El dólar se encamina a su quinto mes de caídas al perder fuerza el fallo judicial arancelario

El dólar estadounidense no ha conseguido evitar uno de esos hitos que sólo suceden una vez cada mucho tiempo, una racha de cinco meses consecutivos de descensos por parte del dólar estadounidense. Aunque en el arranque de la sesión europea sí que consiguió aventajar al euro en el mes de mayo, con la apertura de Wall Street la divisa europea volvió a sacar terreno al billete verde. Desde antes de la pandemia, en 2017, no se veía al dólar registrando un balance mensual negativo tantas veces consecutivas frente al euro. La decisión del Tribunal de Comercio de EEUU, que ha bloqueado la mayoría de los aranceles de Trump por ilegales y favoreció la apreciación del dólar en los momentos finales del mes. No obstante, el efecto se diluyó el propio jueves porque muchos aranceles propuestos por Donald Trump podrían proseguir en lo que el presidente de Estados Unidos recurre el fallo judicial.

El billete verde se aleja apenas un 2% de los mínimos marcados en el mes de abril. La divisa norteamericana revierte así parte de la tendencia bajista que le había llevado a depreciarse en lo que va de año hasta un 9%, casi tanto como en el primer ejercicio en el que Donald Trump detentó el cargo de presidente de EEUU, en 2017. Aquella vez, con el magnate adoleciendo de experiencia en el cargo de máximo mandatario de la primera economía del planeta, el dólar registró un descenso anual cercano al 10%.

Ahora, 8 años después y tras una legislatura ya a sus espaldas, desde la Casa Blanca se ha vuelto a optar por una política comercial y fiscal qué ha favorecido la depreciación del dólar. Y es que, independientemente de la voluntariedad o no de los dirigentes yankees de depreciar su divisa -existe controversia entre los expertos sobre si es algo buscado de manera deliberada para permitir la reindustrialización de Estados Unidos o es una consecuencia secundaria de la dinámica legislativa en la que está inmerso el Gobierno-, el billete verde sufre frente todos y cada uno de sus cruces más negociados en lo que ha transcurrido de 2025. Así, el cambio entre ambas divisas vuelve a estar por encima de un euro por cada 1,13 dólares estadounidenses.

Lo refleja el comportamiento del Índice Dólar, que registra los movimientos de la moneda estadounidense frente a una cesta ponderada de las divisas más negociadas del planeta y que sufre una caída del 8% en estos cinco últimos meses. Las coronas sueca, noruega y danesa, así como el euro han sido los más beneficiados en ese sentido durante este periodo, al revalorizarse más de un 10% frente a la divisa gringa desde enero.

"Los recientes datos económicos estadounidenses, que se situaron por debajo de las expectativas y, la preocupación por el sector tecnológico del país ha suscitado dudas sobre la resistencia de la economía estadounidense", señalaba hace una semana Benjamin Dubois, responsable de gestión overlay de Edmond de Rothschild AM en uno de sus artículos para elEconomista.es.

"El dólar retrocede ante el aumento de las preocupaciones fiscales", aseguran por su parte desde Ebury, la fintech global especializada en pagos internacionales e intercambio de divisas, desde donde apuntan a que los mercados están cada vez más preocupados por la perspectiva de unos déficits fiscales interminables y el aumento de la deuda pública en Estados Unidos. "No ayuda a mitigar esta sensación el proyecto de ley presupuestaria aprobado la semana pasada por la cámara baja del Congreso estadounidense, que traerá consigo una nueva oleada de déficits", añaden.

Pese a este acusado descenso, el consenso de mercado no ve cerca un punto de inflexión que le permita dejar atrás los números rojos frente a cruces como el euro, o el franco suizo en los siguientes meses. Así lo recoge la media de analistas de Bloomberg, que estima debilidad en el dólar al menos hasta comienzos de 2026.

Desde Julius Baer, por ejemplo, el economista David A. Meier asegura que "la errática política monetaria estadounidense, la tensa situación fiscal y el elevado endeudamiento externo, en el contexto del doble déficit", favorecen la debilidad del dólar, algo que ha provocado que desde la entidad suiza revisen la previsión del euro/dólar a 12 meses hasta los 1,24 enteros, lo que pone de manifiesto "el gran potencial de depreciación del dólar estadounidense a largo plazo más allá de nuestro horizonte de previsión".

Estos descensos previstos por las firmas de inversión -de materializarse- favorecerían que el dólar replicara el movimiento visto en la primera legislatura de Trump, en la que el dólar acabó cediendo más de un 13% frente a las divisas más importantes del planeta.

¿El fin de la 'edad de oro' del dólar?

Ante este panorama, la pregunta que ronda la cabeza de inversores y analistas en las últimas semanas es clara: ¿es el fin de la 'edad de oro' del dólar estadounidense? "Esta conclusión se antoja precipitada", destaca Jesús Sánchez Quiñones, Consejero Director General de Renta 4 Banco, quien asegura que la realidad es que hoy en día no existe alternativa ni al dólar como moneda de reserva.

El experto asegura que el 54% del comercio mundial sigue realizándose en dólares, aunque ni el comprador ni el vendedor sean estadounidenses y que el dólar seguirá siendo la moneda de reserva del mundo, por el tamaño de su sector financiero, por su utilización en el comercio mundial, por la demanda estructural de dólares y de activos en dólares y por la falta de alternativa, además de por superioridad militar y las alianzas militares de Estados Unidos.

Eso sí, el aumento de los déficits fiscales y el imparable crecimiento de la deuda pública sigue siendo un motivo de preocupación y puede hacer que la divisa norteamericana vaya perdiendo relevancia poco a poco,