El cierre semanal aleja el riesgo en la bolsa europea pero también el punto óptimo de compra

El mercado de futuros anticipa una apertura en positivo en la bolsa de Viejo Continente, aunque con tímidos ascensos. No obstante, eso no impediría a índices como el Ibex 35 o el EuroStoxx 50 cerrar una semana en la que el optimismo de los inversores por los activos de riesgo que permiten a la mayoría de índices europeos avanzar más de un 2% desde el pasado lunes.

Los buenos datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos motivó a los inversores y tranquilizó al mercado ante la posibilidad de que la economía estadounidense entraría en recesión. Y es que, en líneas generales, la bolsa global se ha recuperado de las caídas de la semana pasada.

El EuroStoxx 50 lleva ya cuatro meses desarrollando una consolidación que tuvo su origen en los máximos que estableció a comienzos de abril en los 5.121 puntos. Y estos niveles no serán el techo sobre el parqué en 2024, según el estratega técnico de Ecotrader, Joan Cabrero. No obstante, la recuperación sobre el parqué de los últimos días, que llega tras la corrección del mercado, no llegó a alcanzar el punto óptimo de entrada de los 4.400 puntos en el caso del EuroStox 50. Y esta posibilidad cada vez es menos posible si el EuroStoxx mantiene su actual ritmo alcista.

"Para nuevas compras (segundo pie) soy partidario de esperar a ver si alcanza la directriz alcista de largo plazo, que surge de unir los mínimos de 2020 y de 2022, que discurre por la zona de los 4.400 puntos, que además coincidiría con lo que sería un ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida desde los mínimos de 2022", comentó el experto de Ecotrader, Joan Cabrero. Una caída a los 4.400 puntos sería un verdadero "regalo de Navidad" en palabras del experto pero "parece cada vez más complicada si atendemos al fuerte rebote de corto plazo, sobre todo si supera los 4.870-4.900 puntos", comenta Cabrero.

El mercado de renta fija encara la última sesión de la semana en los mismos niveles en los que la comenzó. El bono soberano estadounidense con vencimiento a diez años se sitúa en el 3,9% después de que las compras llevaran la rentabilidad del mismo en el mercado secundario hasta el 3,83%.

El mercado de deuda europeo reacciona en la misma dirección. El bono alemán a diez años supera el 2,25% mientras que los títulos españoles alcanzan el 3,08%. Con la lectura por parte del mercado de que la economía de Estados Unidos no entraría en recesión, el aterrizaje suave "es más una realidad que una esperanza", comentó el analista de TradeStation, David Russel, quien vincula la volatilidad del mercado más al periodo estival que a una percepción de estancamiento económico.

Uno de los casos que motivó el desplome de la bolsa de la semana pasada fue el reajuste de las estrategias del carry trade con el yen japonés. Los operadores devolvieron los préstamos tomados con esta divisa de manera masiva y esto sacudió al mercado. Ahora, el apetito de los fondos de cobertura por un yen más débil lleva a los operadores a rehacer sus operaciones de carry trade.

Según la firma Nomura Holdings, varios inversores están pidiendo prestado en yenes para sacar mayor rentabilidad a sus inversiones en otros mercados. Ahora, una de las preguntas claves es conocer cuál será el próximo paso del Banco de Japón. Si la política monetaria del país se endurece con una nueva subida de tipos de interés, la rentabilidad de las operaciones de carry trade con el yen volverán a salir menos rentables y eso puede provocar un nuevo shock en el mercado global.