir a la opa o vender en el mercado al precio actual, que se sitúa un 3% por debajo. Según la ley de opas, LetterOne tiene hasta el 18 de abril -incluido- para mejorar la oferta, algo que, en principio no se plantea hacer. Bankinter y Sabadell recomiendan acudir a la opa. Renta 4 también, aunque considera que la mejor opción puede ser vender en mercado, renunciando a un par de céntimos, para evitar así "la incertidumbre" que existe sobre el éxito de la opa. Si LetterOne no logra el apoyo necesario -un 35,51% del capital-, Dia podría caer en concurso el 20 de mayo. Otra opción, claro está, es aguantar y seguir como accionista una vez que las pérdidas que se asume ya son manifiestas tras el desplome.

El consejo apoya la opa

El consejo de administración de Dia mostró este martes su apoyo sin paliativos a la opa lanzada por Mikhail Fridman y se escuda en la idea de que es una "oferta voluntaria" para justificar el precio de 0,67 euros por acción. "La oferta es de naturaleza voluntaria, por lo que no es exigible que la contraprestación ofrecida tenga la consideración de precio equitativo", apunta la compañía en el hecho relevante remitido este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Dadas las actuales circunstancias de la sociedad, no habiendo ninguna otra alternativa a la fecha de este informe que haya sido respaldada por los accionistas reunidos en la Junta General de Accionistas, y a la luz de los elevados riesgos que conllevaría para la sociedad, sus accionistas, acreedores, empleados, franquiciados y proveedores que la oferta no prosperase y que la sociedad y el oferente no estuvieran en disposición de ejecutar el aumento de capital de LetterOne, el Consejo de Administración expresa una opinión favorable sobre ella por entender que se trata de la mejor alternativa existente para el conjunto de los referidos grupos de interés", asegura el consejo de administración en el documento.

De hecho, y como prueba de "la voluntad de los consejeros de facilitar la toma del control" por parte de LetterOne, todos, con la excepción del actual consejero delegado, Borja de la Cierva, acudirán a la opa y ponen sobre la mesa su dimisión inmediata en el caso de que Fridman logre el respaldo necesario. En el caso de De la Cierva la compañía argumenta que mantendrá parte de su participación -19.077 acciones sobre un total de 29.077- para facilitar la transición en el caso de que la opa salga adelante. En esa aceptación total del consejo se incluye también la autocartera de la compañía, por el 1,45% del capital.

Pérdida total para el accionista

El consejo de administración reconoce que la oferta de LetterOne ha puesto al accionista de la compañía en una difícil "disyuntiva" ya que, en el caso de aceptar la opa se perderá la posible revalorización del valor; pero, si decide quedarse y no vender a LetterOne correrá "el riesgo de que, de no prosperar la oferta, fracase el plan de rescate de Fridman con los riesgos que ello conlleva".

Rothschild considera que la oferta puede representar una oportunidad para los accionistas de Dia que "busquen liquidez inmediata para su inversión o que no estén dispuestos a asumir los riesgos" que se derivan de que fracase la opa o la ampliación de capital propuesta por Fridman. De hecho, el banco habla, incluso, de que esta situación "podría derivar en la pérdida total de la inversión" para los accionistas.