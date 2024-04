El optimismo de los gestores europeos con la bolsa española se dispara a máximos de cinco años

El sentimiento de los gestores europeos hacia la bolsa española ha cambiado. Durante meses, España ha sido uno de los mercados que más infraponderaban en sus carteras, según se refleja en las encuestas que Bank of America realiza cada mes entre estos profesionales. Pero en abril se ha producido un cambio en el guion, y aunque la propia encuesta especifica que las preferencias de estos gestores son volátiles, la bolsa española se postula ahora como la clara favorita, al ser el mercado que más sobreponderan para los próximos doce meses. El porcentaje neto de gestores que sobrepondera este mercado es el más elevado de los últimos cinco años, desde julio de 2019.

La bolsa española apenas pesa un 2% en la bolsa mundial. Este es uno de los factores que explica la reducida representación de nuestro mercado en las carteras de los inversores internacionales en los últimos años. "Si soy un inversor en Houston, en mi matriz de clases de activos lo más probable es que tenga una que se llame renta variable euro, y no España. En función de esa referencia de renta variable euro, España sólo pesa un 1% o 2% sobre el total de las bolsas", explica Nicolás Barquero, consejero delegado de Santander AM, en una entrevista con elEconomista.es. Y hasta ahora, además, el ciclo no acompañaba tampoco a la renta variable de nuestro país. Su composición sectorial en los años de tipos al 0% era una piedra más en el camino, puesto que la banca es el que más pesa dentro del selectivo. Pero lo que antes fue un motivo de penalización ahora se ha convertido en un viento a favor.

Argumentos que apoyan al Ibex 35

La banca se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, y se postula como el más alcista de la bolsa europea con una subida de doble dígito en el año. "El actual entorno de tipos de interés, relativamente más altos, pero en proceso de moderación, beneficia especialmente al sector bancario, favoreciendo sus márgenes de negocio sin incrementar significativamente la morosidad. Este factor, combinado con el rendimiento excepcional de empresas líderes como Inditex y Repsol -esta última impulsada recientemente por las circunstancias del mercado petrolero-, contribuye a consolidar la posición atractiva de la bolsa española en el panorama de inversión", señalaba Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, a principios de este mes. En clave española, las seis entidades que cotizan en el Ibex 35 se apuntan rentabilidades también de dos dígitos en bolsa este año, beneficiándose de que las bajadas de tipos no serán tan rápidas como se esperaba hace unos meses y de que la macro no se ha deteriorado tanto como estaba previsto. Y a pesar de esta subida que se anotan ya, todavía se compran baratas respecto a sus múltiplos históricos.

Este tirón de la banca ha favorecido que la bolsa española tenga un desempeño favorable en este inicio de año, continuando con la buena racha del anterior. Desde 2021 hasta ahora, el Ibex 35 ha ido estrechando la brecha abierta con Europa, y este año logra un avance similar incluso al de la europea gracias fundamentalmente a las fuertes subidas de la banca. Pero no es el único baluarte a favor del Ibex 35. También es positivo que hasta 17 de sus cotizadas reciban una recomendación de compra, aunque hace solo cinco meses esta cifra llegó a ser 22. Además, las previsiones de los analistas apuntan a que el Ibex 35 logrará este año beneficios récord, al superar los 60.000 millones de euros. En concreto, la previsión que maneja la media de bancos de inversión recogida por FactSet apunta a que el selectivo cerrará el ejercicio con ganancias que superarán los 61.000 millones, un 11% más que en 2023.

La bolsa europea en su conjunto

Según esta misma encuesta de Bank of America, se ha reducido ligeramente el optimismo respecto a la bolsa europea en su conjunto en cuanto a la continuidad de las subidas por el temor a que los bancos centrales terminen siendo más agresivos de lo esperado en caso de que la inflación persista y el crecimiento se mantenga fuerte. Ahora, el 52% de los gestores prevé nuevas ganancias para las bolsas europeas a corto plazo frente al 64% del mes pasado, y vendrán impulsadas, en su opinión, por mejoras de beneficios ante la resiliencia de economías como la de Estados Unidos y China. En caso de corrección, el 38% de los gestores considera que el catalizador que la desencadenaría serían unos bancos centrales más agresivos. Aun así, un 26% de los gestores dice estar sobreponderado en acciones europeas, que es el nivel más alto de los últimos dos años.

Tras la bolsa española, el segundo mercado favorito de los gestores es el de Reino Unido y el tercero, el de Francia. Ambos suben menos en el año que España. En cambio, los dos parqués europeos más infraponderados por los gestores son el de Suiza y Alemania (ver gráfico).

Por sectores, el de la energía se ha convertido en el más popular, y ha desbancado incluso al de la tecnología, en una rotación hacia el valor. Un 45% de los gestores espera que los valores cíclicos europeos se comporten mejor que los defensivos gracias a la flexibilización de las condiciones crediticias y a la recuperación de los PMIs, al mismo tiempo que esperan que las acciones de valor superen a las de crecimiento en respuesta a un crecimiento sólido y a una inflación rígida. Junto al de la energía, los inversores profesionales también son optimistas con el sector de productos químicos, la banca y la minería. Por contra, los que menos gustan son el sector de retail, automovilístico y el de los medios de comunicación.