EEUU es el mayor productor de petróleo del mundo. Pese a que las reservas probadas de este país son muy inferiores a las de otros grandes productores como Arabia Saudí, Irán, Irak o Venezuela, EEUU ha sabido aprovechar cada gota de crudo en su territorio para llevar el bombeo a más de 13,2 millones de barriles diarios. Un buen ejemplo del buen hacer técnico y exploratorio de las empresas e instituciones públicas americanas se ha podido ver hace unos días. En una zona en la que se ha producido crudo y gas durante más de 70 años se ha realizado un nuevo descubrimiento que podría multiplicar las reservas de petróleo de la zona, fortaleciendo la producción estadounidense y de la región. Los técnicos que han realizado el hallazgo creen que a veces la ciencia y la paciencia llegan a sitios que la industria es incapaz de alcanzar. No es la primera vez que sucede algo así. Hace pocas semanas también se reveló que el Golfo de México tiene más petróleo del que se creía inicialmente.

El Departamento de Interior anunció la semana pasada un resultado sorprendente en una zona que se llevaba explorando décadas: una nueva evaluación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha identificado importantes recursos de petróleo y gas no descubiertos y técnicamente recuperables en el Mowry Composite Total Petroleum System (una unidad geológica de EEEUU). La evaluación, que abarca partes de Wyoming, Colorado y Utah, estima la presencia de 473 millones de barriles de petróleo y 27 billones de pies cúbicos de gas natural, recursos que podrían contribuir al suministro energético nacional e impulsar las economías locales, según desvelan desde el USGS.

El Mowry Composite Total Petroleum System es una unidad geológica definida por el que abarca formaciones del Cretácico en las cuencas del centro-norte de Estados Unidos, especialmente en la Cuenca de Powder River (Wyoming y Montana). Se basa en la roca madre rica en materia orgánica de la formación Mowry Shale, un esquisto marino que generó hidrocarburos líquidos y gaseosos a lo largo de millones de años. Esta zona lleva explotándose desde 1950, pero su gran potencial ha sido hallado ahora.

"Esta nueva evaluación del USGS subraya el papel de los recursos energéticos estadounidenses en el fortalecimiento de nuestra independencia energética y el impulso del desarrollo económico en toda la región oeste", declaró el secretario del Interior, Doug Burgum.

El petróleo: desde 1950 hasta hoy

"Las tierras públicas del suroeste de Wyoming tienen un potencial significativo, y esta evaluación con base científica proporciona datos cruciales para contribuir a la gestión responsable de los recursos. Nosotros mapeamos y volvemos a mapear (map baby map, parafraseando al drill baby drill de Donald Trump) para proporcionar estimaciones actualizadas del petróleo y gas recuperables y dotar a los responsables de la toma de decisiones, las comunidades y la industria del conocimiento necesario para impulsar la creación de empleo, la producción energética nacional y el crecimiento económico a largo plazo", aseguran desde este servicio público de EEUU, que presume en cierta medida de hacer un trabajo científico y cuidadoso que busca el interés general, lo que según ellos les ha llevado a encontrar crudo y gas donde la industria no veía nada.

Desde que comenzaron las exploraciones en la década de 1950, el sistema compuesto Mowry, que incluye la arenisca Dakota, la arenisca Muddy, la lutita Mowry y la formación Frontier, ha producido aproximadamente 7,3 billones de pies cúbicos de gas natural, la misma cantidad de gas que Estados Unidos consume en tres meses al ritmo actual, y 90 millones de barriles de petróleo, equivalentes al suministro de cuatro días para el país.

"Las evaluaciones energéticas del USGS suelen centrarse en recursos no descubiertos: áreas donde la ciencia nos indica que podría existir un recurso que la industria aún no ha descubierto", comenta la directora interina del USGS, Sarah Ryker. "En este caso, nuestra evaluación encontró importantes recursos de petróleo y gas no descubiertos y técnicamente recuperables".

La evaluación Total Petroleum System de Mowry es una agrupación geológica en el suroeste de Wyoming y partes de Colorado y Utah que contiene depósitos que provienen de un océano prehistórico poco profundo que cubría la mayor parte de la región de las Montañas Rocosas. El USGS evaluó previamente los recursos energéticos no descubiertos en la zona en 2005. La Provincia Geológica del Suroeste de Wyoming, donde se encuentra Mowry, también produce abundante petróleo y gas adicional de otras formaciones, como la Formación Lance, la Formación Lewis Shale y el Grupo Mesa Verde, ninguna de las cuales se incluye en la evaluación actual.

La misión de la USGS

Estas investigaciones de petróleo y gas del USGS y la industria comenzaron hace 50 años tras el embargo petrolero que sufrió Occidente (también EEUU) que reveló la necesidad de comprender la presencia, distribución y volúmenes potenciales de recursos no descubiertos, explican desde este organismo. El embargo y el encarecimiento del crudo generó los incentivos para que la USGS utilizara la ciencia y los datos geológicos para evaluar los recursos de petróleo y gas no descubiertos y así ayudar a satisfacer las necesidades del país.

El trabajo continúa hoy en día: identificando nuevos recursos para la producción nacional, así como recursos internacionales que afectan las condiciones del mercado, una parte importante de la misión del USGS es proporcionar información práctica a los líderes estadounidenses, otras agencias federales, la industria y el público.

Las evaluaciones e investigaciones de recursos energéticos del USGS proporcionan información a los responsables políticos sobre el potencial de estos recursos en áreas de Estados Unidos y de todo el mundo. Esta información es útil de diferentes formas: para las agencias de gestión territorial, como la Oficina de Gestión Territorial, los resultados se incorporan a los planes de uso del suelo y gestión de recursos. Para el sector privado (la industria), las evaluaciones del USGS de recursos energéticos no descubiertos proporcionan contexto para la planificación de la exploración detallada. De este modo, la ciencia y este organismo se suman a la industria y el sector privado a la hora de lograr una mayor capacidad de producción energética en EEUU. En este caso concreto, el hallazgo de la USGS revela que hay mucho más petróleo del que se creía en la zona.