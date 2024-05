El Ibex 35 choca con sus máximos del año con ocho valores que suben más de un 25%

El Ibex 35 contiene ocho valores que suben más de un 25% en 2024. Ocho compañías que empujan al selectivo español que, sin embargo, no consigue traspasar su techo anual sobre el parqué. Y es que el índice de referencia de la bolsa española ya chocó en anteriores ocasiones con esta barrera psicológica que también son los altos del 2017.

A pesar de los esfuerzos de la banca o valores como Indra y Rovi, el Ibex 35 acusó mayor presión bajista durante las últimas sesiones que sus pares de la bolsa europea y alejan al selectivo de los máximos del año, en los 11.228 puntos intradía alcanzados el pasado 26 de abril. Al cierre de la última sesión sería necesaria una subida de casi el 2% para volver a alcanzar ese nivel. No obstante, este escenario no es el más probable en la actualidad, según el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero.

Si bien el mercado español ha optado por consumir tiempo para consolidar la última subida (en lugar de una corrección en profundidad) los partidarios de las alzas no las tienen todas consigo. "En los vaivenes que ha dibujado el selectivo español en las últimas semanas lo que estamos viendo es un proceso de digestión de las últimas subidas", explica el experto de Ecotrader. Es decir, desde un punto de vista técnico, el Ibex se encuentra encajado entre esos máximos en la zona de los 11.200 puntos y los 10.500 puntos que es el actual soporte del índice.

"Para que haya evidencias técnicas bajistas en la renta variable española sería necesario que una eventual caída llevara al Ibex 35 a perder este soporte", según argumenta Cabrero, quien recuerda que los 10.500 puntos es ahora en la línea divisoria que separa un contexto potencialmente alcista hacia los 11.884/12.000, (máximos no vistos desde 2015) de uno potencialmente bajista hacia los 9.800/9.930 puntos. No obstante, mientras no se pierdan esos 10.500 el experto de Ecotrader no aconseja reducir exposición en renta variable española.

Banco Sabadell no encuentra rival dentro del Ibex 35, ya que sube un 67% en 2024. El último empujón lo encontró a finales de abril con el interés de BBVA por fusionarse con el banco catalán. Precisamente ayer el BBVA lanzó una opa (oferta pública de adquisición) hostil. Pero más allá del desenlace de esta opa, Banco Sabadell lidera al sector bancario del selectivo. Los analistas valoran un margen de intereses que se mantendrá al alza en 2024, según recoge el consenso de mercado que reúne FactSet tras los resultados del primer trimestre. "Sabadell tiene un balance bien preparado para afrontar las bajadas de tipos que se avecinan en 2024, su riesgo de crédito está controlado y tiene un exceso de liquidez", resumen desde el departamento de análisis de Bankinter.

El siguiente valor de esta lista es Unicaja, que anota una subida del 41%. Su recorrido en bolsa refleja la capacidad de la compañía para incrementar sus beneficios netos en lo que va de ejercicio. De hecho, en el primer trimestre triplicó su beneficio neto respecto al mismo periodo del año anterior hasta superar los 111 millones de euros. El resto de los títulos bancarios que más suben dentro del Ibex este año son CaixaBank, que marca un 31%, Bankinter al situarse cerca del 28 %, y Banco Santander que logra un 26%.

Los excelentes resultados de Indra en su último trimestre también han empujado a la compañía enfocada en defensa a subir un 41% desde el primero de enero. El grupo mejoró sus guías de cara a los próximos años hasta facturar 10.000 millones de euros en 2030, según sus propias cuentas. Lo que está claro es que el consenso de analistas dio un espaldarazo al valor y a sus planes de futuro, ya que incrementó su valoración hasta los 22,4 euros de precio objetivo, según los datos que recoge Bloomberg, que implicaría un potencial alcista de casi el 12%.

Rovi asciende casi un 36% en lo que va de este año, a pesar del paso atrás que dio este jueves tras presentar sus resultados del primer trimestre que no convencieron al mercado. Por otro lado, Meliá sube un 26% en el año, a la espera de su presentación de resultados al cierre del mercado de la última jornada, los analistas tenían expectativas positivas sobre el rendimiento de la cadena hotelera en este trimestre. Desde Renta 4 afirmaban que "esperamos que prosiga la buena evolución de los resultados en la hotelera apoyados por el favorable comportamiento de la demanda, especialmente en Canarias y el Caribe".

Por otra parte, existen otros seis valores que suben más de un 10% en el año y que, por tanto, avanzan más que el Ibex 35 sobre el parque este 2024. Además de BBVA, que es la única entidad que se queda descolgada del grupo bancario precisamente como resultado de la opa lanzada, destacan IAG, Mapfre, y Telefónica. Los cuatro en torno a una subida del 18%. También superan al índice Repsol, Fluidra y Sacyr, estas dos últimas avanzan más de un 15% desde el primero de enero.

Por contra, un tercio del índice se sitúa en negativo en el acumulado del año. Acciona Energía se deja más de un 25% aunque los dos valores que más caen en el año son Solaria (retrocede más de un 41%) y Grifols que, aunque se recupera después del ataque de Gotham City, cede en 2024 un 40% hasta los 9,2 euros por acción.