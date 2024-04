¿Vender en mayo y salir corriendo? Los expertos se alejan del aforismo y aconsejan mantenerse en bolsa

Como en la vida, que el mercado esté lleno de aforismos no es casualidad. Cuando un patrón se repite de forma significativa, ya sea por autoprofecía cumplida o por un conjunto de condiciones, éste pasa a ser importante para diseñar una estrategia de inversión. El conocido sell in may and go away (vende en mayo y sal corriendo) es uno de los que no suelen faltar entre los planes de trading de cualquier inversor, cada vez más basados en la estacionalidad. Esta máxima bursátil defiende que, históricamente, las rentabilidades obtenidas entre los meses de noviembre y abril son mayores que los retornos de mayo a octubre, cuando las bolsas suelen tener peores comportamientos. Pero, en un contexto como el actual y con mayo a la vuelta de la esquina, ¿es momento de abrir o cerrar posiciones?

El 85% de los expertos consultados en una encuesta realizada por elEconomsita.es considera que, en este momento, el inversor debe mantener posiciones. De las 13 firmas españolas de análisis o gestoras de inversión que han participado menos de un 8% se decanta por comprar y el mismo porcentaje considera que es el momento de cerrar posiciones o aferrarse a este aforismo en mayo. Es decir, el actual contexto del mercado no invitaría a tomar decisiones ni tampoco a vender, según el resultado de esta encuesta.

La incertidumbre que eclipsa el panorama actual sostiene ese alto porcentaje de analistas que coinciden en la misma estrategia de esperar a que los datos macroeconómicos decanten la balanza. También están pendientes de que la temporada de resultados del primer trimestre del 2024 deje pistas de cuán fuertes son los beneficios, mientras las políticas monetarias más importantes del planeta encauzan su rumbo a la flexibilización y las bajadas de tipos de interés.

El último rebote tibio y la caída de los índices a ambos lados del Atlántico (así como en la bolsa asiática) incrementan la volatilidad y la falta de un rumbo claro. Como ejemplo, la bolsa global, a través del índice Msci global, avanza en el año un 4% pero cede desde los máximos del 2024 (e históricos) un 3,8%. Por contra, el consenso de expertos considera que la renta variable tiene un potencial al alza del 13% en los próximos doce meses, según datos de Bloomberg.

El esperado giro en política monetaria o las tensiones geopolíticas constantes sobresalen entre los principales motivos de esta volatilidad. No obstante, los encuestados confían en que lo mejor está por llegar, pese a que los primeros meses del año ya han estado colmados de récords en las principales bolsas, con índices como el S&P 500, el Ibex 35 o el Ftse 100 -el último en lograrlo- registrando máximos históricos de cotización.

Los cambios de rumbo de los bancos centrales, la subida del precio del petróleo (se llegó a disparar por encima de los 90 dólares el barril como consecuencia de las tensiones en Oriente Próximo), que repercute de manera negativa a la inflación, y los mejores datos que van llegando desde China son algunos de los escenarios que se deben tener en cuenta para los expertos de Banco Big. "Para finales de año vemos una rotación hacia sectores más defensiva como puede ser consumo básico o sectores inversamente relacionados con los tipos de interés como puede ser energía o renovables. Pensamos que es momento de mantener, que oportunidades siempre existen en el mercado, pero en el mercado actual es importante hacer una correcta rotación y distribución de la cartera. Nos encontramos en un momento marcado por la incertidumbre, tenemos a los bancos centrales con cambios de discursos, debido a la data que van obteniendo mes a mes", señalan.

Lo mismo defiende Víctor Peiro, director general de análisis de GVC Gaesco, que se inclina por los segmentos más defensivos a la hora de seleccionar las oportunidades en renta variable: "Hay sectores que han subido mucho, como bancos y automoción, y creo que tendrán que corregir. Por eso veo una cierta rotación de sectores hacia un perfil más defensivo y por ello el mantener, porque espero en términos de índices un movimiento lateral".

En Andbank también sostienen que es momento de mantener títulos, pero sin olvidar "cierta rotación" y salir de aquellos sectores con mejor momentum están mostrando, especialmente tecnología y financieras que se han situado hasta la fecha entre las mejores opciones del growth y del value, respectivamente. Así lo aconseja Gonzalo Lardiés, gestor senior de renta variable de Andbank Wealth Managemente: "Entrar en sectores con sesgo algo más defensivo como telecomunicaciones y compañías pequeñas y medianas con fundamentales sólidos y buen momentum de resultados".

Desde atl Capital, Ignacio Cantos incluye también la variable de la temporada de resultados [que comenzó el 18 de abril en España de la mano de Bankinter] antes de mover ficha: "Aunque se ha producido una ligera corrección en el mercado y los resultados empresariales están saliendo bien, preferimos esperar o una corrección más profunda o una mejora en los datos de inflación que acerque las bajadas de tipos por parte de la Fed antes de subir posiciones", desarrolla el experto.

