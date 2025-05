IAG y Ryanair entran en el gran índice global de MSCI como líderes del sector tras el shock arancelario

Las dos aerolíneas europeas más grandes de la bolsa encuentran otro púlpito que aumentará su visibilidad en el mercado. IAG y Ryanair formarán parte del índice MSCI World, uno de los índices más replicados por fondos de inversión en el mundo, a partir del próximo 2 de junio. Su incorporación al selectivo coincide con la recuperación del sector aéreo de su desplome por el shock del Día de la Liberación de Donald Trump, aunque son IAG y Ryanair las encargadas de favorecer que el sector turístico europea sea el colectivo que más rebota desde el pasado 2 de abril dentro del Stoxx 600.

Que IAG y Ryanair encuentren su hueco entre las 1.350 compañías escogidas por MSCI para representar una cartera diversificada de renta variable a escala planetaria es una noticia positiva para ambas compañías, como destacan desde Renta 4, porque puede aumentar la liquidez de ambas firmas. El MSCI World da acceso a que muchos gestores puedan incluir a la irlandesa y a la hispanobritánica en sus carteras (existen criterios a la hora de seleccionar valores que pueden limitar el acceso o no de un valor dependiendo de si cotiza dentro de un índice de referencia).

Para IAG no es una novedad formar parte del MSCI World index, ya que la compañía ya estuvo dentro del selectivo hasta 2019. De hecho, fue expulsada del índice tras la decisión del grupo aéreo, que incluye a Iberia o British Airways en sus filas, de "blindar su accionariado a inversores extracomunitarios para protegerse del Brexit", comentan desde Renta 4.

El anuncio de la incorporación de estas compañías al índice de bolsa global, donde también encuentra su sitio Bankinter, no se tradujo en un repunte de las acciones. No obstante, tanto IAG como Ryanair rebotan desde sus mínimos anuales, marcados tras el Día de la Liberación de Donald Trump, más que sus pares y ya borran el efecto del shock arancelario del mes pasado. Ryanair sube más de un 38% desde su mínimo del 2025 mientras que IAG coge altura al avanzar un 52% hasta rozar los 4 euros por título.

No obstante, la encargada de liderar las alzas en el conjunto del año es Ryanair, que anotó este martes nuevos máximos históricos al superar los 24 euros por acción. En ambos casos, el rebote y la evolución en el año es superior al de la media del sector, según el índice MSCI de las aerolíneas europeas que aún debe subir un 15% para recuperarse de su reciente desplome.

La guerra arancelaria condicionó a ambas compañías sobre el parqué, porque una escalada en materia comercial afecta al crecimiento económico, inflación y beneficios esperados. "Esto repercute inevitablemente en el sector turístico", como recuerdan desde Bankinter. Algunas compañías como Delta Airlines ya corrigieron a la baja su estimación de beneficios prevista para este año, algo que tuvo un efecto en todas las cotizadas del sector a ambos lados del Atlántico.

Sin embargo, el reciente optimismo del mercado se trasladó en particular al sector turístico europeo, el colectivo que incluye a las aerolíneas y que es el que más sube desde el pasado 2 de abril dentro del Stoxx 600. Aunque la incertidumbre se mantiene, tanto IAG como Ryanair mantienen sus previsiones de ingresos y beneficios para 2025 (incluye el ejercicio fiscal del 2026 en el caso de la irlandesa) porque esperan compensar una posible caída del tráfico con el incremento de tarifas.

El reciente rally bursátil de ambas compañías acotó su potencial en bolsa, a pesar que las revisiones del mercado tras cerrar los resultados del último trimestre trajo consigo una revisión al alza del precio objetivo medio, según el consenso de mercado que recoge FactSet. La irlandesa apenas contaría con un recorrido por delante del 3,7% hasta el precio objetivo de 24,8 euros. En el caso de IAG el potencial roza el 15% (precio objetivo 4,55).

Ambas cuentan con un consejo de compra, según la media de las firmas de análisis, aunque Ryanair se compra más cara que IAG. La hispanobritánica ofrece un PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) para 2025 de 6,2 veces que estaría en la línea del sector europeo (sin apenas prima o descuento frente a la media). Por contra, Ryanair tiene un PER de más de 12 veces que dobla al de IAG.

Esto quiere decir que el consenso de mercado considera que comprar Ryanair es el doble de caro que comprar IAG teniendo en cuenta el precio actual y los beneficios que se descuentan para este año. Desde Bank of America se hacen eco de esta prima por parte de la irlandesa. "Con un PER de 10,9 veces para 2026 consideramos que la valoración de Ryanair no está justificada, dadas las ganancias por acción", apuntan desde el banco de inversión.