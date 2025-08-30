'La Cartera' se olvida de la piscina de Fluidra y va a por Colonial

Cuando ya han pasado los primeros ocho meses del año, La Cartera Estratégica de elEconomista.es encara este inicio de curso con la intención de volver a mover el avispero un poco después de las últimas recogidas de beneficios veraniegas aprovechando la tendencia al alza del conjunto de la bolsa.

En este contexto, había varias compañías que se encontraban en el radar de la herramienta de inversión activa que propone este medio, como es el caso de Inditex, Global Dominion y Fluidra, todas ellas a la espera de que una corrección las ponga a tiro realmente de compra. Sin embargo, la última de ellas, el fabricante de piscinas, se ha alejado demasiado de los precios de compra óptimos y, por ello, se ha decidido olvidarla por el momento para hacer hueco a otra idea de inversión más asequible, que será Inmobiliaria Colonial.

La socimi, especializada en centros comerciales y oficinas, es la primera vez que aparece en esta herramienta. De cara a poder comprarla en los próximos días o semanas, el análisis técnico indica una clara zona de soporte en los 5,3 euros, que será donde se sitúe el nivel de compra automática.

Y lo hace con un potencial alcista importante ya que el consenso de analistas que recoge Bloomberg fija su precio objetivo a 12 meses en los 7,37 euros, lo que le deja un recorrido superior al 30% desde los niveles actuales. De todas las casas de análisis que la siguen, 14 de ellas, más del 60% del total, aconsejan que es buen momento para tomar posiciones en este valor.

"Colonial es una compañía de perfil defensivo que debería ofrecer cierta protección en un entorno de mayor incertidumbre y volatilidad", explican desde Bankinter. "Tiene la cartera de oficinas de mayor calidad de Europa, en ubicaciones prime, donde hay escasez de oferta, lo que le permitirá mantener niveles de plena ocupación, con rentas creciendo incluso por encima de la inflación", agregan. "Además, su rentabilidad por dividendo, de más del 5%, gana atractivo en un entorno de tipos de interés a la baja", concluyen desde el banco. En sus últimos resultados cumplió con las expectativas del mercado pese a quedar por debajo de los registros de 2024. "Cabe destacar el buen tono comercial y el positivo impacto por la revisión del valor de los activos", indican desde Renta 4. "Valoramos positivamente la actividad comercial de la compañía con la venta de 370 unidades y, de este modo, la cartera de preventas se sitúa en máximos históricos, además de la mejora de valoración de los activos del 5,1% hasta los 425 millones, que implica un descuento del 40%", concluyen.

Dividendo de Logista

Por último, hay que recordar que esta semana se ha cobrado el dividendo de Logista, el cual ha sido de 0,56 euros por acción, lo que a precios actuales ha sumado una rentabilidad del 2% a la cartera. El próximo de Logista ya será en febrero. En La Cartera no se prevé ningún pago hasta noviembre.