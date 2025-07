Colonial eleva un 17% el beneficio semestral y acelerará el crecimiento con SFL

Colonial entra en una nueva fase. La socimi ha presentado resultados semestrales este jueves y asegura que da comienzo a una nueva etapa de crecimiento paneuropeo tras la aprobación de la fusión por absorción con su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL). El objetivo es consolidar una "única plataforma inmobiliaria líder", según la propia compañía, en el segmento prime en Europa. La empresa resultante se denominará Colonial SFL, SOCIMI, S.A..

Según la propia compañía, la operación, aprobada en junta general de accionistas a finales de mayo, será "clave" para crear la principal organización paneuropea del sector inmobiliario prime con una cartera de activos de uso mixto y proyectos urbanos. Con la integración prevé una inyección de 130 millones de nuevas rentas y reforzará su posición en mercados estratégicos, con el objetivo de acelerar su hoja de ruta de crecimiento sobre la base de un modelo de negocio sólido y rentable.

Asimismo, en julio ha formalizado la alianza con Stoneshield Capital para la creación de una plataforma inmobiliaria en Europa especializada en activos de Ciencia e Innovación. Por su parte, las cuentas remitidas este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reflejan un "avance sustancial" en todos los segmentos, con un beneficio neto recurrente de 107 millones de euros, un 17% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. Los ingresos por rentas aumentan un 2% (+5% en términos comparables like for like)hasta los 197 millones de euros frente a la primera mitad de 2024, mientras que el resultado neto global se sitúa en 249 millones de euros, un 190% más interanual.

Crece a doble dígito

"Los resultados de primer semestre demuestran la solidez y rentabilidad de nuestro modelo de negocio y la capacidad de Colonial para generar valor, en un momento de recuperación del ciclo inmobiliario en Europa. Colonial inicia ahora una etapa de crecimiento tras la aprobación de la fusión con SFL y la apuesta por nuevos sectores como el de Ciencia e Innovación", ha explicado el presidente de la compañía, Juan José Brugera, en una nota de prensa.

El grupo registra un incremento del resultado recurrente de doble dígito gracias a un sólido crecimiento de rentas de su cartera prime, proyectos entregados y adquisiciones. Todos estos impactos positivos le han permitido compensar la reducción de rentas temporal por la entrada en rehabilitación de dos activos en París: el programa de renovación en Haussmann de 12.000 metros cuadrados y el proyecto de transformación urbana Condorcet de más de 25.000 metros cuadrados.

"Colonial ha cerrado un semestre marcado por una fuerte actividad comercial y de incremento de los ingresos por rentas, hecho que confirma la preferencia del mercado por los activos prime y de calidad y la capacidad de la compañía para capturar las rentas más altas del mercado. Mantenemos una estructura financiera sólida y seguimos avanzando en proyectos estratégicos con una visión clara: liderar la transformación urbana y ofrecer espacios de calidad adaptados a las nuevas demandas", ha señalado, de su lado, el consejero delegado, Pere Viñolas.

Destacan París y Madrid

Resalta en particular el incremento de las rentas en la cartera de Colonial en París y Madrid, con un +6% y un +4% like for like, respectivamente. El incremento de los ingresos like for like es un claro reflejo de la polarización del mercado hacia el mejor producto de oficinas, según la empresa. En Barcelona se mantiene estable debido a que el distrito 22@ no permite un crecimiento tan explosivo.

La liquidez es de 2.359 millones de euros al término del periodo entre cajas y líneas de crédito no dispuestas. Esto, según el grupo, le permite cubrir todos los vencimientos de su deuda hasta 2028. La deuda financiera neta al cierre del semestre es de 4.624 millones de euros. Mantiene el coste financiero spot de su deuda financiera bruta y deuda financiera neta en el 1,78% y 1,77%, respectivamente.

Casi 12.000 millones en activos

El valor de los activos del Grupo Colonial a cierre del primer semestre es de 11.860 millones de euros (12.521 millones de euros incluyendo transfer cost), lo que se traduce en una subida del 5% en 12 meses y un aumento del 2% durante solo entre enero y junio.

"Colonial cierra el primer semestre del año 2025 con una sólida actividad de contratación, capturando importantes incrementos de rentas en los contratos firmados, reflejo de la solidez de su posicionamiento en el segmento de oficinas prime", destacan desde la empresa. En particular, ha formalizado un total de 48 contratos de alquiler correspondientes a 87.438 metros cuadrados, un 33% por encima respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Del total de contratos suscritos, 40 corresponden a alquileres de oficinas, alcanzando una superficie de 66.941 metros cuadrados. La socimi destaca la "intensa actividad" durante tan solo el segundo trimestre con más de 54.000 metros cuadrados firmados (+69% en comparación con el primer trimestre).

La ocupación de oficinas de Colonial se sitúa en niveles del 94,5%, alcanzando una de las ratios más altas del sector. Resalta la cartera de inmuebles de París con una ocupación cercana al 100%, seguida del portafolio de Madrid con un 92% (97% en los activos CBD) y del portafolio de Barcelona con un 80% (94% en los activos CBD)