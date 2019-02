El accionista de Dia asume pérdidas entrara en el momento que fuere de sus ocho años de historia como cotizada. Y parece que solo una mejora de la oferta de LetterOne puede maquillar algo la muy negativa evolución de la compañía en bolsa. Es ahí donde el accionista puede rascar los últimos céntimos, en caso de que en lugar de los 0,67 euros por título de la opa, Mikhail Fridman elevara algo la oferta, ya que el mercado no espera un gran aumento. Aunque, sin lugar a dudas, la mejor opción para el accionista es que saliera adelante la opa, pero sin exclusión de la bolsa española, para poder recoger en unos años los frutos de la reestructuración -para ello, LetterOne no debe superar el 90% del capital-. Este viernes la acción de Dia cerró en 0,73 euros, lo que implica una prima sobre la oferta de LetterOne de casi el 9%. En base al multiplicador EV/ebitda al que cotiza el sector de la distribución europea, la oferta que ha realizado Fridman por Dia es insuficiente. Si el valor se recuperase y llegara a cotizar a multiplicadores similares a los de sus homólogos, algo por otra parte impensable después de perder toda credibilidad en el mercado, Dia debería valer 1,65 euros.

El agujero en la cartera de los inversores puede ser superior al 90% para quien compró acciones en zona de máximos históricos, sobre los 7 euros en abril de 2015, o de en torno al 60% si optó por jugársela después de que la firma anunciara un profit warning (rebaja de estimaciones) el pasado 15 de octubre, cuando se desplomó de la cota de los 2 euros.

Un mes clave

Antes de que el accionista de Dia deba decantarse por alguna de las opciones que hay sobre la mesa, ¿todavía hay riesgos de que la acción vuelva a desplomarse? Partiendo de la base de que nunca se está exento de riesgos en la renta variable, los analistas de Banco Sabadell consideran que "el riesgo de corrección es limitado a estos niveles". La acción cotiza un 9% por encima de la oferta de LetterOne y los bajistas han decidido que la fiesta está a punto de terminar.

El lunes, antes del anuncio de Mikhail Fridman, contaban en sus manos con el 12,81% del capital de Dia; el viernes, su posición ya era del 7,21% -unos 32,7 millones de euros, según su capitalización al cierre del viernes de 454 millones-. Eso sí, no hay que olvidar que los cortos toman su posición prestada de un tercero, que quizás quiera vender ahora.

El accionista que no haya vendido ya aprovechando la subida tiene "un mes por delante decisivo", que comienza este mismo lunes, asegura Ana Gómez, analista de Renta 4. Si quiere darse prisa y ganarle el paso a los planes del Consejo de Administración, LetterOne debería mandar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la propuesta oficial de la opa esta semana.

A partir de ahí, el organismo regulador debe dar luz verde a la oferta en una semana y "tiene otros 20 días hábiles para aprobarla". Estos plazos llevarían, como pronto, al próximo 11 de marzo. Y, a partir de entonces, arrancaría el proceso de suscripción de una oferta que, por entonces, igual ya ha sido mejorada por precio.

La cuestión es qué ocurre si la Junta de Accionistas que debe convocar Dia para mediados del mes de marzo aprueba antes la ampliación de capital y, por ende, su plan resulta vencedor. Fuentes del mercado entienden que, automáticamente, esta hipótesis anularía el plan de LetterOne tal y como está planteado ahora.

No hay una salida clara

En pocas ocasiones en caso de opa los analistas no se han decantado al unísono por una de las dos opciones. Y esto es, precisamente, lo que está sucediendo con Dia. Los expertos están desconcertados ante el mes que se presenta por delante, en el que se decidirá el futuro de la compañía. Y también da la sensación de que no saben muy bien qué creer. "No sabemos muy bien cuál es nuestra visión sobre lo que los inversores y bonistas estarán pensando estos días", aseguran desde JP Morgan. "Hay una oferta de salida sobre la mesa, aunque nos preguntamos si el precio ofrecido es suficiente dado los niveles a los que han llegado a cotizar los títulos, pero tampoco existen opciones claras alternativas. En cualquier caso, una ampliación de 500 millones o de 600 millones de euros parece insuficiente para arreglar el negocio", concluyen los citados analistas.

"El hecho de que el plan de transformación planteado por la dirección de Dia contemple una rápida recuperación de las ventas hace que la deslucida propuesta de Letter-One parezca incluso mejor solución para la compañía", reconocían este viernes los analistas de Bloomberg, después de escuchar la presentación de los resultados anuales.

¿Dónde está el nuevo plan?

Más allá de las pérdidas, que estaban descontadas, lo que esperaba el mercado eran detalles y cierta concreción en el plan estratégico de Dia hasta 2023. Y no los hubo, más allá de que priorizarán las tiendas propias sobre las franquicias o que se reducirán las promociones en precio. La firma se reafirmó en un ebitda estimado de 350 millones a 400 millones de euros los próximos años; reducirá a la mitad la inversión (capex, en la jerga) de 315 millones de 2018, ya que ha sido el año de la transformación de sus tiendas en España; y contempla un crecimiento del 5% en sus ventas.