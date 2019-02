El bloqueo de los minoritarios evitará la exclusión de bolsa de Dia tras la OPA

Mikhail Fridman, fundador de LetterOne, se ha encontrado en su camino para hacerse con Dia con la batalla que están dispuestos a librar en su contra parte de los minoritarios. La Asociación de Accionistas Defensores de Dia (AADD) trata de sumar adhesiones para hacer frente a la OPA anunciada sobre la compañía a 0,67 euros por acción y que podría presentarse de manera oficial antes del miércoles.

De momento, ya han logrado agrupar inversores con "cerca del 5% del capital" y confían en alcanzar "el 10% en breve", según declaró Miguel Durán, expresidente de la Once y actual responsable del despacho de abogados al que han contratado los minoritarios. De ser así, ese 10% es suficiente para vencer, al menos, en una de las batallas de esta guerra abierta: evitar que Dia sea excluida de la bolsa.

Según la actual ley de OPAs, el oferente, en este caso L1 Retail, debe contar con el apoyo del 90% de los derechos de voto de la compañía para poder exigir la venta forzosa a aquellos accionistas que no aceptaran su oferta inicialmente. Pero, además, esta "oferta pública de adquisición" debe ser aceptada "por el 90% de los destinatarios" a los que va dirigida. Es decir, que LetterOne -actualmente, con una participación 29,001%- debe conseguir que la OPA sea respaldada por el 63,9% sobre el total del 70,999% del capital al que va dirigida la oferta para poder excluir a Dia de cotización. De lograrlo, Fridman, al término de todo el proceso, tendría en el bolsillo un 92,9% del capital.

Sin embargo, ese porcentaje es difícilmente alcanzable considerando que, aproximadamente, hay un 15% del capital que se opone públicamente a la OPA -contando con la autocartera de la compañía que alcanza el 1,669 por ciento y sobre el que pesará el deber de pasividad al que está obligada la firma en este tipo de operaciones-. En primer término, la mencionada Asociación de Defensores de la firma ya cuenta con recabar apoyos por más del 10% sobre un total del 20% del capital que representan los minoritarios, según fuentes cercanas a la compañía.

A ellos habría que añadir, además, al empresario Gregoire Bontoux Halley, accionista de referencia de Carrefour con un 15% del grupo, que sigue sumando también apoyos, en su caso, para tratar de lanzar una contraoferta a LetterOne. De momento, Bontoux cuenta ya con los hermanos Pedro y Pablo Gómez-Pablos, además del inversor belga Jean Dérely, con lo que podrían sumar otro 4%.

Bontoux ha contratado ya al despacho de abogados Alley Overy y a Ahorro Corporación y está buscando ahora un banco de inversión para garantizar el lanzamiento de una posible OPA alternativa. Es, en definitiva, el caballero blanco que estaría buscando Dia desde hace semanas para tratar, al menos, de elevar el precio de la OPA de Fridman que valora a la firma en 417 millones.

En una reunión el viernes con analistas, Stephan DuCharme, ex presidente de Dia y responsable de LetterOne, reconoció que de no salir adelante su plan, no acudirán a la ampliación de capital propuesta por el consejo (de 600 millones de euros) con lo que diluirán su participación, para terminar retirándose.

No habrá contraopa

La acción cerró la semana pasada un 4,5% por debajo del precio de la OPA. Desde los 0,72 euros que alcanzó el viernes 8, cuatro días después del anuncio de la oferta, los títulos de la cadena ceden un 11,1%, hasta cerrar el viernes sobre los 64 céntimos.

El mercado descarta, por tanto, que vaya a aparecer un caballero blanco capaz de elevar la puja por la compañía, a pesar de los rumores que apuntaban a que algunos competidores podrían estar interesados, al menos, en adquirir parte de sus activos.

Otro indicador que lleva a descartar una posible contraopa es que los grandes fondos que entraron al calor de la oferta el día 5 ya han vendido buena parte de lo que compraron. Esa sesión, Citadel Multi-strategy equities y Credit Suisse entraron en el capital. Lo hicieron con el 1,233% y 3,055%, respectivamente. El primero vendió al día siguiente, hasta quedarse con un 0,11. Y el banco suizo lo hizo el 7 y el 8 de febrero, hasta el 2,281%. Otro nombre propio es Marshall Wace, que compró el día 6 un 1,69 y vendió el 8 hasta quedarse el 0,88. Entre tanto, continúa la retirada de bajistas. Hoy tienen en sus manos un 4,84%, frente al 12,81% del día previo a la OPA.