Una vez purgada la corrección, Inditex aspira a superar sus máximos históricos

Si hay una compañía que acapara la atención de inversores y analistas este año, esa es Inditex. La textil, la cotizada más grande del Ibex 35, registra uno de sus ejercicios más atípicos en bolsa, al registrar sus acciones un descenso cercano al 14% en desde comienzo de año. Una dinámica pocas veces vista en una compañía acostumbrada a revalorizarse más de un 12% interanual de media en los últimos 30 años.

La firma gallega, en el centro de todas las miradas por sus resultados trimestrales, protagoniza una tendencia alcista desde los mínimos de marzo de 2022, cuando la acción cotizaba en torno a los 16 euros que la ha llevado hasta los 55 euros, niveles que actuaron como techo en diciembre del año pasado y en febrero de este 2025.

Después de un movimiento tan intenso, lo natural es que llegue una fase correctiva. En bolsa, como en la vida, después de cada acción viene su reacción. No hay ascenso eterno. La subida de los 16 a los 55 necesitaba un respiro, y eso es lo que estamos viendo ahora.

Técnicamente, este tipo de correcciones suelen desandar al menos un 38,20% de Fibonacci, lo que nos lleva a la zona de los 40 euros. Y en el peor de los casos, no descarto una caída hacia los 39 euros, donde Inditex dejó un hueco alcista en marzo de 2024 que todavía no ha sido cerrado. Ese tipo de huecos suelen ser rellenados y actuar después como soporte.

Por tanto, considero que para aquellos que quieren comprar Inditex la zona de los 39-41 euros puede ser una ventana muy interesante. Ahí es donde, una vez purgada la corrección, Inditex tendría todo el escenario preparado para retomar su tendencia alcista y aspirar a superar sus máximos históricos sobre los 55 euros.

Las mareas del mercado se retiran para volver con más fuerza. Y cuando Inditex complete este proceso, el mar volverá a subir.