Natalia Aguirre, de Renta 4, tampoco descarta que las bolsas puedan ofrecer puntos de entrada en los próximos meses: "La historia demuestra que el mercado suele dar oportunidades (tras revalorizaciones cercanas al 25% en los últimos cinco meses) y más al hilo del aumento de tensiones geopolíticas y de la datadependencia de las políticas monetarias que puede generar volatilidad con la publicación de datos macro de relevancia (inflación, empleo). Además, el mercado estará muy pendiente de la temporada de resultados del primer trimestre, que deberá validar las valoraciones alcanzadas y permitir discriminar entre valores", completa.

El ciclo económico expansivo apoyado en una política fiscal expansiva por las elecciones en EEUU [el próximo mes de noviembre] apoyan "el fondo alcista", según CMC Markets. Como contras, creen que el mercado está en la parte madura del ciclo, con valoraciones ajustadas y una acumulación de riesgos. Su opción también es mantener posiciones.

Los bancos centrales generan volatilidad

Que el proceso de bajada de tipos pueda ser más accidentado de lo previsto puede alimentar aún más la volatilidad en los próximos meses. En las últimas semanas se ha llegado a plantear la posibilidad de que solo haya un recorte de tipos de 25 puntos básicos en 2024 en Estados Unidos. Desde Bank of America defienden esta teoría por el dato de gasto de consumo personal subyacente (índice PCE subyacente) que repuntó hasta máximos de hace tres trimestres y que podría significar un repunte de los precios no esperado por la Reserva Federal de Estados Unidos. No obstante, las proyecciones que recoge Bloomberg siguen esperando dos recortes para este año (50 puntos básicos) que contrastan con los seis que se esperaban en el cierre del año pasado.

Pero hay razones y estímulos que pueden dar confianza a los inversores. Así lo creen desde XTB, que se suman al aguantar en bolsa mientras esperan que "la temporada de resultados empresariales correspondiente a este primer trimestre del año sirva de impulso en el corto plazo y que la solidez en el mercado laboral y la confianza de los consumidores ayude a evitar una contracción a la espera de los primeros recortes, que servirán de estímulos para la economía".

Sin olvidar tampoco las próximas decisiones de los bancos centrales y la presentación de resultados de las compañías, en Morawealth también consideran que hay que estar en renta variable. "De cara al resto del año, mantendríamos las posiciones en renta variable. En general, de fondo vemos un sentimiento inversor alcista pero no podemos obviar los potenciales riesgos geopolíticos, la amenaza de la inflación y algunas valoraciones demasiado exigentes", desarrollan desde la firma.

El 'efecto' dividendo

Entre las diferentes coyunturas que coexisten en las hojas de ruta del inversor para los meses venideros, la retribución al accionista también ocupa un lugar especial, ya que el aluvión de dividendos españoles llega también en mayo. Así lo recuerdan desde Buy & Hold: "El periodo comprendido entre mayo y septiembre puede resultar más débil estadísticamente para la evolución de los índices, pero, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que buena parte de los repartos de dividendo de las cotizadas se produce precisamente a partir de mayo. El importe se descuenta en la evolución de los índices -a no ser que específicamente incluyan estos repartos-, lo que genera una imagen de peor comportamiento que no es tal si se ha estado invertido en esas acciones que han distribuido beneficios o reservas entre sus inversores".

El director de Análisis de Renta Variable de Singular Bank, Nicolás López Medina, no ve un exceso de complacencia en el mercado aunque el nivel de optimismo haya subido en comparación con la negatividad que prevaleció en parte de 2023. "Nuestra recomendación actual sería mantener, y en todo caso aumentar posiciones en una corrección del orden del 5%-10%. Aún en el caso de una fase de corrección de cierta duración, no esperamos que sea de una gran profundidad".

No obstante, pese a que, en general, el experto cree que las valoraciones no son extremas, sí que opina que este efecto se da en las compañías relacionadas con la IA. "Quizás el principal factor en favor de una fase de corrección prolongada sería un ajuste en las expectativas creadas por la IA, no tanto a largo plazo, pero sí en su impacto sobre los beneficios a corto plazo. En este caso creemos que los inversores rotarían hacia otros sectores limitando el retroceso potencial en los índices".

A contracorriente

Existen dos posturas en esta encuesta que se oponen al resultado mayoritario. Desde Afi, el analista Felipe Aires mantiene una ligera infraponderación en renta variable (vender) a la espera de más datos macroeconómicos, un cambio en Oriente Próximo y la campaña de resultados en el corto plazo. "De mantenerse la inflación enquistada, los tipos de interés podrían volver a friccionar con los activos de riesgo", explicó Aires.

Por contra, desde Bankinter consideran que las últimas caídas en bolsa suponen una oportunidad para comprar en un entorno en el que las valoraciones están altas y aún hay potencial alcista en los principales índices bursátiles del planeta. "Nuestra postura es seguir comprando renta variable porque representa una oportunidad, en particular con el reciente recorte", explican desde el departamento de análisis y mercados de la entidad.