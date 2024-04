La burbuja de la IA amenaza con estallar: los chips se hunden y arrastran al Nasdaq 100

Los principales índices estadounidenses han cerrado de forma mixta una jornada marcada por las caídas en el Nasdaq 100, lastrado por el hundimiento del sector de los semiconductores y la bajada de Netflix tras haber presentado sus resultados en la sesión de ayer. Los inversores parecen estar preocupados por la existencia de una burbuja en el ámbito tecnológico y han empezado a pedir la perfección a las firmas de esta industria. Si bien la compañía de streaming comunicó unos resultados vigorosos, el hecho de dar unas leves señales de debilidad en las expectativas del próximo trimestre le ha hecho perder un 9,09%.

Por otro lado, en el sector de los chips, SMCI se ha derrumbado un 23,19% por no avanzar sus expectativas de resultados, como sí hizo el trimestre anterior, lo que ha hecho temer a los inversores unos resultados peores que entonces. Esta decisión ha lastrado a todas sus rivales, como Nvidia (-10%), ARM (-16,9%) y TSMC (6,72%). Este contexto ha hecho que el Nasdaq 100 haya caído un 2,05% hasta las 17.337 unidades, registrando una caída semanal del 6,09%. Paralelamente, el S&P 500 ha caído un 0,88% hasta los 4.967 enteros, experimentando una caída del 3,05% semanal.

Por contra, el Dow Jones ha resistido gracias al impulso de la banca, que celebra la posibilidad de que la Fed se vea obligada a aumentar los tipos de interés por la resistencia de la inflación. Este indicador industrial ha subido un 0,56% hasta los 37.986 puntos, cerrando la semana de forma plana. A la cabeza de las alzas se sitúan American Express (+6,23%) y JP Morgan (+2,53%), que parecen haberse convertido en activos refugio para los inversores en medio de la tensión en Oriente Medio. En este sentido, otros bancos fuera del Dow Jones también han registrado subidas, como Fifth Third Bancorp (+5,93%), Bank of America (+3,35%) o Citizens Financial Group (+3,34%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del bono a 10 años ha cotizado plano, manteniéndose en el 4,62%. Asimismo, el precio del barril de Texas ha subido un 0,68% hasta los 83,29 dólares, borrando el susto registrado esta mañana tras la respuesta israelí al ataque iraní del pasado fin de semana. Además, el oro ha subido un 0,2% hasta los 2.402 dólares, rondando sus máximos históricos.

Ya advertía Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, que la cesión de soportes del Nasdaq 100, localizados en los 17.800 puntos, apuntaba a un escenario de correcciones en las bolsas mundiales. Por el momento, el índice tecnológico aún no ha alcanzado el siguiente soporte que marca Cabrero, en los 17.100 puntos y que "surge de proyectar la amplitud del patrón bajista y en los 16.680 puntos es por donde discurre la media de 200 sesiones, que ya frenó las caídas a mediados del año pasado", explica. De perderse esta zona, el selectivo podría caer hasta los 16.680 puntos, nivel en el que el experto volvería a comprar tecnología norteamericana.