Diez valores del Ibex 35 avanzan más de un 10% en un histórico mes de mayo

Mayo ha sido un mes sin grandes sobresaltos, en comparación con el pasado abril agitado por el shock arancelario. En los últimos 30 días la mayoría de los valores del Ibex 35 se mantuvieron al alza por el renovado optimismo del mercado con diez grandes ganadores que sacan más de un 10% desde el primero de mayo. IAG e Indra incluso rozan el 30% en un mes histórico para estos valores.

Aunque el recelo arancelario no desapareció del discurso de los inversores en las últimas semanas sí que reinó un clima más benévolo por el avance en las negociaciones que podrían limitar la guerra comercial y evitar su escalada. Y el impulso de este jueves con la decisión del Tribunal de Comercio Internacional de EEUU de tumbar parte de los impuestos al comercio propuestos por Donald Trump dieron un nuevo espaldarazo a los valores del Ibex 35 y a la renta variable en general.

Dado que solo hay cuatro compañías que coticen hoy por debajo del precio anotado el primero de mayo (Naturgy, Redeia, Logista y Cellnex) no hay ningún sector que destaque por encima del resto. Los grandes bancos del Ibex 35 avanzan en mayo desde un 9,5% (la entidad que peor lo hace) hasta el casi 18% que sube Unicaja: el tercer valor más alcista de este mes. No obstante, son dos compañías no financieras las que despuntan sobre el resto.

A falta de una sesión para cerrar el mes, IAG es la punta de lanza del Ibex 35. La aerolínea sube un 32% que implica anotar el mejor mes desde hace más de cuatro años. Cuanto más se suavizan las perspectivas arancelarias, menor presión de los precios al consumo se proyecta. Y esto mejora el entorno al turismo a ambos lados del Atlántico: mercados en los que opera el grupo IAG con operadoras como Iberia o British Airways.

La caída del precio del barril Brent por debajo de los 65 dólares y las estimaciones de cara al resto del 2025 en niveles iguales o inferiores a los actuales, según Bloomberg, rebaja el coste del combustible para las aerolíneas. Esto afecta directamente al margen de beneficio de compañías como IAG. Del mismo modo, Morgan Stanley Capital International (MSCI) decidió incluir a IAG de nuevo en el índice de renta variable global de la firma, lo que da a IAG mayor visibilidad de cara a gestoras y fondos que replican a este selectivo.

Indra es el otro valor que amplía su racha dentro del Ibex 35. La compañía enfocada en defensa encadena siete meses consecutivos al alza. Y este mayo, en el que sube más de un 27,5%, es además el mejor periodo de la compañía sobre el parqué desde noviembre de 2020, cuando la bolsa global se disparó con la llegada de las vacunas para la Covid.

Los resultados del primer trimestre del 2025 no fueron tan buenos como lo esperado por el mercado, según recogen desde Bankinter. No obstante, el aumento de la cartera de pedidos y el segmento de defensa de la compañía ante la situación geopolítica global, donde se espera que aumente el gasto estructural en defensa en Europa), permiten a Indra doblar su valor en bolsa desde que comenzó el año.

También por encima del 10% en el acumulado de mayo están Grifols, Sacyr, Acciona Energía o Repsol (además del resto de entidades financieras del Ibex 35). Así, en el conjunto del 2025 Indra lidera al selectivo con una subida de casi el 110% seguida de Banco Santander (58,5%) y de Unicaja (54,9%). Cerrando el índice se sitúan Puig, que cede un 5,9%; Solaria, que retrocede un 11,4% y Rovi, con su caída de más del 16% en 2025.

Un potencial alcista limitado

El rumbo que toma el Ibex 35 como índice más alcista del año si se compara con sus iguales en Europa estrecha su recorrido por delante, según los precios objetivos del consenso de mercado que recoge FactSet. Más allá de lo que ofrece el propio índice en su conjunto, hay once compañías que ya cotizan por encima de los precios que descuentan las firmas de inversión. Y la mayoría se concentran entre los valores que más suben en este mes.

Es el caso de Indra, que está un 15% por encima de su precio objetivo de consenso en los 32,3 euros por acción. Es cierto que los expertos están ajustando al alza sus valoraciones en los últimos meses, en lo que se reevalúa el alcance de mayor desembolso europeo en defensa. No obstante, hasta la fecha Indra corre más rápido sobre el parqué que las valoraciones del mercado.

Bankinter, Unicaja y CaixaBank también superan sus respectivos precios objetivos, según FactSet, con la cotización actual. Y, a esta lista, se unen ACS, Mapfre, Telefónica, Iberdrola y Naturgy. Por contra, las compañías que tendrían más recorrido por delante para los expertos serían Solaria, Laboratorios Rovi y Grifols. Esta última ostenta un potencial superior al 60% hasta los 16,5 euros.