La bolsa aún se mantiene cerca de sus máximos históricos y buena parte de este éxito viene de los sorprendentes resultados presentados en el segundo trimestre. Con el 66% del S&P 500 ya con sus cuentas publicadas y actualizadas, las compañías del índice más replicado del mercado bate en un 8,1% las expectativas de beneficios de los expertos en un entorno de incertidumbre por la guerra comercial y los últimos datos macroeconómicos preocupantes, como el de empleo en Estados Unidos. Sin embargo, Wall Street y la bolsa europea se quedan sin catalizadores para anotar nuevos niveles récord y surge el vértigo ante las semanas más volátiles del año.

El principal índice de Wall Street, el S&P 500, traspasó el ecuador de los resultados que comprenden los meses de abril a junio. Y en este periodo los ingresos y beneficios de las compañías cotizadas estadounidenses han superado lo proyectado por el consenso de mercado que recoge Bloomberg. No hay ningún sector que, de media, haya defraudado a las firmas de análisis e inversión. También el porcentaje de empresas que superan las estimaciones es el más alto en cuatro años, según el banco de inversión JP Morgan. Pero gran parte de este éxito es posible gracias a un puñado de compañías: las tecnológicas y las financieras.

En profundidad

Si la sorpresa por beneficios es del 8% en el S&P 500, en el sector bancario supera el 9,2%. Las compañías financieras, como los grandes bancos de inversión de Estados Unidos, son habitualmente las encargadas de abrir la temporada de resultados y está entre los primeros grupos en los cuales se pueden extraer conclusiones como colectivo. Con el 85% de los bancos con sus cuentas actualizadas hasta junio, Citi publicó unos beneficios netos un 32% superiores a los previstos. JP Morgan, Goldman, BlackRock o Blackstone en más de un 10%.

Si bien entre las tecnológicas apenas llega a la mitad, todas las grandes capitalizadas sí que cerraron sus cuentas del primer semestre. Solo faltaría Nvidia, que lleva un calendario financiero diferente. Meta batió al mercado en más de un 21%, mientras que Apple arrojó unos beneficios un 9,5% superiores a lo previsto por los expertos, Microsoft un 8% y Alphabet un 6%. "El sector está demostrando tener un estatus de teflón, ya que parece que los fundamentales son sólidos, el crecimiento de ingresos está entre los mayores de los mercados y sus márgenes son saludables", comenta el estratega de inversiones en Charles Schwab, Kevin Gordon.

Otros sectores con menor ponderación dentro del S&P 500 como las industriales, consumo básico o el sector salud (cada una de ellas por debajo del 10% de ponderación con los datos a cierre de julio) también batieron al mercado 7%, 6,2% y 5,7% como se puede ver en el siguiente gráfico.

Así, desde Goldman Sachs consideran que las compañías estadounidenses han demostrado su capacidad para mitigar el impacto de los aranceles en sus ganancias, aunque la presión sobre el crecimiento de los ingresos podría crecer en el segundo semestre si no hay apoyo de las grandes capitalizadas en Estados Unidos.

Quién reacciona mejor a los resultados

La reacción de los inversores a los resultados no siempre es positiva si los resultados son buenos o si superan expectativas. Uno de los ejemplos más recientes fue el de Amazon, que cumplió con lo previsto, pero defraudó porque su negocio en la nube no evoluciona a mayor velocidad. "Hoy en día los mercados tienden a recompensar solo los resultados sobresalientes. Ya no sorprende ver empresas reportar 167.000 millones de dólares en ingresos trimestrales, superar expectativas, mantenerse rentable y, aun así, ver caer a sus acciones", comenta el analista de eToro, Farhan Badami, en relación Amazon.

El caso de las tecnológicas de Wall Street es el más representativo también al concentrar a las grandes capitalizadas del mercado local, que son capaces de mover a toda la bolsa al alza e impulsar sus máximos históricos, pero también a la baja. "No estamos viendo una desaceleración [de los beneficios] tan drástica como para ser motivo de preocupación, si no simplemente refleja que estas grandes compañías no pueden crecer hasta el cielo indefinidamente", explica el analista de UBS AM, Michael Nell.

