Fondos activos de bolsa global más estables para un contexto en el que continuará la volatilidad

La volatilidad es un rasgo intrínseco de la bolsa, pero en los momentos en los que realmente da la cara puede generar gran pánico vendedor entre los inversores. Es lo que ha sucedido en los últimos días en la renta variable de prácticamente todo el mundo. El temor a una recesión en Estados Unidos tras un mal dato de empleo, el giro monetario en Japón -con sus consecuencias en el conocido como carry trade- y las preocupaciones sobre las grandes inversiones de las tecnológicas en inteligencia artificial la han despertado después de meses de relativa tranquilidad.

El Vix, creado por la Chicago Board Options Exchange (CBOE) y conocido como el indicador del miedo, mide la expectativa de volatilidad en los próximos 30 días en el S&P 500, es decir, la desviación sobre los precios que se espera para las grandes firmas de Wall Street. Este termómetro se disparó el pasado lunes hasta niveles que no se veían desde 2020 -aunque no hace falta recordarlo, es el año de la pandemia que tanta volatilidad trajo a las bolsas-.

Es difícil anticipar la profundidad que tendrá esta corrección, pero en lo que la mayoría de los expertos coincide en sus comentarios de mercado recientes es que la volatilidad va a continuar por un tiempo. "Los mercados de acciones podrían ver cierta estabilización en las próximas semanas, pero esperamos que persista la volatilidad elevada", sostienen desde la firma Lombard Odier. "Esperamos que los datos macroeconómicos, especialmente los procedentes de EEUU, impulsen la volatilidad mundial hasta la reunión del FOMC [de la Reserva Federal] de mediados de septiembre", comparten en Federated Hermes.

"Un pico en la volatilidad podría bien justificar una reducción del riesgo como precaución, pero estos movimientos podrían crear oportunidades en los mercados desarrollados", señalan en Amundi

Pero que la volatilidad siga muy presente no quiere decir que no se pueda seguir estando en bolsa o en otros activos de riesgo, es más, muchos aconsejan aprovechar estos momentos para buscar oportunidades. "Afortunadamente, este tipo de volatilidad puede crear atractivas oportunidades de negociación para los gestores de inversiones activos", apuntaban Marc Seidner, CIO de Estrategias no tradicionales de Pimco y Pramol Dhawan, gestor de cartera de esta misma firma, en un comentario esta semana. "Un pico en la volatilidad podría bien justificar una reducción del riesgo como precaución, pero estos movimientos podrían crear oportunidades en los mercados desarrollados, particularmente en la renta variable", valoran desde Amundi.

Fondos con estabilidad y rentables

Aunque nunca hay que olvidar que rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, algunos vehículos de inversión en renta variable global cuentan con cierta trayectoria en los últimos años en los que han logrado buenas rentabilidades con una volatilidad muy inferior a la de otros productos de su categoría, por lo que pueden ser una opción para quienes busquen cierta estabilidad, asumiendo, eso sí, que siguen siendo productos de bolsa con el riesgo que ello implica.

La volatilidad se puede medir mediante la desviación típica, que refleja si la rentabilidad del fondo ha sufrido o no importantes vaivenes en diferentes años. Si se analiza esta variable en los últimos cinco ejercicios la desviación típica media es del 16,32% en los fondos más activos que recoge Morningstar y que elEconomista.es analiza en La Liga Global de la Gestión Activa, en la que se reúne a unos 260 vehículos con una gestión más activa, es decir, con mayor descorrelación de sus índices de referencia.

Algunos de los fondos con menos volatilidad tienen también menores rendimientos, pero ser más estables no tiene por qué estar reñido con las ganancias. Pueden encontrarse rentabilidades anualizadas superiores al 7%, que es una cifra simbólica que en muchas ocasiones se emplea para medir lo que debe exigirse a la renta variable. Los que son más estables y rentables, según la desviación típica de los últimos cinco años, son DWS Invest II Global Eq Hi Conv NC, Robeco Global SDG Equities D EUR Cap y AB Low Volatility Eq A EUR.

El fondo de DWS es un vehículo a medio camino entre el growth y el value, y está diversificado de manera que Estados Unidos pesa menos del 50%. Es el menos volátil entre los seleccionados y el que más rentabilidad logra: un 10,88% anualizado a cinco años. El de Robeco, en cambio, es de estilo growth y consigue un 8,8% anual en ese periodo; entre sus principales posiciones figuran valores como Microsoft, Nvidia, AstraZeneca, Linde o Colgate. El de AllianceBernstein presume en su propio nombre de ser un producto de baja volatilidad (la desviación típica es del 12,78% en cinco años), con la que logra un 9,18% anualizado.

Además del primero, hay otros dos productos que suman más un 10% de rentabilidad anualizada a cinco años en esta lista: FvS Global Quality ET, de la gestora Flossbach von Storch, y Gco Internacional, de la española Catalana Occidente. A diez años, ambos productos también defienden ganancias anualizadas de entre el 8,4% del primero y el 9,02% del segundo.

Más rentables con algo menos estabilidad

Quienes traten de buscar mayores rentabilidades, también hay otros fondos que tienen una volatilidad algo mayor aunque por debajo de la media de los productos activos de bolsa global. Entre los mejores destacan Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs D EUR, Schroder ISF Global Eq C Acc EUR y DWS Invest CROCI Intellectl Cptl ESG LC. Los dos primeros cuentan, además, con la máxima calificación de Morningstar, cinco estrellas, según su rentabilidad, riesgo y comisiones. Los tres consiguen una rentabilidad anualizada similar, superior al 13%, con una volatilidad no muy distinta, de casi tres puntos menos que la media (ver gráfico).

El fondo de Robeco, creado en 2008, está catalogado como un fondo artículo 8 en clave de sostenibilidad, lo que implica que promueve aspectos ambientales y sociales. Es un producto de estilo growth, con un peso importante de la tecnología. Es una industria que también tiene un peso relevante en el de Schroders y DWS –este último también es un artículo 8–.