Inditex tiene que mejorar un 2% el beneficio semestral, hasta 2.820 millones, para no decepcionar este miércoles

Inditex publica este miércoles, 10 de septiembre, sus resultados del primer semestre de 2025. Para no decepcionar, deberá reportar un beneficio neto de unos 2.820 millones de euros, en base a las estimaciones de mercado que recoge Bloomberg. Esta cifra mejora en un 2% la del mismo periodo de 2024 y supondría además el mejor primer semestre de su historia. Es habitual que Inditex vaya batiendo sus propios resultados cada temporada.

El ejercicio fiscal de Inditex va del 1 de febrero al 31 de enero del año siguiente. Los segundos semestres suelen ser más potentes en ventas y beneficios que los primeros, ya que incluyen la colección de otoño-invierno, con prendas de abrigo que dejan un mayor margen, la campaña de Navidad y las rebajas de enero. Por su parte, los primeros semestres tienen a su favor la colección de primavera-verano y las rebajas de verano.

El presente ejercicio arrancó algo flojo para Inditex, que en el primer trimestre (el que va de febrero a abril) elevó su beneficio neto sólo un 0,8%, hasta los 1.305 millones de euros, un avance modesto para el grupo. La compañía, que vende en más de 200 mercados y reporta sus cuentas en euros, sufrió la fuerte depreciación del dólar frente a la divisa europea. Le puede interesar: Colonial, Inditex y Global Dominion entrarán a 'La Cartera' si caen en torno a un 5%.

Iván San Félix, analista de Renta 4, espera que las ventas de Inditex hayan recuperado, entre mayo y julio de 2025, "niveles más normalizados" tras la desaceleración sufrida en el primer trimestre. Con una "climatología acorde a los meses de verano" calculan que las ventas ex divisa avancen 7,3%. "La apreciación del euro, no obstante, debería seguir siendo acusada y descontamos un impacto negativo en los ingresos de 3 puntos porcentuales, en línea con la previsión anual de la compañía revisada en el primer trimestre". Desde la firma ven un margen bruto "estable en el entorno del 56,3%".

El pasado 2 de septiembre, Barclays publicaba un informe titulado "Menos cautela ahora con Inditex, pero todavía es demasiado pronto para ser positivos". Daban a la compañía una recomendación de equiponderar. Los analistas del banco explicaban que son "menos cautelosos" con la compañía ahora que el pasado mes de mayo (cuando Inditex cerró el primer trimestre), pero que aún así prefieren seguir al margen de este valor.

Daban 3 motivos para seguir teniendo cuidado en Inditex. El primero: "Nuestras estimaciones de ganancias siguen estando por debajo de las del consenso para los años fiscales 2026 y 2027"; el segundo: "La valoración absoluta ha disminuido, pero las expectativas de crecimiento de las ganancias también lo han hecho"; y en tercer lugar, "Inditex continúa cotizando con una prima considerable sobre su competidor clave, Next, a pesar de la convergencia en el crecimiento de las ganancias". Next es una multinacional británica dedicada a la venta de ropa al por menor.

Con un primer trimestre que fue decepcionante, Inditex lleva un mal año en bolsa; está entre las más bajistas del Ibex 35, al dejarse en el parqué cerca de un 15% de su valor. Desde los niveles actuales, la media de analistas del consenso que recoge FactSet le da un potencial alcista cercano al 19%. Recomiendan mantener acciones en cartera si ya se han comprado. A pesar del bajón que lleva en el parqué, sigue siendo Aún así, con sus cerca de 133.000 millones de capitalización, es la cotizada española más grande.

.