Los analistas creen que la corrección de las bolsas es "sana"

Cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría es un refrán que toma especial significado en jornadas de mercado como la de este lunes. Un dato de empleo peor de lo esperado en EEUU ha desatado el temor de que el país entre en recesión, y ese miedo se ha extendido rápidamente, y con fuerza, al resto del globo, con correcciones de más del 2% en todas las principales bolsas europeas y una caída de hasta el 12,4% en Japón, con la volatilidad también disparada a niveles que no se veían desde la pandemia sanitaria. Pese a que todos estos factores puedan parecen a priori una tormenta perfecta, los analistas consultados por este medio no creen que esta corrección se trate de un escenario preocupante, sino más bien una "caída sana" que deja buenas oportunidades de compra. Además, consideran que el dato de empleo estadounidense tampoco es alarmante y descartan la temida recesión.

"La fuerte caída de este lunes parece responder a una sobrerreacción del mercado, ya que estaba muy sobrecomprado en algunos valores, sobre todo en algunos del sector tecnológico y, más específicamente, en aquellos relacionados con la Inteligencia Artificial (IA). Y es que en los últimos tres meses prácticamente habían sido los únicos que habían subido, por lo que puede tratarse de una corrección sana para suavizar un poco las exageradas valoraciones que se habían alcanzado, en las que cualquier excusa es buena para realizar beneficios y provocar un movimiento de desbandada en bloque", explica Antonio Aspas, socio cofundador y consejero de Buy & Hold.

Félix López, socio director de atl Capital, también considera que las caídas sufridas podrían ser comprensibles dentro del contexto actual. "El comportamiento de los mercados en el presente año ha sido muy positivo, con grandes subidas en la gran mayoría de los activos de riesgo. Unos datos macro en Estados Unidos algo peores de lo esperado ha sido la excusa perfecta para la toma de beneficios, principalmente en aquellos activos que acumulaban mejores retornos en los últimos meses (Japón, tecnología, bancos y criptoactivos)", indica el experto, que añade que, aunque los mercados puedan seguir corrigiendo, "consideramos que estas correcciones entran dentro de lo previsto y, en principio, no son preocupantes con los datos actuales".

El analista de mercado Manuel Pinto también comparte la idea de que la corrección es saludable, y que la misma permitirá entrar en el mercado a precios significativamente inferiores a los que estábamos acostumbrados hace apenas unos días. "Los resultados corporativos siguen mostrando crecimiento, y si bien la expectativa de la inteligencia artificial se ha reducido confiamos en que el resto de los sectores de la economía consigan equilibrar esas dudas. Las altas valoraciones actuales, aún siendo altas, no nos parece un problema tan grande".

En cuanto a la posibilidad de recesión que tanta mella está haciendo en los parqués, los expertos consultados también se muestran más optimistas en este sentido, ya que consideran que los datos macroeconómicos publicados no son preocupantes. "No consideramos que estas caídas sean preocupantes. Si bien los datos macro en EEUU han sido ligeramente peores de lo esperado, no son alarmantes. De este modo, es cierto que la economía estadounidense se encuentra muy endeudada, lo que puede llevar a pensar en una recesión. Sin embargo, consideramos que el breve debilitamiento de la economía americana no conlleva tanto una recesión como sí una desaceleración", matiza el socio director de atl Capital, que sigue pensando que el primer recorte de tipos por parte de la Reserva Federal llegará en septiembre y que se realizarán 3 o 4 en 2024.

Pinto subraya su confianza en la actuación de los bancos centrales (tanto en la Fed como en el resto). "Aunque todavía hay espacio para la reunión de septiembre, esperamos que en los diferentes discursos de los miembros del organismo presidido por Jerome Powell dejen la puerta abierta a nuevas medidas de estímulo en la economía, lo cual debería ser positivo para los mercados".

Así, el experto recuerda que, en estos momentos, el mercado descuenta en un 78% de probabilidad un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés por parte de la Fed en septiembre. Algo que podría ocurrir incluso dos veces en lo que queda de año. "Incluso están aumentando sus apuestas sobre un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal entre reuniones, algo extremadamente raro, y que en los últimos años sólo ha ocurrido como emergencia en el Covid, algo que de momento descartamos", concluye.

Antonio Aspas también considera que no hay ningún dato macroeconómico o corporativo que pueda ser entendido como preocupante. "En todo caso, algún síntoma de menor fortaleza ayudará a que los recortes de tipos de interés se sigan produciendo de aquí a final de año", finaliza el socio cofundador y consejero de Buy & Hold.

Desde Singular Bank opinan que el actual proceso correctivo entra dentro de la evolución esperable tras la tendencia alcista desde octubre. "Dado que no observamos un deterioro significativo de los fundamentales económicos y empresariales, y que gana probabilidad que los bancos centrales vayan relajando sus políticas monetarias, con una perspectiva a medio plazo en principio contemplamos esta corrección como una oportunidad para retomar posiciones en un ciclo que prevemos que continúe con crecimientos moderados", desarrollan desde la firma.

Como conlusión, en Singular Bank no consideran que la evolución de los mercados en estas sesiones sea el preludio de una tendencia bajista continuada y recomiendan mantener la inversión en renta variable en niveles tan solo moderadamente infraponderados y con una estrategia sectorial relativamente defensiva.

No obstante, Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de Gesconsult, se sale de esta foto y sostiene una visión más negativa del contexto. El experto sí que cree que estas pronunciadas caídas tengan justificación y "eso es lo preocupante", añade. Jiménez recuerda que el detonante fue el dato de empleo de EEUU, que provocó un cambio de escenario, estableciendo el inicio del escenario de recesión, pero en la coctelera había más variables que han confirmado este cambio de sentimiento: "Indicadores económicos adelantados apuntando a recesión (PMIs e ISMs), resultados empresariales débiles, entre los que hay que destacar un número elevado de profit warnings de empresas de diversos sectores (un síntoma de agotamiento del consumo general), etc", enumera el experto.

Para el analista de Gesconsult todo ello pone de manifiesto que estamos ante un evento preocupante, y no solo ante una corrección de mercado. "La clave ahora será la duración e intensidad de la posible recesión, además de conocer la respuesta que puedan dar los Bancos Centrales (los traders ya apuntan a una bajada de -0,50% por parte de la Fed en septiembre)", concluye.