Fin del histórico boom del petróleo de esquisto: el héroe del fracking es ahora el gran villano de la industria

La industria del shale oil (petróleo de esquisto) y el fracking (fracturación hidráulica, la técnica para extraer el shale oil) se las prometían muy felices con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, uno de los mayores aliados de esta industria. Sin embargo, las contradicciones que suelen conformar el discurso del presidente de EEUU se han hecho realidad, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para el fracking americano. Los aranceles están disparando los costes de los insumos de una industria que importa grandes cantidades de acero, aluminio y piezas de maquinaria que vienen de fuera. Por otro lado, la presión de Trump a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para que rebajen precios y llenen el mercado de petróleo está empezando a ahogar a los productores americanos que incurren en mayores costes. Con el precio del barril de West Texas en los 60 dólares, los mayores productores americanos se están viendo forzados a reducir costes, rebajar la inversión y realizar recortes. De héroe a villano, de gran aliado a enemigo. Trump pone a su propia industria contra las cuerdas.

Esta industria ha llevado a EEUU a liderar la producción mundial de crudo, con un bombeo diario de más de 13 millones de barriles, siendo alrededor del 60-70% producción de shale oil o petróleo de esquisto. Ahora, este histórico boom parece haber llegado a su fin, según expertos y analistas del mercado. Las compañías petroleras estadounidenses ya están recortando gastos y paralizando plataformas de perforación, no solo por la caída del precio del petróleo, que resulta vital para mantener los márgenes de las firmas, explican desde el Financial Times en un extenso reportaje. No obstante, también es consecuencia de los aranceles de Donald Trump, que aumentan los costes de ciertos inputs necesarios para el funcionamiento de esta industria que tanto gusta al presidente Trump. Esto ha llevado a los ejecutivos a advertir que "el auge del shale oil o petróleo de esquisto, que duró una década, está llegando a su fin", aseguran desde el FT.

Las sorprendentes decisiones de la OPEP+ de aumentar la extracción de petróleo han agravado el pesimismo en el sector petrolero estadounidense, generando temores de una nueva guerra de precios y llevando a los analistas a recortar las previsiones de producción. "Estamos en alerta máxima en este momento", comenta Clay Gaspar, director ejecutivo de Devon Energy en Oklahoma City, a los inversores este mes. "Todo está sobre la mesa a medida que avanzamos hacia un entorno más difícil", señalan desde el Financial Times.

La caída de producción en EEUU

La producción de petróleo caerá un 1,1% el próximo año, hasta los 13,3 millones de barriles diarios, según S&P Global Commodity Insights, ya que las prolíficas perforadoras de esquisto que convirtieron a EEUU en el mayor productor mundial paralizan sus plataformas ante la caída de los precios causada por el temor a un exceso de oferta y la guerra comercial de Trump. Esto marcaría la primera caída anual en una década, excluyendo la pandemia de 2020, cuando el colapso de la demanda llevó los precios del petróleo por debajo de cero y desencadenó quiebras generalizadas en estados como Texas y Dakota del Norte.

Los precios del petróleo estadounidense se encuentran en una senda relativamente bajista, cerrando la semana pasada en 61,53 dólares por barril, un 23% menos que su máximo de este año. Los productores de esquisto necesitan un precio del petróleo de 65 dólares por barril para alcanzar el punto de equilibrio, según la encuesta trimestral de energía del Banco de la Reserva Federal de Dallas. "La consigna ahora es 'aguantar'", declaró Herbert Vogel, director ejecutivo de SM Energy en Denver, en la conferencia Super DUG en Fort Worth.

Una caída en la producción pondría fin a una racha espectacular en el sector energético estadounidense, donde la revolución del esquisto generó volúmenes cada vez mayores de petróleo y gas baratos para impulsar la economía, impulsó el PIB y los mercados laborales, y un aumento de las exportaciones que mejoró la balanza comercial del país. El aumento vertiginoso de la producción de esquisto también ha roto la dependencia de EEUU de proveedores extranjeros como Arabia Saudí y otros miembros del cártel de la OPEP, a la vez que ha dado vía libre a la Casa Blanca para sancionar a exportadores como Irán, Rusia y Venezuela, según explica el reportaje publicado por el Financial Times.

Trump ha prometido impulsar la perforación y la producción en un intento por asegurar el dominio energético estadounidense. Sin embargo, la producción, que alcanzó un récord bajo el mandato de su predecesor, Joe Biden, podría caer aún más si los precios siguen bajando. Scott Sheffield, exdirector de la empresa de perforación de esquisto Pioneer Natural Resources, declaró al Financial Times que si el crudo cae a 50 dólares por barril, la producción estadounidense probablemente perdería hasta 300.000 barriles diarios, más que la producción total de algunos miembros más pequeños de la OPEP.

La decisión de Riad de bombear más petróleo en los últimos meses sería una amenaza directa para la participación de los productores estadounidenses en el mercado global, sugirió. "Arabia Saudí está intentando recuperar participación de mercado y probablemente la conseguirá en los próximos cinco años", afirma Sheffield. El número de plataformas petrolíferas terrestres en EEUU, un indicador de la actividad de perforación, fue de 553 la semana pasada, 10 menos que la semana anterior y 26 menos que hace un año, según la empresa de servicios petrolíferos Baker Hughes.

Algunos grandes productores ya están recortando puestos de trabajo. Chevron y BP han anunciado conjuntamente 15.000 recortes de empleos a nivel mundial, aunque en EEUU, hasta la fecha, el empleo en el sector se ha mantenido relativamente estable este año, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.

Los 20 principales productores de petróleo de esquisto de EEUU, excluyendo a ExxonMobil y Chevron, recortaron drásticamente sus presupuestos de gastos de capital para 2025 en aproximadamente 1.800 millones de dólares, o un 3%, según Enverus, una firma de investigación energética.

"Como operadores, no podemos controlar el panorama macroeconómico, pero sí podemos controlar cómo respondemos", asegura Vicki Hollub, directora ejecutiva de Occidental Petroleum, que redujo el número de plataformas en dos en el primer trimestre. Muchas empresas recortarán aún más si los precios alcanzan los 50 dólares por barril, el precio que, según funcionarios de Trump, ayudaría a controlar la inflación.

"En este contexto, abandonamos las plataformas petroleras y recompramos acciones", declaró Travis Stice, presidente y director ejecutivo de Diamondback Energy, que recientemente advirtió a los inversores que la producción petrolera estadounidense probablemente ha alcanzado su punto máximo. "En todas las conversaciones que he tenido, he dicho que este precio del petróleo no funcionará".

Los aranceles pesan en el petróleo

Pero otras políticas del presidente también están sacudiendo al sector. Los aranceles han disparado los precios del acero y el aluminio, insumos cruciales en el sector petrolero. El precio del revestimiento, el metal utilizado para revestir pozos y el mayor gasto para perforarlos, ha aumentado un 10% solo en el último trimestre.

"La economía se verá afectada. Veremos una mayor retirada de capital a medida que avancen los trimestres", comenta Doug Lawlor, director ejecutivo de Continental Resources, una de las empresas energéticas privadas más grandes del país.

Esto obligará a las empresas a reforzar sus medidas de seguridad mientras intentan mantener contentos a los inversores de Wall Street protegiendo el flujo de caja libre para pagar dividendos y amortizar la deuda. "Hay que centrarse en los dividendos; son indispensables en este entorno", afirma Jim Rogers, socio de Petrie Partners, una firma de inversión boutique en Houston.