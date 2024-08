Europa vuelve a la calma y aleja el riesgo de recesión

Aunque este lunes finalmente no se pudieron imponer las compras en todas las principales referencias, no dejó de ser una sesión apacible para el inversor, algo que también se espera para este martes, en el que los futuros vienen apuntando a ligeras ganancias que no cambiarán el panorama técnico en Europa.

"El EuroStoxx 50 lleva ya cuatro meses consolidando las subidas que le llevaron a los máximos en 5.121 puntos de abril, zona que dudo haya sido un techo sostenible y que apunta a que después de la actual corrección la tendencia alcista se retomará", asegura una vez más Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Por tanto, las caídas que estamos viendo son una oportunidad una vez que se alcanzaron los primeros soportes como son los 4.600/4.675 donde se puede poner el primer pie", ha opinado este experto. "No obstante", matiza, "para nuevas compras prefiero esperar a ver si alcanzan el gran soporte y zona de compra que son los 4.400 puntos, donde se encuentra el verdadero regalo de Navidad".

La bolsa japonesa recupera la caída del lunes pasado

Después de una jornada en la que la bolsa japonesa permaneció cerrada este lunes, hoy los mercados nipones han terminado de cerrar la brecha de lo perdido la semana pasada tras un rebote adicional de otro 3% que devuelve la tranquilidad a los inversores. A la vez el yen sigue reculando frente al dólar.

En el resto de los mercados se espera una jornada en la que se consoliden las fuertes alzas del petróleo de ayer tras anotarse más de un 3% tras un informe de la OPEP y una sesión alcista para la renta fija, tal y como apuntan sus futuros.

Relacionados Estados Unidos triplica la subida anual en bolsa de Europa una semana después del pánico