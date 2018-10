El Ibex 35 vuelve a intentar aferrarse a los 9.000 puntos

Leves movimientos en las bolsas europeas en una jornada en la que el Ibex 35 se mueve en torno a los 9.000 puntos. Los principales índices cuentan hoy con varios frentes: las novedades sobre el Brexit y las actas de la Reserva Federal.

Las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea siguen en un punto muerto. La relación política y comercial que mantengan ambas partes tras el conocido como Brexit sigue siendo una incógnita y la novedad es que ambas partes parecen dispuestas a darse más tiempo en las negociaciones.

Los escasos avances en la negociación han sido recibidos con tibieza en unos mercados que no son capaces de dar credibilidad al rebote de las últimas sesiones. El Ibex, de hecho, no puede por ahora con la resistencia que encuentra en los 9.163, "algo necesario para ver un rebote de mayor relevancia", aseguran los expertos de Ecotrader.

"Es preciso que el Ibex 35 consiga cerrar el hueco que abrió la semana pasada a partir de ese nivel, cuya aproximación ayer provocó que apareciera de nuevo presión vendedora", asegura el experto. En este sentido, no sería descartable ver una vuelta a la zona de gran soporte que encuentra el Ibex 35 en los 8.800-8.950 puntos, que corresponde con el ajuste del 61,80/66% de toda la tendencia alcista previa nacida desde los 7.580 puntos.

Es ahí precisamente (en los 8.800-8.950 puntos) donde se juega las castañas el selectivo español. Y es que, su pérdida abriría la puerta a un escenario potencialmente bajista, rebotes al margen, hacia objetivos iniciales en los 8.500 y luego hacia los 7.580 puntos, lo que daría un margen de caída adicional del 15%.

En Europa, el rebote también encontró ayer dificultades a las primeras de cambio. "a la mínima que se han alcanzado primeras resistencias -en las inmediaciones de los 3.285 puntos-, como supone una recuperación del 38,20% de Fibonacci de la última pata de caída, ha aparecido de nuevo la presión vendedora".

"El rebote lo consideramos vulnerable mientras no se supere al menos la directriz bajista que en el DAX discurre por los 12.200 puntos, por lo que hasta que eso no se produzca no podremos hablar de que se alejan los riesgos bajistas y eventuales rebotes serán probablemente vulnerables y previos a una caída que podría volver a probar la solidez de los grandes soportes europeos, cuya cesión abriría definitivamente la puerta a un escenario correctivo más amplio y profundo que podría provocar caídas del 10-15% en los índices europeos", afirma Cabrero.