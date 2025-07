EEUU está cerca de un acuerdo con la UE, ¿habrá superación de resistencias?

Estados Unidos está cerca de un acuerdo con la Unión Europea que establecería un arancel del 15% para la mayoría de productos fabricados en el Viejo Continente. Cada vez más analistas e inversores descuentan el acuerdo después del trato alcanzado ayer con Japón, que no sirve sino para poner de manifiesto el pragmatismo del gobierno estadounidense para que los aranceles no impacten de manera significativa en las ganancias corporativas.

Este optimismo en las negociaciones ha permitido que índices como el Ibex 35 se acerquen de nuevo al techo del canal que viene acotando su consolidación en las últimas nueve semanas, que aparecen en la zona de resistencia de los 14.360-14.275 puntos. "La superación de ese rango resistivo abriría la puerta al intento de un nuevo movimiento alcista" señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega.

"Sin embargo", advierte, "dejen que les diga que eso no me emocionaría ya que he visto cientos de situaciones muy parecidas en el pasado que, tras romper al alza un lateral de esas características, las ventas se imponen y viene el susto que esperamos".

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

En Europa, la resistencia a vigilar para el EuroStoxx 50 se encuentra en los 5.470 puntos. Ese es el nivel de referencia a vigilar en las próximas sesiones si el mercado sigue descontando el acuerdo entre la UE y EEUU en materia comercial.

"Un acuerdo con la UE dentro de la próxima semana desactivaría casi por completo el impacto que supuso para el mercado el poner como fecha límite para negociar los aranceles el 1 de agosto", señala Tony Sycamore, analista de mercado de IG Australia en declaraciones a Bloomberg.

Los mercados están también a la espera de conocer la decisión de Christine Lagarde, presidenta del BCE, sobre los tipos de interés en la eurozona. "El acuerdo con Japón y el posible acuerdo del 15 % con la UE estimularán la confianza de los inversores en que los efectos de los aranceles no serán tan graves como se temía en un principio", apuntan fuentes de mercado.

El optimismo, desatado en Asia

El optimismo reinante entre los inversores ante la posibilidad de que Estados Unidos cierre en las próximas horas más acuerdos comerciales con sus socios tras alcanzar un pacto con Japón, ha favorecido que los alcistas sigan detentando el mando en las bolsas Orientales y que, por ende, el MSCI Asia prolongue su tendencia de las últimas sesiones. De hecho, el selectivo registra su racha alcista más prolongada desde febrero.

Las alzas generalizadas en el mercado asiático tienen en el Nikkei a su principal adalid. El selectivo nipón, que se dispara por segunda jornada consecutiva, se ha llegado a revalorizar hasta un 2%, quedándose así a menos de un 1% de alcanzar sus máximos históricos, marcados el año pasado. Las contundentes alzas de las últimas jornadas han permitido al índice poner su balance anual en positivo incluso descontando el efecto divisa que genera un yen a la baja. Es decir, hasta quienes han invertido en euros en el Nikkei han recuperado la inversión de comienzo de año.

En los últimos dos meses, Trump ha alcanzado acuerdos clave, incluyendo un pacto con Japón y avances en la resolución de disputas con China, lo que indica una reducción de las tensiones comerciales globales. Estas medidas han tranquilizado a los inversores, aliviando los temores de una guerra comercial prolongada e impulsando las ganancias en los mercados globales.