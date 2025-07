'Eyes Wide Shut': el mercado sigue bailando con máscara

Hay fiestas que deslumbran. Que atrapan. Donde todo el mundo parece saber moverse con elegancia, como si el guion estuviera escrito de antemano. Así ocurre en Eyes Wide Shut, la última película de Kubrick, donde los protagonistas se adentran en un mundo de máscaras, lujo y deseo. Pero también de peligro. Un ritual que solo es fiesta hasta que uno se da cuenta de que ha cruzado una línea. Como el mercado ahora mismo.

En Estados Unidos estamos viendo cómo los principales índices se lanzan a la pista en modo cohete. El Nasdaq 100, el Nasdaq Composite y el S&P 500 están en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. El Dow Jones Industrial, por su parte, se encuentra a punto de superar el techo de DeepSeek, ese nivel que acabó marcando el origen de la última corrección por el miedo a los aranceles de Trump, o más bien por esa excusa que el mercado encontró para soltar lastre.

Si lo logra, tendríamos el póker de ases completo, los cuatro grandes índices norteamericanos bailando al unísono en salones donde nunca antes lo habían hecho. Una imagen de mercado todavía más alcista que, lejos de invitar a comprar ahora, debería animarnos a preparar la estrategia para cuando llegue la siguiente corrección. No soy bajista, lo repito como hice la semana pasada. Simplemente pienso que hay que ser listos, que hay que esperar con paciencia esa caída que cada año suele llegar. No se trata de anticipar el giro, sino de entender que una foto tan poderosa como la que dejaría esa mano de póker puede ser el mejor prólogo para preparar futuras compras.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

En Europa, la situación es más contenida. Llevamos semanas atrapados en un lateral, con el EuroStoxx 50 oscilando entre los 5.190 y los 5.470 puntos, y el Ibex 35 danzando entre los 13.700 y los 14.360 puntos. Técnicamente, lo más probable es que esos laterales se resuelvan al alza, en línea con la tendencia previa. Pero no me emocionaría. He visto demasiadas veces cómo esos estallidos se convierten en trampas para incautos. Subida de cuatro días, nuevos máximos, euforia... y batacazo. Esa falsa ruptura suele ser el último vals antes del apagón.

Este año ya hemos tenido un primer susto, con la caída de abril provocada por el ruido de los aranceles. Y si algo he aprendido en todos estos años es que, dentro de una tendencia alcista, no suele haber un solo temblor. Al menos hay un par de sustos. Lo que no tengo tan claro ahora es si ese segundo latigazo va a provocar una réplica de aquel terremoto de primavera. Hasta ahora, esa era mi hipótesis operativa, pero reconozco que si el Dow Jones confirma su fuga y Wall Street completa el póker de ases, podría llegar a animarme a comprar antes de que esa réplica se produzca. Con todo, no hay que precipitarse. Lo iremos viendo. Porque esto, al fin y al cabo, es como una partitura que se va escribiendo sobre la marcha. Y si algo exige este mercado, es saber leer entre líneas.

Análisis técnico estratégico del EuroStoxx 50

La música sigue sonando. Pero las máscaras, poco a poco, empiezan a caer. Y cuando eso pase, cuando la fiesta termine y el mercado muestre su verdadero rostro, ahí estaremos nosotros. Preparados. Sin resaca, sin confusión. Con la cabeza fría y la pólvora seca.

Y si llega el momento, el título cambiará. Será El francotirador.