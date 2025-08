La fortaleza del euro 'abarata' las vacaciones: dónde viajar en agosto para aprovechar el cambio de divisa

Viajar cada vez es más caro. Por suerte para los europeos, el cambio de divisa juega este verano a favor de los que eligen pasar unos días en el extranjero, en particular en los destinos donde el euro da mayor poder de compra por el rally que acumula la moneda de la eurozona en 2025. En destinos como Estados Unidos, Japón o China el viajero europeo encontrará en agosto un tipo de cambio que abarata su viaje si se comparase con cómo cotizaba el par entre monedas al comienzo de año. Por contra, viajar a los países nórdicos, Suiza o a destinos más exóticos, como Egipto, supone perder en el tipo de cambio.

El euro es la segunda divisa de referencia para el comercio internacional por detrás del dólar estadounidense. Desde que comenzó el 2025, el euro avanza un 6,6% frente a la cesta de grandes divisas del mercado que incluyen al dólar, la libra esterlina, el yen japonés y otras siete divisas de referencia para el mercado. A pesar de que el Banco Central Europeo encadena varias bajadas de tipos de interés desde hace más de un año, la incertidumbre en el establecimiento de aranceles debilitó al dólar estadounidense. Por extensión, el euro ganó peso en el mercado de divisas.

En la última quincena de julio fue, hasta la fecha, el periodo en el que el euro mostró mayor fortaleza frente a sus pares, ya que en estas fechas llegó a subir un 7,8% en el acumulado del año. Sería el mejor año para la moneda de la eurozona desde 2017 si el 2025 hubiera cerrado en julio. Pero el año todavía tiene cinco meses más.

Desde que trascendió el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea en unos términos más favorables para el primero, el dólar despertó de su letargo. El cambio actual cae hasta los 1,15 dólares. No obstante, aunque el euro haya perdido impulso aún presenta en agosto una ventana para el viajero europeo al abrir un amplio catálogo de destinos en los que aprovechar la debilidad de la moneda local este 2025. Más aún teniendo en cuenta el último dato de empleo de EEUU, que anticipa un recorte de tipos de interés en Estados Unidos para septiembre.

El euro 'abarata' los viajes a los países favoritos

Los españoles tienen predilección por viajar a Italia, Francia y Alemania fuera de las fronteras nacionales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero más allá de los destinos en la eurozona (con la misma divisa), en casi todos los países entre los 10 destinos favoritos de los españoles el tipo de cambio es más favorable para el viajero que opera con euros. Esto es así en Estados Unidos, Japón o en el Reino Unido.

Recién estrenado agosto, el cruce entre el euro y el dólar perjudica al billete verde en más de un 10% respecto al primero de enero. Es decir, un turista español puede comprar hoy en New York un imán para su nevera de recuerdo de la Estatua de la Libertad (denominado en dólares) con un 10% menos que si lo hubiera comprado hace 7 meses. No es que el imán esté más barato, es que el euro da más de sí en dólares estadounidenses.

Es el caso más sonado en el mercado de divisas actual porque son las dos grandes referencias del comercio internacional. No obstante, el resultado es el mismo frente a la libra esterlina, a la que saca un 4,5% en el año. Aun así, no se puede hablar de opciones de alcanzar la paridad mientras su cambio se sitúa en los 0,86 euros por libra. La libra también saca terreno al dólar estadounidense en 2025, pero a menor ritmo que el euro, lo que sitúa en mejor posición a la segunda. "El acuerdo EEUU-UE reduce la incertidumbre de guerra comercial y favorecerá el fortalecimiento del Euro contra la libra mientras no se produzcan sorpresas negativas", estiman desde Bankinter.

El Banco de Inglaterra mantiene un ciclo de recortes de la mano del BCE, aunque con diferente ritmo. En el caso de Japón es totalmente opuesto. La política monetaria nipona está en plena fase de endurecimiento y, aun así, la divisa de la eurozona saca terreno al yen japonés (aventaja a la divisa nipona en casi un 5,5% en 2025 hasta los 171,5 yenes por euro). El país que está de moda entre los españoles acaba de cerrar su propio acuerdo comercial con Estados Unidos. Y este acuerdo mantendrá bajo presión al yen japonés frente a las otras grandes divisas, según la analista de renta fija para Asia de Julius Baer, Magdalene Teo.

Después están los destinos nórdicos, con Noruega a la cabeza. Las coronas de estos países, también la de Suecia, se han visto favorecidas por la corriente del mercado de 'vender activos estadounidenses' en pleno clima de incertidumbre comercial. Esto llevó a los inversores a acudir a mercados más seguros en Europa y a diversificar sus estrategias más allá del euro pero sin descartar la búsqueda de refugios como pueden ser la corona sueca o la noruega que cuentan con sus propias políticas monetarias y con economías poco endeudadas respecto a su PIB y muy por debajo de la media de la eurozona, sobre el 85%.

Los destinos más exóticos para el euro

Otros destinos más exóticos para los turistas cuentan con divisas con menor peso como referencia para el comercio internacional. Es decir, el euro tiene una ventaja histórica que aumenta en los últimos meses. Aunque China sea una referencia para los mercados emergentes asiáticos, el yuan también mantiene su debilidad frente al euro, que avanza un 8,8% desde el primero.

Las costas brasileñas y la ribera mexicana también son destinos habituales de los europeos y particularmente de los españoles. Los lazos que atan a estos países separados por el Atlántico también son patentes en el mercado, dado que muchas compañías dentro y fuera del Ibex 35 tienen negocios en Brasil y México. Es decir, el real brasileño y el peso mexicano son importantes para los ingresos y beneficios de muchas compañías cotizadas. Aunque en la última semana en el par con el real y en el cambio frente al peso se hayan moderado hasta situarse casi en los mismos niveles en los que arrancó el año, el euro aún saca un 1,4% al real brasileño. El caso de Argentina tiene un capítulo aparte, ya que la divisa de la eurozona rinde casi un 50% más que hace siete meses.

Hay otro elemento a tener en consideración a la hora de planificar un viaje en el que se tendrá que hacer frente al cambio de divisa. La inflación en el mercado local puede perjudicar al turista a pesar de que la moneda de origen se haya fortalecido hasta el punto de reducir el poder adquisitivo real hasta dejarlo en el cero o incluso en pérdidas reales.

La fintech especializada en pagos internacionales, Ebury, ejemplifica este efecto con el dirham marroquí, que aventaja al euro en 2025 y sumado a la inflación local roza el 2% de pérdidas para el poder adquisitivo de un turista español. Islandia, destino recomendado sabiendo el alto coste de vida y de los servicios en el país, es otro de los destinos que cercena la capacidad de compra en euros. La corona islandesa erosiona a la divisa de la eurozona de manera ininterrumpida desde mayo y con la inflación en el 4% (dato de julio) se puede comprar un 8,9% menos hoy con un euro en el país insular más al norte de Europa.

Peor aún es viajar a Egipto sin tener en cuenta el cambio de divisa, puesto que todo lo que saca el euro a la moneda nacional se pierde con el IPC de julio en el 14,9%. "Muchos viajeros no son conscientes de que el tipo de cambio y la inflación del país de destino pueden tener un impacto tan grande como el precio del vuelo o el hotel", explica Luis Merino, director general de Ebury en España.