Las grandes tecnológicas se agarran a los resultados para recuperarse de la caída del 10% desde máximos

Las grandes compañías tecnológicas de Wall Street ceden terreno en las dos últimas semanas y se alejan de sus máximos históricos. Pero todo apunta a que la presentación de los resultados del primer trimestre del 2024 podrían dar un nuevo impulso a sus acciones que permitan tapar la caída del 10% de media desde su actual techo sobre el parqué. Las previsiones del mercado apuntan a que la mayoría de las Siete Magníficas ampliarán sus beneficios en el primer trimestre del año, respecto al mismo del ejercicio anterior. Nvidia estará de nuevo al frente de todas ellas mientras que Apple mostrará algún signo de desgaste y Tesla verá un drástico recorte de sus ganancias.

La semana se postula como intensa en presentación de resultados y no solo porque llegue el turno de las grandes tecnológicas de Wall Street que han sujetado las alzas prácticamente desde octubre del año pasado. El 40% del S&P 500 actualizará en esta semana sus cuentas hasta marzo. Y frente al 3,2% que se espera que crezcan de media las ganancias del S&P 500 en el primer trimestre del 2024 (beneficio por acción) en el caso de las Siete Magníficas se prevé que aumenten un 38%, según Bloomberg.

Eso sí, las proyecciones del consenso del mercado hoy son menos optimistas que las que se esperaban a finales de diciembre del año pasado, cuando se esperaba que el beneficio por acción del S&P 500 aumentase casi un 6%. "Aunque esto suponga un descenso también sería el tercer trimestre consecutivo en positivo, después de tres trimestres consecutivos de descenso de beneficios", anotó el estratega de renta variable de Federated Hermes, Phil Orlando.

Del mismo modo, no todas corrigen por igual desde sus máximos históricos que se han alcanzado en los últimos tres meses. El índice que replica de manera equiponderada a las Siete Magníficas (elaborado por el proveedor alemán Solactive) refleja un recorte del 10% desde su máximo histórico. Son Tesla y Nvidia las que más ceden frente a Alphabet que cotiza casi pegado a su techo.

Al cierre del mercado estadounidense de este martes llegará el turno de Tesla, la compañía de Elon Musk que afronta el mayor de los desplomes del grupo al dejarse más de un 60%. La fabricante de vehículos eléctricos afronta una caída de las ventas, la disminución de los precios para competir con la oferta asiática (lo que aprieta sus márgenes) y el pulso de su fundador por hacerse con más acciones de la compañía a cambio de incrementar el esfuerzo de Tesla en la inteligencia artificial.

Al final de la sesión de este miércoles tomará el relevo Meta. La compañía podría doblar su beneficio por acción respecto al primer trimestre del año pasado, cuando la antigua Facebook se vio afectada por la caída de usuarios e ingresos. Ahora, el consenso de expertos dibuja un horizonte diferente para la red social y un salto de su beneficio bruto de explotación (ebitda) del 60% respecto al periodo de enero a marzo de 2023. El precio objetivo medio de los analistas se sitúa en los 550 dólares, lo que implicaría un potencial al alza del 14% y ver nuevos máximos en Meta.

Alphabet y Microsoft tendrán su oportunidad para buscar un rebote hasta su techo sobre el parqué. La propietaria de Google rozará un beneficio por acción de 1,5 dólares este trimestre y un incremento de sus ingresos y beneficios del 13% y del 50%, respectivamente, según proyecciones que recoge FactSet. Alphabet es, además, la compañía que más cerca está de sus máximos históricos (apenas resta una subida adicional del 3% para recuperar los mismos) pero también es la que menos potencial tiene por delante, según los expertos, hasta los 170 dólares por acción.

Microsoft verá un salto de rendimiento por acción del 15% interanual hasta los 2,8 dólares (nunca antes vistos en un trimestre) y por cuarto trimestre consecutivo, un resultado mejor que el periodo anterior. Es esta caso, su acción cotiza a un 6% de sus máximos históricos y el consenso de expertos espera que la acción pueda alcanzar los 473 dólares que implica un margen de mejora del 18%.

Los ingresos de Amazon de enero a marzo verán una merma del 17% respecto al último cuarto del 2023, aunque es cierto que en estos tres primeros meses del año no han albergado ninguna festividad, como el Black Friday en noviembre. Aunque el consenso de expertos no espera que la rentabilidad de sus ganancias netas frente a su precio por acción alcance el dólar (como en el trimestre anterior) sí se espera que sea el mejor primer trimestre desde el 2021.

Por detrás de Tesla, ninguna otra muestra menor entusiasmo que Apple. La compañía se está viendo afectado por la caída de las ventas de su producto estrella y por la baja actividad del mercado chino. De hecho, se espera que tanto en beneficios como en ingresos se quede ligeramente por debajo de lo anotado en 2023. El precio objetivo medio de Apple se sitúa en los 200 dólares que implicarían un potencial de casi el 20%.

Nvidia no actualizará sus cuentas hasta finales de mayo (su ejercicio fiscal no va de enero a enero como en la mayoría de los casos anteriores). No obstante, Nvidia volverá a demostrar por qué es la líder de la bolsa estadounidense en cuanto a la inteligencia artificial. El consenso de expertos que reúne Bloomberg considera que la compañía alcanzará un beneficio por acción de 5,5 dólares. Es decir, sería capaz de quintuplicar su beneficio neto en un año respecto a su capitalización de mercado que está de nuevo por encima de los dos billones de dólares.

Hasta la fecha, solo una quinta parte del S&P 500 ha actualizado sus resultados hasta marzo, por lo que es pronto para sacar una conclusión de cómo responden los beneficios de Wall Street en el arranque del 2024. Sin embargo, con el dato de más de 90 compañías integrantes del índice estadounidense, el beneficio por acción del mismo crece un 1,8%. Así, más del 80% bate las expectativas del consenso de expertos que recopila Bloomberg frente a un 15% que decepciona (el resto en la línea de lo esperado).