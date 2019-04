El CEO de Dia presiona a los accionistas: "Si la opa de Fridman no sale, iremos a liquidación"

El consejero delegado de Dia, Borja de la Cierva, mete presión a los accionistas de la compañía ante las dificultades que está encontrando LetterOne para que que la OPA que ha lanzado a 0,67 euros por acción salga adelante. "Debo recordarles que, si la oferta no tiene resultado positivo, el aumento de capital aprobado por los accionistas y asegurado por LetterOne no podrá ejecutarse y, en tal caso, existe un riesgo elevado de que Dia no disponga de tiempo necesario para instrumentar soluciones alternativas que le permitan restaurar debidamente sus fondos propios y disponer de la liquidez necesaria para el curso ordinario de sus negocios", ha asegurado en una carta remitida a los accionistas de la compañía.

Según De la Cierva, en el caso de que la sociedad de inversión del magnate ruso Mikjail Fridman no consiguiera su objetivo la empresa se vería abocada "a un proceso de reestructuración de su deuda (incluyendo canjes de deuda por capital) e incluso a un proceso concursal o de disolución y liquidación de la sociedad, situaciones todas ellas que podrían comportar la pérdida sustancial o incluso total de su inversión en la compañía".

El primer ejecutivo de la cadena de supermercados recuerda, en este sentido, que el consejo de administración de Dia, en su reunión del pasado 9 de abril, emitió ya de forma unánime un informe favorable en relación con la OPA por ser "la única alternativa" respaldada por los accionistas, y a la luz de los elevados riesgos que conllevaría que no prosperase.

Ampliación del plazo

Ante las dificultades para sacar adelante la oferta, Fridman ha ampliado el plazo de aceptación de la misma en una semana, hasta el próximo día 30 de abril. LetterOne comunicó que, a cierre del 16 de abril, los inversores que habían dicho sí a la oferta eran los propietarios de 20,51 millones de títulos, el equivalente al 4,64% del capital al que se dirige la oferta. Sobre la capitalización total de Dia en el mercado, representa el 3,3%.

La oferta está condicionada a la aceptación de accionistas que sean titulares, en su conjunto, de al menos el 50% de las acciones a las que está dirigida. Fuentes próximas a L1 Retail aseguran que "en este tipo de operaciones la mayor parte de los inversores (entre ellos los fondos) no dan su aceptación hasta los dos últimos días".

Al igual que De la Cierva, el socio director de L1 Retail, Stephan DuCharme, advirtió ya hace unos días que la situación en la que se encuentra la compañía es "muy delicada" con descensos de ventas. "Sin una inyección de capital y un cambio en el gobierno y en el liderazgo para lograr una exigente transformación, la viabilidad del negocio está en duda", recordó.

DuCharme subrayó que el consejo de administración ha "dejado claro" a los accionistas que, en caso de que la OPA no tuviera un resultado positivo, puede verse obligado a acogerse al "régimen de insolvencia o a llevar a cabo canjes de deuda por capital", lo que provocaría "nuevas pérdidas significativas" para los accionistas. "Por lo tanto, animamos a todos los accionistas a que vendan sus acciones en la OPA y así reciban 0,67 euros por acción", ha subrayado.