De media, la reacción del mercado a los resultados del segundo trimestre implica alzas del 2,7% en la sesión inmediatamente posterior a la publicación de sus cuentas, según Bloomberg. Por detrás están el sector del consumo discrecional con un 1,5%, el sector del consumo básico con un 1,3% o las empresas de infraestructura y energéticas con un 0,5% de media. Por contra, entre las que sí baten expectativas, pero no reciben el espaldarazo de los inversores en la sesión inmediatamente posterior a sus resultados, están las compañías industriales, que ceden un 1,5% y las enfocadas en la extracción y transformación de materias primas, que firman una caída del 3%.

Qué esperar a partir de ahora

Los resultados del segundo trimestre han sido uno de los catalizadores que han hecho posible que la bolsa de Wall Street haya marcado nuevos máximos históricos en un contexto de guerra arancelaria entre Estados Unidos y el resto del mundo. La caída del dólar también llevó a los inversores a buscar activos referenciados en otras divisas en busca de refugio. Y, con todo, el S&P 500 marcó su nuevo techo sobre el parqué la semana pasada.

Ahora, algunos expertos empiezan a preguntarse si la bolsa tiene más motivos para continuar al alza o hay que digerir parte de las últimas subidas, como defiende el analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero. Desde Bankinter considera que en agosto podrán verse episodios de caídas también por el bajo volumen de negociación. "Entramos en semanas de escaso flujo de noticias en el frente macro y la temporada de resultados está dando sus últimos coletazos, con compañías de menor calado y sin influencia excesiva sobre los principales índices bursátiles", explican desde el departamento de análisis del banco este lunes.

Desde Société Génerale, Charles de Boissezon, y en UBS Wealth Management, David Lefkowitz, confían en unas acciones al alza hasta el próximo año solo si la Reserva Federal de Estados Unidos arranca de manera inminente con los recortes de tipos. "Si la Fed comienza con su ajuste en septiembre creemos que sería un apoyo para los mercados", recoge Lefkowitz. Es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos tendría la llave para impulsar de nuevo a la bolsa pero no sería hasta después de agosto, como pronto.

Ante este panorama, el consenso de mercado que reúne Bloomberg considera que el S&P 500 cerrará el segundo trimestre del 2025 con un beneficio por acción de 63,7 dólares por acción, un 8,6% superior al mismo periodo del año pasado. Para el conjunto del 2025, el beneficio por acción del conjunto del índice de Wall Street sería de 265,2 dólares, un 12% más en términos interanuales. Asimismo, ahora mismo los expertos esperan que en 2026 se podrán superar los 300 dólares por acción en el S&P 500 que darían como resultado un crecimiento superior al previsto para el ejercicio en curso.

El caso de la bolsa europea

El éxito visto en Wall Street no es un caso aislado. El segundo trimestre del 2025 también está siendo mejor de lo esperado por los expertos en la bolsa europea. El Stoxx 600 bate las expectativas de beneficios en un 15% mientras que por ingresos defrauda en un 1,7% con más de la mitad del índice al día con sus resultados hasta junio. Como en el caso del S&P 500, el índice europeo también cuenta con sectores que destacan sobre el conjunto. Y vuelve a ser la banca la que empuja al conjunto del selectivo.

No obstante, la evolución de las cuentas dentro del Stoxx 600 hace saltar las alarmas para algunos expertos. Bank of America recoge cómo el sector financiero oculta una debilidad generalizada. "La fortaleza de los sectores financieros enmascara un giro negativo en otras áreas, en especial en el consumo discrecional", opinan desde el banco de inversión. El consenso de mercado espera que el beneficio por acción del Stoxx 600 sube un 2,4% en términos interanuales en el segundo trimestre. Para el conjunto del 2025 se espera un beneficio por acción de 35,3 euros por acción, un 1,2% menos de lo visto en 2024, según Bloomberg.