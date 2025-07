Wall Street recoge las primeras grandes decepciones por los resultados trimestrales y la tensión arancelaria

La bolsa de Wall Street encuentra el primer gran freno en la temporada de resultados que está llamada a dirimir hasta qué punto los aranceles tienen impacto en los ingresos y beneficios de las compañías cotizadas estadounidenses. Los grandes bancos de inversión sorprendieron al mercado con unos resultados mejores de lo esperado, pero ahora otras compañías más ligadas al consumo están arrojando unos resultados mucho peores de lo previsto por las firmas de análisis. Esto lleva a ver caídas de hasta el 7% en la sesión estadounidense de este martes. En concreto, Philip Morris, General Motors y Lockheed Martin están entre las compañías que soportan las mayores caídas dentro del S&P 500 en esta jornada.

A media sesión de Wall Street hay seis compañías del S&P 500 que anotan recortes superiores al 4,5% y todas ellas presentaron resultados peores a lo adelantado por los inversores. Estas son, además de las tres citadas anteriormente, Equifax, MSCI y Pentair. Y en casi su totalidad justifican en sus resultados que la guerra arancelaria está afectando a sus ingresos, costes o cadenas de suministros.

En un contexto en el que las compañías de defensa y las que están centradas en desarrollar la carrera armamentística por todo el mundo, Lockheed Martin no cumplió con sus resultados de los últimos tres meses. Los esfuerzos de la compañía con peso en el sector aeroespacial llevaron a registrar unos ingresos en la línea de lo esperado pero no así en los beneficios.

La pérdida de más de 1.600 millones de dólares en contratos llevaron a la compañía a cerrar un trimestre con un beneficio por acción un 77,7% inferior a los 6,54 dólares previstos por el consenso de mercado que recoge Bloomberg. A pesar de que la compañía amortiguó el desplome de la apertura, donde llegó a dejarse alrededor de un 8%, a media sesión de Wall Street las caídas rondan el 5,7%.

Sin embargo, la compañía mantiene su guía para el conjunto del 2025, ya que espera recuperar contratos a medida que avanza el resto del ejercicio. Sus expectativas aún recogen cerrar el ejercicio con unos ingresos de 73.750 a 74.750 millones de dólares aunque sí que recortan su beneficio por acción del conjunto del año de los 21,7 a los 22 dólares. Por el momento, el consenso de expertos no realizó una corrección de sus expectativas o de su precio objetivo que se mantiene en los 525,4 dólares por acción, según FactSet.

La tabaquera Philip Morris es otra de las compañías del S&P 500 que recibe el castigo de los inversores. Si bien su beneficio por acción se ajustó a las expectativas del conjunto de firmas de análisis, los envíos totales de cigarrillos y de tabaco se quedaron estancados respecto al mismo periodo del año pasado. Esto redujo los ingresos netos, por lo que el aumento del beneficio se debió más a la combinación de la reducción de sus costes y a la forma en la que la compañía ajusta su beneficio neto, según el analista de Bloomberg, Kenneth Shea. "Si bien la empresa se está beneficiando de las sólidas tendencias del negocio vinculado a los ambientes libres de humo, las condiciones del mercado en materia de cigarrillos recogían unas expectativas muy altas que no llegaron a alcanzarse", apuntó el analista de Vital Knowledge, Adam Crisafulli.

El automóvil estadounidense se tambalea con los aranceles

Mientras el mercado espera la presentación de resultados de Tesla, el gigante de General Motors presentó un beneficio por acción un 20% inferior a lo pronosticado por los expertos. El segundo trimestre se salda con un beneficio por acción ajustado casi en la línea al previsto por el mercado, aunque casi un 50% por debajo del mismo periodo del 2024. Mientras los ingresos netos de la compañía disminuyeron en casi un 35%, General Motors reconoce que la compañía sufrió un impacto de 1.100 millones de dólares por las políticas arancelarias de Donald Trump que generaron la actual tensión comercial en todo el globo.

Los resultados de General Motors demuestran la dificultad de las compañías cuyo negocio está fundamentado en las cadenas de suministros diseñadas para funcionar en varios mercados, tanto desarrollados como emergentes, a ambos lados del Atlántico y del Pacífico. De hecho, las trabas al comercio entre México y Estados Unidos así como con Canadá se ceban con compañías como General Motors. "Los vientos en contra de los aranceles en América del Norte han quedado en evidencia", comentó el analista de Bernstein, Daniel Roeska.

Por el momento, han presentado resultados trimestrales menos de una quinta parte del S&P 500, por lo que aún no se puede asegurar con certeza que las compañías del principal índice de Wall Street hayan batido o no las expectativas del mercado. Del mismo modo, dado que la gran mayoría de las que ya cerraron sus cuentas de abril a junio están vinculadas al sector bancario, sus buenos resultados contrarrestan las recientes desilusiones de General Motors o Lockheed Martin, entre otras. Del mismo modo, todavía no ha llegado la hora de las compañías que han movido al mercado hasta la fecha: las grandes tecnológicas bajo el grupo de Las Siete Magníficas.