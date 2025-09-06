Colonial, Inditex y Global Dominion entrarán a 'La Cartera' si caen en torno a un 5%

La primera semana de septiembre devuelve a los veraneantes a la realidad y anticipa la vuelta al cole también de muchos inversores que reducen o paran su actividad por unas semanas. Algo que no ha hecho La Cartera Estratégica de elEconomista.es, que este verano ha tenido bastante actividad con varias ventas y alguna compra que han dejado la exposición a bolsa en el 70%. En el radar, por tanto, ahora hay tres valores que entrarán a formar parte de la cartera solo si se produce una pequeña corrección.

La última en llegar a la antesala de la herramienta de gestión activa ha sido Colonial, la cual se comenzó a seguir la semana pasada en sustitución de Fluidra, que se había alejado mucho de sus niveles de compra. Así, La Cartera tomará posiciones en la socimi si cae un 5% hasta los 5,3 euros. Los analistas fijan en los 7,4 euros su precio objetivo medio de cara a los próximos 12 meses, lo que implica un potencial de casi el 40% desde el nivel de compra óptimo.

En el caso de Global Dominion el potencial es mucho mayor, de casi el 80% desde los niveles actuales. Entrará en la herramienta si retrocede un 3,7% hasta los 3,08 euros en los que se ha fijado su nuevo precio de compra.

Por último, Inditex es la que se encuentra más alejada de su precio de compra, que está situado en los 40,05 euros desde hace varias semanas. Para llegar a ese precio, sería necesario que sus acciones cediesen algo más de un 6% desde el nivel actual.