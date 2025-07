"Lo más probable es que tras este letargo veamos un nuevo intento alcista del Ibex 35"

Tras diez semanas consolidando posiciones de forma lateral en una suerte de compás de espera delimitado por la resistencia de los 14.275-14.360 puntos y el soporte clave de los 13.600-13.700 puntos, el Ibex 35 se ha situado en las últimas sesiones en una posición inmejorable para acabar con este movimiento de digestión de la subida previa -la que impulsó al selectivo desde los 11.580 hasta los 14.360 puntos-.

Y más, después de conocerse el acuerdo comercial que han firmado EEUU y la UE para evitar una escalada de las escaramuzas comerciales que hasta ahora protagonizaban ambas economías, tras declarar Trump la guerra comercial a todos y cada uno de sus socios comerciales en el llamado Día de la Liberación en abril.

"Lo más probable", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega, "es que tras este letargo veamos un nuevo intento alcista que trate de superar esos 14.275-14.360 puntos y marque nuevos máximos del año".

"Sin embargo", advierte, "déjenme decirles algo que quizá no quieran oír: una ruptura de ese techo no me emocionaría demasiado". Y es que, el experto afirma que ha visto demasiadas veces en el pasado cómo, tras romperse al alza un movimiento lateral tan prolongado, las ventas se imponen con violencia y llega el susto que pocos esperan.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

"Cuidado con dejarse seducir por un nuevo máximo que podría acabar siendo una subida Judas, porque ya saben: en el mercado, los mejores disfraces los lleva siempre la trampa", sentencia Cabrero que sigue creyendo que más que comprar eufóricos tras un nuevo máximo, la oportunidad estará en el susto, no en el desmadre.

El euro, a un paso de sus altos del año

En materia de divisas, el acuerdo comercial que han firmado EEUU y la UE se produce con el euro/dólar a menos de medio punto porcentual de renovar- una vez más- sus máximos del año. De hecho, está a un paso de poner, de nuevo el balance del mes de julio en positivo.

Ha recuperado parte del terreno perdido en los primeros compases del mes al revalorizarse desde los mínimos del mes cerca de un 1,5%. De continuar con esta tendencia y conseguir borrar las pérdidas del balance mensual, el par conseguiría sumar su séptimo mes consecutivo de ascensos, algo no visto desde comienzos de siglo (2002).

"El euro/dólar ha puesto en su punto de mira objetivos en los 1,2375 y 1,25 dólares por euro, que son los altos de 2021 y 2018 respectivamente", asegura Joan Cabrero, quien advierte de que "a corto plazo, eso sí, la sobrecompra es elevada y todo apunta a que antes de ver mayores aventuras alcistas asistiremos a una fase de cierta consolidación".