La debilidad del Nasdaq 100 empuja a la corrección en toda la bolsa global

El Nasdaq 100 abrió la caja de pandora la semana pasada al perder los 17.100 puntos, el nivel que separaba la posibilidad de una caída mayor en la bolsa global de un contexto alcista. Y el desplome de este jueves por los datos macroeconómicos de Estados Unidos y la reacción de los inversores a los resultados de Meta suman puntos a la corrección de los índices más allá de Wall Street. De hecho, el índice tecnológico se enfrenta a una caída adicional que podría ser hasta del 5%.

El Producto Interior Bruto de Estados Unidos del primer trimestre cayó al 1,6%, un crecimiento mucho peor de lo esperado por el consenso de expertos que recoge Bloomberg y que estaba por encima del 3%. La mala evolución trimestral habría sido un argumento a favor de finalizar por la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos de no ser porque el dato adelantado del gasto de consumo personal subyacente (PCE, en inglés) repuntó a su nivel más alto desde el segundo trimestre del año pasado. Es decir, la lucha contra la inflación en el país aún no ha terminado y justificaría unos tipos de interés más altos o menos recortes en 2024. Aún se esperan dos movimientos a la baja este año, según el consenso de expertos, aunque hay quienes empiezan a hablar solo de uno, como apuntan desde Bank of America.

La publicación de estos datos lastró en la sesión a los índices más allá de Wall Street. El EuroStoxx 50 perdió un 1,1% y se aleja de los 5.000 puntos mientras el Ibex 35 soporta mejor el golpe y cede menos de un 0,5%. No obstante, los mismos grandes valores que lideraron el último rally son los encargados de tirar hacia abajo a la bolsa global. El desplome de Meta provoca caídas cercanas al 4% entre las compañías conocidas como las Siete Magníficas, entre las que se incluyen Microsoft, Alphabet o Amazon. Es decir, el peso de la tecnología en la bolsa (que capitalizan billones de dólares) se vuelve ahora en contra del mercado y amagan con provocar una rápida corrección de la bolsa.

El asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, señaló los 17.100 puntos como la línea divisoria entre un contexto alcista y uno que provocaría mayores caídas. Esta barrera ya se traspasó la semana pasada, por lo que "cualquier rebote desde este nivel carecería de fuerza como para descartar la corrección de todo el mercado", explicó Cabrero. El rebote se dio, pero finalizó tres sesiones después.

Así, este termómetro del mercado, que es el Nasdaq 100, podría buscar ahora su soporte en los 16.400 puntos (que es por donde discurre la media de las 200 sesiones) y que se encuentran a un 5% de caída adicional. No obstante, el índice tecnológico de Wall Street necesitaría el empuje de sus grandes valores. En este punto entran compañías como Apple que también cotizan pegados a sus soportes. Perderlos añadiría más matices de debilidad al Nasdaq 100 que podría profundizar su desplome hasta los 15.400 puntos (están a una caída del 10% desde los niveles actuales), según el experto de Ecotrader. No obstante, alcanzar estos niveles sería una oportunidad de compra como recuerda Cabrero.

Sin fortaleza a corto plazo

La influencia de Wall Street en la bolsa europea es evidente en sesiones como esta última, donde las caídas al otro lado del Atlántico condicionan a índices como el EuroStoxx 50. Si bien es cierto que el índice de referencia en el parqué europeo no ha llegado a perder su soporte de los 4.884 puntos, tampoco ha llegado a alcanzar los máximos de la semana pasada sobre los 5.032 puntos. "Para hablar de fortaleza a corto plazo, y alejar el riesgo de caídas, debería batir su resistencia en los 5.032", según Cabrero.

El Ibex 35 cotizó con mayor independencia en las últimas sesiones y amortiguó las caídas que se han visto en el resto de plazas europeas. Sin embargo, el selectivo español también ha reflejado cierto vértigo desde un punto de vista técnico al acercarse a los máximos del año. Desde que el Ibex 35 detuvo sus caídas en los 10.500 puntos aspira a una subida hasta los 12.000 puntos. "No veo motivos para reducir exposición en bolsa española mientras no se alcance su soporte pero todo dependerá de lo que suceda al otro lado del Atlántico y, principalmente, en el Nasdaq 100", explicó el asesor de Ecotrader.