Los principales índices europeos arrancan la sesión con signo mixto siendo el Ibex 35 el que más retrocede en los primeros minutos de cotización. El selectivo español retrocede un 0,6% con el desplome de BBVA, que supera el 6%. La entidad ha lanzado una OPA hostil sobre Banco Sabadell casi en los mismos términos que su oferta del pasado 30 de abril. No obstante, y a pesar de este paso atrás, el Ibex 35 consigue mantener los 11.000 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 pierde un 0,2% aunque tampoco pierde los 5.000 puntos.

De esta forma, el EuroStoxx 50 sube en el año un 11,4% mientras el Ibex 35 se sitúa sobre los 11.050 puntos y avanza desde el primero de enero más de un 10%. No obstante, sigue siendo el principal índice italiano el que lidera las alzas en lo que va de año al subir el Ftse Mib un 12,5% en 2024.

En estos niveles el Ibex 35 se sitúa de nuevo bajo su zona de máximos del año en torno a los 11.200 puntos (máximos intradía en los 11.228 puntos) y acusa la mayor presión frente a sus pares para perforar de nuevo su techo sobre el parqué en 2024. Sin embargo, no es la primera vez que se acerca a esta zona en 2024 y realiza un giro a la baja. Estos vaivenes no hacen más que reforzar la idea de que el selectivo se encuentra en un proceso de digestión en el que el mercado español ha optado por consumir tiempo y no corregir en profundidad, lo cual es una buena noticia para los intereses alcistas.

"En próximas fechas no me sorprendería aún que uno de estos vaivenes lleve al Ibex 35 a buscar apoyo a su directriz alcista, que surge de unir los mínimos de octubre de 2023 con los de febrero de 2024 y que actualmente discurre por la zona de los 10.700/10.825 puntos", explicó el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Para que haya evidencias técnicas bajistas en la renta variable española sería necesario que una eventual caída llevara al Ibex 35 a perder su soporte de los 10.500 puntos, que se ha convertido ahora en la línea divisoria que separa un contexto potencialmente alcista hacia los 11.884/12.000, que son los altos de 2015, de uno potencialmente bajista hacia los 9.800/9.930 puntos. No obstante, mientras no se pierdan esos 10.500 el experto de Ecotrader no aconseja reducir exposición en renta variable española.

El rendimiento de los bonos soberanos a diez años reflejó un nuevo repunte en el mercado secundario. El Tesoro de Estados Unidos salió el pasado miércoles al mercado con la esperanza de captar 42.000 millones de dólares en bonos que sí consiguió colocar, pero con una demanda más baja de lo habitual. Los primeros afectados fueron los propios títulos con vencimiento en una década en Estados Unidos, donde el bono vuelve a superar el 4,5%. Pero también hubo un efecto contagio a las referencias de otros países.

Los bonos australianos, neozelandeses y japoneses reflejaron incrementos que llevaron a estos últimos a superar el 0,9% de retorno: nuevo máximo en casi siete meses. En el mercado europeo, la deuda española reflejó el mayor salto hasta alcanzar el 3,2% mientras qyue el bono alemán a diez años se sitúa en el 2,46%.

El Brent, bajo los 84 dólares

El barril Brent se mantiene por debajo de los 84 dólares desde que arrancó el mes y no realiza movimientos superiores al 1% desde hace cinco jornadas. El precio del petróleo ha evolucionado sin drásticos saltos a la baja o al alza desde que Israel incrementó su expansión territorial hasta la ciudad palestina y fronteriza de Rafah.

No obstante, y a pesar de este último asalto israelí, el precio del petróleo ha estado cayendo a medida que se relajaron las tensiones en Oriente medio y tras la pausa de las ayudas militares estadounidenses al ejército de Netanyahu. Además, la oferta de la OPEP+ está en el foco de atención con Rusia como principal interesado antes de la reunión del cartel del petróleo el próximo mes. Desde Goldman Sachs consideran que habrá nuevos recortes de oferta para levantar los precios del petróleo.

Relacionados El Nasdaq 100 lidera al mercado bursátil y marca un contexto más consolidativo que correctivo