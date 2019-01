Trump cancela su viaje al Foro Económico de Davos por el cierre del Gobierno

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha comunicado este jueves a través de Twitter que se ausentará del Foro Económico de Davos por el cierre del Gobierno federal de EEUU.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!