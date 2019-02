Wall Street opta por las ventas teniendo la mirada puesta en la cumbre entre Trump y Kim

Wall Street apuesta por el rojo este miércoles. Sus tres principales índices registran leves descensos, al igual que las principales bolsas europeas. Ello en una jornada en la que los inversores estarán pendientes de la cumbre que celebran en Hanói Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte, con el objetivo de avanzar en la desnuclearización de este último país.

También volverá a tener su parte de protagonismo el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell. Hoy habla en la Cámara de Representantes, cámara baja del parlamento estadounidense.

Está previsto que repita prácticamente las mismas palabras que pronunció ayer en el Senado norteamericano, la cámara alta.

El banquero central estadounidense aseguró que "se han visto señales contradictorias y conflictivas" en la economía norteamericana en los últimos meses, por lo que la Fed mantendrá "una posición de paciencia" a la hora de decidir su política monetaria, especialmente respecto a las subidas de los tipos de interés.

Por ello, en lo que respecta al plano macro-político, hoy las miradas están dirigidas hacia Hanói (Vietnam). Allí están reunidos Trump y Kim en la que es su segunda cumbre desde la llegada del mandatario estadounidense a la Casa Blanca.

Como es habitual, Trump se ha pronunciado al respecto de este encuentro a través de Twitter. En uno de sus últimos mensajes, asegura que trabajará "duro" con el líder norcoreano para, entre otras cosas, hacer de Corea del Norte "una gran potencia económica".

All false reporting (guessing) on my intentions with respect to North Korea. Kim Jong Un and I will try very hard to work something out on Denuclearization & then making North Korea an Economic Powerhouse. I believe that China, Russia, Japan & South Korea will be very helpful!