El Ibex busca cerrar un mes de mayo histórico

Este viernes se celebra la última sesión del mes de mayo, un mes que históricamente no ha sido bueno para las bolsas mundiales y de ahí que se generalizase el aforismo del "Sell in May and go away" (vende en mayo y huye). Sin embargo, en esta ocasión, pese a las grandes incertidumbres que hay en mercado, no solo no se ha cumplido sino que en el caso de la bolsa española, el Ibex está a punto de firmar su mejor mes de mayo desde 2007. Este viernes, en todo caso, los futuros europeos apuntan a una jornada que se iniciará en rojo después de que se reiterase la capacidad de Trump para imponer aranceles al resto del mundo.

Estas últimas subidas en el Ibex, que ya supera el 20% de revalorización desde que comenzó el año, "ha aproximado al índice a una zona de fuerte resistencia como son los 14.500/14.600 puntos, que es el techo del canal que viene acotando la tendencia alcistas desde los mínimos de 2022", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Por tanto, no me sorprende que el Ibex a corto plazo esté encontrando dificultades para sostener los avances ya que este techo es una zona donde la sobrecompra es muy elevada desde el punto de vista técnico", agrega el experto.

Por tanto, Cabrero recomienda no ignorar la ecuación rentabilidad/riesgo actual y "pensar más en mantener que en comprar, e incluso comenzar a cosechar tampoco me parece una mala idea". "Hasta que no se forme una digestión de la última subida no soy partidario de volver a comprar bolsa española y, dependiendo de donde frene el rally, ya les indicaré los niveles óptimos para comprar", concluye.

El euro apunta a su quinto mes consecutivo al alza

El equilibrio entre dos de las grandes divisas del mundo, como son el euro y el dólar, ha dado un vuelco total este año. La gran incertidumbre generada en EEUU a raíz de los aranceles de Trump ha llevado a que los flujos de capital se encaminen hacia el Viejo Continente, disparando el valor de la divisa comunitaria que llegó a tocar en el mes de abril los 1,15 dólares. A falta de esta última sesión para acabar el mes, mayo apunta a ser el quinto mes consecutivo al alza para el euro, algo que no había ocurrido desde 2017.