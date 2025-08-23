'La Cartera' protege un 8,5% en Repsol al colocar un seguro en los 13,39 euros por acción

Repsol se asomó al cierre semanal a los 14 euros por acción no vistos desde julio del año pasado. Con este último impulso, la petrolera integrada del Ibex 35 deja más de un 9% dentro de la Cartera Estratégica de elEconomista.es solo por la evolución de la acción, ya que habría que sumar el dividendo cobrado hace dos meses y en el que se remuneró al accionista con 0,5 euros por acción. La trayectoria que acumula Repsol permite ahora establecer el primer stop de protección en esta operativa con el objetivo de asegurar un mínimo del 5% de rentabilidad tras esta subida en bolsa. Es decir, se establece una orden de venta en los 13,39 euros por acción que darían una rentabilidad total del 8,5% incluyendo los 350 euros cobrados del dividendo repartido este verano.

Repsol sigue contando con el respaldo del consenso de mercado que recoge FactSet que establece una clara recomendación de compra (si se dividen las opiniones de los expertos entre comprar, vender o mantener). "Repsol mantiene un perfil competitivo a pesar de cotizar con un precio/beneficio inferior al de sus competidores. Sus beneficios del segundo trimestre, que superaron las expectativas, reafirman nuestra convicción de que el beneficio por acción tiene potencial alcista por encima del consenso este año", consideró el analista de compañías petroleras de Bloomberg, Salih Yilmaz.

No obstante, el particular rally de su acción limita el recorrido que tiene por delante sobre el parqué para los expertos. Desde los mínimos de este año, en la primera quincena de abril, la petrolera del Ibex 35 rebota más de un 45% y sitúa a Repsol cerca de los 14,4 euros que establece el consenso de mercado como precio objetivo (resta un alza del 3,4% hasta dicho nivel).

Tres estrategias en espera

Mientras tanto, ninguna de las tres estrategias que tiene La Cartera en el radar han alcanzado sus respectivos precios de entrada y que corresponden a los 3,08 euros para Global Dominion, 40,05 euros en Inditex y los 24,5 euros por acción para Fluidra. La compañía de equipamiento de piscinas se recuperó recientemente de su caída en 2025 y cotiza de nuevo en positivo en el año. Pero los 24,4 euros en los que cerró esta semana sitúan el precio de entrada en Fluidra a más de un 15%, lo que plantea la disyuntiva de dejar escapar al valor y buscar una nueva oportunidad dentro de esta estrategia enfocada en compañías cotizadas españolas.

La semana que viene llegarán las últimas sesiones de este atípico mes de agosto que apunta a ser el mejor para el Ibex 35 desde 2012. Para La Cartera, supondrá cobrar el dividendo de Logista, que distribuirá 0,56 euros brutos el próximo jueves con fecha de corte el 26 de agosto (la última fecha con derecho para cobrar este dividendo es el 25 de agosto). A precios actuales, la compañía logística que obtiene gran parte de sus ingresos del negocio del tabaco ofrece una rentabilidad por dividendo del 7,2% en base a los dividendos pagados durante los últimos 12 meses.