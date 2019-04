Fridman retrasa una semana el plazo de la OPA sobre Dia ante una aceptación ínfima del 3,3%

LetterOne ha decidido ampliar una semana más el periodo de aceptación de la OPA (Oferta Pública de Adquisición) que lanzó sobre el 100% del capital de Dia y que vencía, en principio, el próximo 23 de abril. Si fracasa la oferta de Fridman provocaría la retirada del inversor ruso de la compañía.

El vehículo inversor fundado por el magnate ruso Mikhail Fridman justifica esta decisión ante la Semana Santa, básicamente, para que "los accionistas de Dia dispongan de más tiempo para tomar una decisión sobre la aceptación de la oferta" y "así maximizar" el respaldo a la misma, según ha declarado LetterOne en el comunicado remitido esta tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Pero lo cierto es que, por el momento, y a falta ahora de dos semanas para que se cierre el plazo, la aceptación a la opa de Fridman -lanzada a 0,67 euros por acción- es mínima. LetterOne ha comunicado que, a cierre del 16 de abril, los inversores que habían dicho sí a la oferta eran los propietarios de 20,51 millones de títulos, el equivalente al 4,64% del capital al que se dirige la oferta. Sobre la capitalización total de Dia en el mercado, representa el 3,3%.

La oferta está condicionada a la aceptación de accionistas que sean titulares, en su conjunto, de al menos el 50% de las acciones a las que está dirigida. Fuentes próximas a L1 Retail aseguran que "en este tipo de operaciones la mayor parte de los inversores (entre ellos los fondos) no dan su aceptación hasta los dos últimos días".

La aceptación mínima que ha recabado Fridman hasta hoy, más aún teniendo en cuenta que tan sólo faltaban 4 sesiones hábiles para acudir a la opa antes de que postergaran el plazo, puede estar relacionada, además, con que este jueves era el último día para que LetterOne pudiera elevar el precio de la oferta, de 0,67 euros.

No obstante, Stephan DuCharme, máximo responsable de L1 Retail, se ha hartado de repetir que no sería flexibles y que no tenían intención de pagar más por hacerse con la compañía. Si cambiara de idea, ahora podría hacerlo hasta el próximo 25 de abril.

Un fracaso de la opa de Fridman provocaría la retirada del inversor ruso que se ha encargado de dejar claro durante los últimos meses que sólo si alcanza el control de la compañía llevará a cabo una ampliación de capital de 500 millones de euros, que ya ha sido respaldada por la Junta de Accionistas, y la refinanciación que todavía debe pactar con la banca. Ahora bien, si se retirase, la firma se vería abocada al concurso de acreedores ya que se le habrían agotado todas las soluciones que, a día de hoy, están sobre la mesa. La fecha límite es el próximo 20 de mayo.