Wall Street cede a los descensos en Europa ante nuevas tensiones entre China y EEUU

Wall Street vuelve a abrir sus puertas este martes y lo hace con caídas moderadas en sus tres principales índices. Los inversores muestran en el parqué la preocupación por posibles nuevas tensiones entre el país norteamericano y China, como ya han hecho previamente en las bolsas asiáticas y europeas.

La bolsa de Nueva York vuelve a abrir este martes después de cerrar ayer por la celebración en EEUU del Día de Martin Luther King.

Por ello, se espera una nueva tanda de resultados empresariales del último trimestre de 2018, entre los que destacan los de IBM (al cierre) y Procter & Gamble (mañana). Todas ellas compañías "referentes en sus respectivos sectores de actividad", tal y como señalan los analistas de Link Securities.

La jornada de hoy en el mercado norteamericano viene precedida por las pérdidas que se han vivido en los principales parqués asiáticos y las que registran las bolsas europeas.

Ello se debe a distintos factores, entre los que destaca un posible aumento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

Ambas potencias se encuentran en plena tregua comercial (que acaba en marzo) y la próxima semana llevarán a cabo una segunda ronda de negociaciones para relajar sus relaciones comerciales.

Sin embargo, un pequeño temor ha vuelto hoy a las plazas asiáticas después de conocerse que la justicia norteamericana va a pedir formalmente la extradición de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, detenida en Canadá a principios de diciembre por violar presuntamente las sanciones impuestas a Irán, según recogen distintos medios extranjeros.

A esto se suman los distintos síntomas de desaceleración económica que en las últimas semanas han ido anticipando distintas referencias macroeconómicas de ambas potencias.

Sin ir más lejos, este lunes el producto interior bruto (PIB) de China mostraba que la economía del gigante asiático vivió su menor crecimiento desde 1990 en el último trimestre del año pasado.

Y a este escenario tampoco ayuda el cierre parcial de la administración estadounidense (shutdown), ya que se empieza a temer que "impacte negativamente en la economía del país", según los analistas de Link Securities.

Los demócratas (partido de la oposición en EEUU) continúan sin ceder a las exigencias del presidente norteamericano, Donald Trump, para destinar 5.000 millones de dólares a la construcción del muro fronterizo con México, por lo que continúa estancada la aprobación de unos nuevos Presupuestos para el país.

Este shutdown ya es el más largo de la historia estadounidense, y afecta a más de 800.000 funcionarios del país, que no están cobrando sus salarios.

Trump continúa echando la culpa a los demócratas, especialmente a través de su cuenta personal de Twitter (como es habitual).

Este martes ha asegurado en un mensaje en la red social que "con un muro poderoso o una barrera de acero, las tasas de criminalidad (y drogas) se reducirán sustancialmente en todo Estados Unidos". "Los demócratas saben esto, pero quieren jugar a juegos políticos", ha escrito el presidente estadounidense.

Without a Wall our Country can never have Border or National Security. With a powerful Wall or Steel Barrier, Crime Rates (and Drugs) will go substantially down all over the U.S. The Dems know this but want to play political games. Must finally be done correctly. No Cave!